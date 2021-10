L'oroscopo di giovedì 14 ottobre sarà ricco di sorprese e di novità. I segni zodiacali, sotto l'influenza degli astri, affronteranno la loro quotidianità, tra gioie e difficoltà. In particolare, i pianeti guideranno le nostre azioni in ambito lavorativo, sentimentale e sociale.

Osservando il cielo di domani sarà possibile cogliere dettagli preziosi sulla configurazione planetaria. Il Leone dovrà affrontare una piccola crisi sul lavoro, mentre lo Scorpione avrà modo di sfruttare una nuova opportunità. Cancro e Bilancia si lasceranno trasportare dai sentimenti e l'Acquario prenderà le distanze dal partner.

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo del 14 ottobre.

Oroscopo di giovedì 14 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete: la giornata di domani sarà caratterizzata da alti e bassi. L'amore andrà bene, ma il lavoro vi sottoporrà a qualche piccola difficoltà. Sarà fondamentale gestire lo stress nel modo adeguato perché, altrimenti, rischierete di soccombere davanti ai numerosi impegni quotidiani.

Toro: non accetterete l'idea di non riuscire a conquistare la persona amata. Sfrutterete tutte le risorse a vostra disposizione per far emergere il vostro vero carattere, ma potrebbe non bastare. Sarà tutta una questione di feeling e di chimica. L'oroscopo vi consiglia di non insistere troppo.

Gemelli: vi sentirete molto vicini alla tecnologia.

Userete gli strumenti attorno a voi per mettervi in contatto con persone che non sentivate da tempo. Potreste ritrovare qualcuno di speciale, ma non rimaneteci male se non tutti vorranno recuperare il rapporto perduto.

Cancro: sarete dolci e gentili nei confronti del prossimo. Non sopporterete l'idea di mancare di rispetto alle persone care e, per questo, sarete anche disposti a sorvolare su alcune questioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In amore, sarete pronti a tutto pur di rendere felice il partner. Il feeling tra voi, infatti, sarà di ispirazione per molte persone.

Previsioni zodiacali di domani 14 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete mossi da buone intenzioni, la il lavoro vi metterà a dura prova. Sarete costretti ad agire, infatti, in un clima poco produttivo e caratterizzato da tensioni tra i colleghi.

Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di mettere da parte le distrazioni e di concentrarvi solo sulle vostre mansioni.

Vergine: il caos cittadino inizierà a starvi stretto. Sentirete l'esigenza di trascorrere qualche ora nella natura incontaminata, in modo da lasciarvi scivolare addosso lo stress quotidiano. L'esperienza sarà ancora più utile se riuscirete a coinvolgere i vostri amici.

Bilancia: tenderete a mettervi nei panni degli altri per comprendere il loro punto di vista. In alcuni casi, potrebbe essere un processo doloroso, perché oltre ad assorbire le gioie delle persone care assorbirete anche la tristezza. Per fortuna, sarete perfettamente in grado di gestire le emozioni provate.

Scorpione: vi troverete davanti a possibilità molto interessanti. Le vostre scelte vi guideranno attraverso un nuovo percorso, che potrebbe rivelarsi davvero sorprendente. Gli amici e la famiglia saranno al vostro fianco, ma l'elemento davvero essenziale per trionfare sarà la fiducia in voi stessi.

Astrologia e profili zodiacali del 14 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la fortuna sarà dalla vostra parte. Il lavoro vi regalerà grandi soddisfazioni e anche in amicizia le cose andranno a gonfie vele. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di osare in amore: potrebbe essere il momento giusto per dichiararvi alla persona amata. L'importante sarà essere sinceri nei sentimenti.

Capricorno: avrete bisogno di qualcosa che spezzi la monotonia quotidiana.

La routine, infatti, inizierà a pesarvi come un macigno. Non riuscirete a trovare uno scopo nelle azioni che compite ogni giorno e anche le persone che vi saranno accanto vi forniranno pochi stimoli.

Acquario: nonostante proviate un forte attaccamento nei confronti del partner, avrete bisogno di dedicare un po' di spazio solo a voi stessi. La solitudine sarà un modo per riflettere e per identificare le prossime mosse da compiere. Ovviamente, non dimenticate di fornire una spiegazione valida alla persona amata.

Pesci: sarà tempo di conoscere persone nuove. Non avrete alcun problema a interagire con il prossimo e gli altri vi troveranno davvero divertenti. Ci saranno delle novità importanti anche in ambito sentimentale, ma dovrete essere bravi a cogliere i segnali più nascosti.