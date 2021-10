Le previsioni zodiacali di domenica 3 ottobre 2021 sono pronte a svelare come andrà la giornata di chiusura dell'attuale settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Ansiosi di mettere a nudo "la verità" espressa dalle stelle del periodo? Come sempre è compito dell'Astrologia svelare come andrà la giornata in esame. In evidenza una Carta del Cielo abbastanza variegata, certamente in grado di cambiare gli attuali rapporti di forza tra i segni.

Il cielo astrale di domenica evidenzia il Sole in Bilancia in trigono a Saturno.

La Luna si troverà nel campo della Vergine, in questo periodo non interessata da qualsivoglia interconnessione planetaria. Intanto vedremo stabilmente posizionati in Acquario sia Saturno che Giove. Il pianeta dei buoni sentimenti, Venere, si troverà in prezioso trigono astrale con Nettuno presente in Pesci, Plutone permarrà in Capricorno e Urano continuerà il suo cammino all'interno del settore appartenente al Toro.

Scopriamo cosa riserveranno gli astri ad ogni singolo segno dall'Ariete fino a Pesci, dando spazio all'Oroscopo del giorno 3 ottobre.

Previsioni astrologiche da Ariete a Cancro

Ariete - Astri molto favorevoli, rendono brillante l’umore e fantastici i programmi della giornata che prevedono gite, viaggi, feste, incontri e notizie che riempiranno il vostro cuore di gioia.

Se siete stabilmente in coppia, tutto andrà come sperato. Se siete single, si affaccia all’orizzonte un incontro che vi farà sognare. Che dire di questo giorno? Di limitare le spese, guidare con prudenza, osservare il codice della strada e dedicare un numero adeguato di ore al sonno. Il vostro fascino se ne avvantaggerà e conoscerà indici di gradimento senza precedenti!

Aria di rinnovamento per ciò che riguarda i rapporti che diventeranno ancora più profondi e sinceri.

Toro - La giornata di domenica scorrerà liscia come l’olio. Ideale per formulare progetti teneri e costruttivi con la persona del cuore, magari durante una passeggiata nel parco. Il Sole in trigono a Saturno esalta la vostra sensualità e propone incontri emozionanti ai single e ai più giovani.

Insomma le fantasie del cuore prendono forma! Giornata adatta anche ad accrescere le vostre esperienze, approfondendo tematiche appassionanti e allacciando contatti con persone interessanti. Saprete tenere saldamente in pugno le redini di situazioni anche molto delicate e intricate. Desiderio e carica erotica portano alle stelle le vostre quotazioni.

Gemelli - Determinazione e forza di volontà sostengono le vostre scelte. Allontanando gli eventuali dubbi, agite con rapidità e tenete la situazione in pugno. Ottima domenica nei rapporti con le persone e negli affari: potrete prendervi delle belle soddisfazioni! Un pizzico di gelosia può rendere più stuzzicante il rapporto sentimentale: ogni tanto qualche scossone ci vuole.

Non si escludono apprensioni sul piano economico: un affare potrebbe sfumare dall’oggi al domani, ma come dice il proverbio "non tutti i mali vengono per nuocere". Una delusione, infatti, potrà rappresentare quella sferzata di energia che vi costringerà a rimboccarvi le maniche.

Cancro - Sarete pieni di nuova energia e tanta creatività in questo giorno, infatti non lo dimenticherete. Fate solo attenzione agli amici, con i quali ci potrebbero essere problemi. Avete un’attività autonoma? Preparatevi ad una giornata di fuoco, a situazioni esaltanti: potrete ottenere miglioramenti su tutti i fronti e veder particolarmente apprezzato il vostro lavoro. Un ritardo nei vostri programmi e la necessità di tenere a freno l’impazienza potrebbero rendervi in alcuni momenti un po’ nervosi.

In caso d’indecisione, l’esperienza vi aiuterà a fare la scelta giusta. Evitate gli scontri di petto. Tenete d’occhio le spese e in regola i registri. Ispezioni e controlli, in caso d’irregolarità, fanno temere multe salate.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali del 3 ottobre annunciano novità interessanti, molte delle quali si prevedono nel campo delle amicizie. Se siete single approfittate dei generosi influssi planetari per attirare l’attenzione di chi vi piace utilizzando un pizzico di coraggio e astuzia nell’arte della conquista. Sono di buon auspicio i brevi viaggi e gli spostamenti, anche se di lavoro. Molto stuzzicante la vita di coppia: non siate intolleranti nei confronti di chi, per motivi di prudenza, ha deciso di procedere ad una velocità inferiore a quella che avete previsto.

Siete forse eccessivamente stressati dai troppi avvenimenti intorno a voi; vi farà quindi bene togliervi dalla routine e rilassarvi un po'. Intensa la vita sociale con ottime prospettive da spalmare sulle prossime giornate.

Vergine - La giornata è un susseguirsi di piccole e grandi conferme in famiglia, nelle amicizie e in generale in ambito interpersonale. Incisività, mordente, forza di persuasione nel caso voleste assicurarvi appoggi utili, dettate le vostre condizioni: verranno accettate ad occhi chiusi. Se si parla d’amore, si prevedono fantastiche conquiste e altissima resa nell’alcova. Complice un’abile organizzazione, gli impegni funzioneranno per il meglio e, con somma gioia, potrebbero presentarsi anche gradite entrate extra.

Se vi trovaste ancora nell’occhio di un ciclone, sfoggiate semplicemente un piglio combattivo in modo da risultare vincenti. La serata con la persona del cuore sarà all’altezza dei vostri sogni.

Bilancia - Tutto procede nel migliore di modi; questa la sintesi della giornata di domenica che promette e non solo mantiene, ma può andare ben oltre le aspettative. L’amore è il gran favorito del momento, ma non è escluso che anche la quotidianità o le finanze subiscano cambiamenti in positivo, soprattutto se avete problemi o incombenze da risolvere. La vita di coppia è in fase di positiva trasformazione e voi dovreste assecondarla. Mettete grinta nelle iniziative perché siete tra i candidati ai colpi di fortuna: almeno, datevi da fare per attirarla.

La volontà di riuscire è già una cosa buona, il pensiero positivo aiuta molto, a patto di avere un po’ di coraggio. Gli astri vi offrono anche la possibilità di concludere buone conoscenze.

Scorpione - Un cielo non troppo sereno provoca inquietudini di stampo amoroso. Dubbi amletici in merito ad una persona che vi piace: sarà l’anima gemella? Un amore travolgente vi coglie alla sprovvista, scombussolando piacevolmente l’equilibrio emotivo. Se i ritmi quotidiani ve ne lasceranno il tempo, potreste occuparvi dei vostri hobby. Se qualche inquietudine vi assale all’improvviso, magari sollevata da un ricordo del passato, non restate a leccarvi le ferite: fate una bella ripulita mentale mettendo in primo piano tutto ciò nuovo che irrompe di buono nella vostra vita.

A volte, un’eccessiva condiscendenza è un segno di debolezza; ma in questo momento è invece una manifestazione di forza e buonsenso.

Previsioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Il giorno porterà svolte e decisioni importanti. Valutate però bene le situazioni, non lasciatevi convincere a soluzioni affrettate. La premura e l’approssimazione non sono mai buoni consiglieri! Non tentate speculazioni finanziarie finché non vedrete la situazione con chiarezza. Non complicatevi la vita in amore. Evitate di ingigantire un’eventuale sensazione di scontentezza affettiva, che potrà emergere improvvisamente, forse senza un motivo preciso. Siete soli? Affascinanti e disponibili vi sentirete a vostro agio vicino a persone nuove che gradiranno molto il vostro interesse.

Questo dovrebbe contribuire a rasserenarvi, a mettervi tranquilli: dopo giorni difficili, il settore affettivo vi regalerà momenti di gioia, di grande intensità.

Capricorno - Col favore della Luna, vi sentite coccolati dal fato. Carezze e attenzioni reciproche, in questo momento, riscaldano teneramente l’atmosfera sentimentale di coppia. Spegnete quindi il telefonino, per evitare di essere disturbati e date seguito alle dimostrazioni d'affetto reciproche. Se ne avete la possibilità, organizzate un viaggio. La Luna vi protegge. Non ci saranno intoppi sulla vostra strada e tutto andrà secondo le vostre aspettative. Non tiratevi indietro perciò di fronte ad eventuali inviti a feste o ad uscite con allegre brigate.

Qualcuno in questo periodo porterà a termine un affare vantaggioso, altri potranno incassare una somma di denaro extra.

Acquario - L’apparenza delle cose nasconde un’altra verità. Perciò, non vi fermate alla superficie di una chiacchiera, di un qualcosa che vi è stato riportato e cercate di andare un po’ più in profondità. La voglia d’evasione e di divertimento non può essere sufficiente per mandare all’aria una storia che dura da parecchio tempo: pensateci bene. Vi state dando da fare, ma i vostri tempi di reazione sono davvero ancora troppo lenti, a causa di una Venere negativa. Forse è per questo che vi state facendo soffiare un affare dietro l’altro e senza rendervene conto. Un po’ di pigrizia e di scarsa volontà, in relazione al fisico, sono gli ingredienti giusti per mettere su qualche chilo di troppo.

State alla larga dai dolci!

Pesci - Le previsioni zodiacali del giorno 3 ottobre invogliano a meditare su nuove strategie. Architettate qualcosa di nuovo per incrementare le entrate di denaro. Grazie a Nettuno, avete il talento di battere sul tempo concorrenti e avversari: intuito e intelligenza formano in questo momento una coppia imbattibile. Le stelle come sempre esaltano la vostra intelligenza e vi rendono mentalmente agili, vivaci, brillanti. Perciò, senza essere troppo timidi o titubanti, innestate la marcia veloce: la strada davanti a voi si sta trasformando da viottolo impervio in autostrada a quattro corsie. Avventure piccanti per chi è single: a voi poi decidere cosa farne. Intanto, lasciate perdere le preoccupazioni aggiuntive: tutte le cose belle hanno bisogno di tempo per crescere.