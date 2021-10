Cosa aspettarsi da questo primo weekend del mese? Le stelle lasciano presagire un cielo di cambiamenti e decisioni da prendere per lo Scorpione e l'Acquario, che dovrà muoversi con cautela per ciò che riguarda le finanze e le questioni patrimoniali. Incontri favoriti per la Bilancia. Amore agitato per il Toro. Di seguito l'Oroscopo completo per amore, lavoro e salute del fine settimana, sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021, per tutti i segni.

Oroscopo del fine settimana, 2 e 3 ottobre 2021

Ariete: il primo fine settimana di ottobre si apre lasciando spazio all’amore.

È un’ottima giornata per ritrovare la complicità all’interno del rapporto di coppia e per i single alla ricerca dell’anima gemella. Ottima la forma fisica.

Toro: le prossime 24 ore potrebbero riservare delle agitazioni al segno, che soprattutto in amore e in ambito familiare potrebbe trovarsi a discutere. Alti e bassi per il fisico. Ok il lavoro.

Gemelli: le prime giornate di ottobre si rivelano vantaggiose per il segno che può ricevere delle belle soddisfazioni tanto in amore quanto in ambito lavorativo. È il momento di osare.

Cancro: l’oroscopo del 2 ottobre lascia presagire due giornate faticose per il segno che a causa della sua gelosia e possessività potrebbe trovarsi in grandi difficoltà in amore.

Bene il lavoro.

Leone: con l’arrivo dell’autunno si risveglia la vostra parte più trasgressiva e provocante. È un ottimo momento per l’amore e i nuovi incontri. Gestite con attenzione le trattative lavorative.

Vergine: il consiglio delle stelle per questo primo weekend del nuovo mese è quello di fidarsi degli altri. Per un lungo periodo siete rimasti chiusi in voi stessi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lasciatevi coccolare delle attenzioni delle persone care. È il momento di cambiare rotta.

Bilancia: è un weekend di positività. Sono giornate ideali per chi desidera dedicarsi all’arte, praticare i propri hobby e le proprie passioni. Sono 48 ore di nuove occasioni, scambi e di incontri.

Scorpione: il cielo vi mette davanti a una scelta, durante le prossime giornate: dividersi tra lavoro e famiglia non sarà semplice.

Domenica 3 qualcuno potrebbe fare un incontro intrigante.

Sagittario: con l’inizio del mese di ottobre torna l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco per il segno. L’amore diventa passionale e intrigante e nel lavoro si trova la giusta carica e determinazione.

Capricorno: è un momento di crescita per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale ed economica, dove qualcuno potrebbe trovare nuove fonti di guadagno. L’amore si veste di nuova vita, state attenti a cogliere al meglio i suoi messaggi.

Acquario: il weekend potrebbe dare del filo da torcere al segno che soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale potrebbe trovarsi a discutere con un ex coniuge per questioni riguardanti i figli.

Bene il lavoro.

Pesci: è il momento di svestirsi dei dubbi e delle paure e tentare una nuova strada. In amore così come nella carriera è il momento di osare e di mettersi in mostra. Ottima la forma fisica.