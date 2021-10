L'Oroscopo di martedì 12 ottobre è pronto a rivelare come sarà la terza giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni del giorno relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Sotto i riflettori, come sempre, i settori dell'amore e il lavoro, indirizzati verso i dodici simboli astrali. In amore la Luna in Capricorno, in trigono con Urano è in aspetto favorevole per alcuni segni dello zodiaco, porta a questi la possibilità di poter vivere dei momenti davvero appaganti. A livello lavorativo, l'Astrologia di domani invita a puntare sui progetti futuri.

Se ci sono problematiche rimaste irrisolte, questa parte della settimana aiuterà a gestirle al meglio.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano e dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti, è necessario individuare i principali aspetti planetari di domani. Le interconnessioni astrologiche più interessanti nel periodo indicato risultano essere le seguenti:

Sole in quadratura alla Luna e in trigono a Giove ;

in quadratura alla Luna e in trigono a ; Luna in trigono a Urano in Toro;

in trigono a in Toro; Venere in Sagittario in sestile a Saturno ;

in Sagittario in sestile a ; Nettuno in Pesci in sestile a Plutone;

in Pesci in sestile a Plutone; Saturno in Acquario in trigono a Mercurio ;

; Plutone in Capricorno in congiunzione alla Luna.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 12 ottobre segno per segno, dall'Ariete sino ai Pesci.

Previsioni zodiacali del giorno 12 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Giornata in salita, con una Luna superba che vi fa desiderare l’impossibile e l’amica Venere che di colpo smette di darvi i giusti consigli. Per un progetto ambizioso occorrono fondi. A voi la scelta: spendere tutto subito o risparmiare per farlo decollare.

In amore rischiate di sognare molto e concludere poco. Inutile perdersi nei dettagli di progetti grandiosi, se poi mancano le condizioni per attuarli. La Luna vi guarda indifferente, mentre una Venere diventata ambiziosa vi fa mirare alto anche riguardo i sentimenti. Nel lavoro, braccio di ferro tra carriera e famiglia. La prima vi vorrebbe lontano, la seconda vi tiene stretti, ricattandovi, anche se con dolcezza!

Ecco il motivo del disagio: se seguite la vostra strada ferite qualcuno, se restate fermi scontentate voi stessi.

Toro - L’oroscopo del 12 ottobre al segno del Toro predice di dover sistemare alcune cose tralasciate nei giorni scorsi. Molto impegnati nel lavoro o nel riordino della casa. La Luna di oggi è perfetta anche per cimentarsi ai fornelli, dunque per preparare qualcosa di sfizioso per se stessi, parenti o amici. Per i sentimenti, giornata all’insegna della sensualità e della tenerezza, con la Luna in trigono al vostro segno. Momenti romantici con il partner. Più intenso anche il bisogno di conferme, tutto ciò che arriva al cuore passa attraverso i sensi. Nel lavoro, le stelle del periodo non vi fanno un gran gioco: la mente è un po' confusa da troppi stimoli, come un puzzle insensato che non riuscite a mettere insieme.

Gemelli - Nel bene e nel male, la giornata sarà all’insegna della velocità. Urano nel segno del Toro riceve il bel trigono dalla Luna, ma è osteggiata dal Sole in Bilancia. Diatribe, dispute o discorsi impegnati contro personaggi agguerriti, che non hanno però ancora assaggiato il vostro spirito testardo e combattivo! A livello amoroso, cogliete a piene mani le ricche opportunità offerte da Venere e Saturno in sestile. Una buona dose di fortuna vi spinge verso qualcosa di speciale. In coppia presto scoprirete una verità dolce e al tempo stesso inaspettata. Nel lavoro, gli affari girano alla grande e la clientela aumenta con il passaparola. Tutto corre veloce e la mancanza di regole certe vi rende pimpanti.

Cancro - Alcune questioni che vi avevano tenuto in stallo oggi finalmente si sbloccano. Riprendete fiduciosi la vostra marcia con un filo di saggezza in più. Avete campo libero e potete decidere autonomamente. Se qualcosa vi va stretto, attuate dei cambiamenti. In amore sì che siete in piena forma, con la complicità della Luna in Capricorno. Questo martedì risulta ricco di azione, divertimento e coccole a ruota libera. Per orientarvi nelle varie decisioni, seguite l’intuito, antenna ricevente molto sensibile e affidabile. A livello lavorativo le faccende pratiche sono, vostro malgrado, il fulcro della giornata. Molte le situazioni da sistemare, rassegnatevi: dovrete fare gli straordinari. Gli impegni richiedono qualche rinuncia ma, sul piano economico, ne raccoglierete i frutti.

Oroscopo e consigli delle stelle del 12 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - Grandiosa ed espansiva, la Luna vi sostiene, pungolando il vostro innato desiderio di attenzione. Aiuti esterni per appianare questioni importanti. Proponendovi con sicurezza, riscuoterete un brillante successo, che riuscirete a conservare a lungo. In amore, coraggio e passione non vi mancano: è il momento di concretizzare con lucidità e motivazione. Non lasciatevi bloccare da problemi banali. Progetti pronti al decollo s’involano nella direzione desiderata, nonostante dei piccoli imprevisti. Ottime prestazioni nel lavoro e proficui viaggi all’estero: potrete prendervi una bella rivincita. Affrontate le difficoltà da vincenti quali siete!

Forma psicofisica splendente e inossidabile. Questa è la promessa che vi fa il vostro cielo odierno.

Vergine - Martedì favorevole per il rimborso di vecchi crediti, per ricevere un’entrata extra sulla base di un affare portato a termine con successo. La concretezza in questo periodo è un punto di forza. Volare basso può essere comodo in un periodo di transizione. A livello sentimentale, siete proprio su di giri! La giornata vi fa sentire a vostro agio con tutti. Sbrigate gli impegni facilmente e calamitate l’attenzione degli amici. Comunicazione incisiva ed efficace. Con tranquillità e pacatezza, potete definire con calma una questione delicata che si trascina da tempo. La giornata è molto propizia per i chiarimenti.

Nel lavoro, vi piace fare le cose in grande, ma sapete apprezzare anche le piccole soddisfazioni, specie se queste vanno ad alimentare budget e conto in banca. Giornata volta alla concretezza.

Bilancia - Dopo i giorni grigi e tediosi appena trascorsi, l’arrivo della Luna in Capricorno finalmente vi dona una manciata di arcobaleno brillante e vivace. Movimentate e colorate questa giornata con un’uscita con gli amici, mettendo al bando la malinconia. In ambito affettivo risulterete intelligenti, briosi e comunicativi. La Luna non farà che esaltare la vostra naturale socievolezza, proponendovi nuovi incontri. Qualcuno vi offre la possibilità di partecipare a un ritrovo conviviale davvero molto stimolante.

Nelle attività lavorative, piccole novità in campo privato o nel settore pubblico saranno senza dubbio ben accette, dopo la stasi forzata dei giorni scorsi. Avanzate per gradi. Iniziate a liberarvi di tutto ciò che può esservi d’impiccio, con la sicurezza che piano piano arriverete.

Scorpione - La Luna nel segno del Capricorno fa la birichina con il Sole in Bilancia: voi siete nel mezzo... Guardatevi dagli acquisti troppo costosi e superflui perché ve ne pentireste un attimo dopo. Se vi ci metterete d’impegno, allenterete le tensioni che sono emerse nel rapporto con un conoscente. In amore, se vivete una relazione che sta arrivando al capolinea, potrebbero irrompere sulla scena sentimentale eventi imprevisti.

Vecchi equilibri stanno per saltare. Con ostinazione non vi farete tarpare le ali, da un partner che vi vorrebbe sempre e comunque in esclusiva. Nel lavoro, faticherete non poco a rimanere calmi e concentrati, soprattutto nel primo pomeriggio. Non raccogliete le provocazioni: meglio non sprecare energie inutilmente. Non riversate sui vostri cari le tensioni lavorative ma confidatevi e chiedete loro consiglio.

Astrologia di martedì 12 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Venere favorevole, dal segno continua a proteggervi, incitarvi, spingervi verso nuovi traguardi. Approfittate dei suoi favori senza esitazioni. Anche se collaborate con persone poco cordiali, trovate dei punti di contatto per dialogare con profitto.

Per i sentimenti, una situazione che vi mette apprensione potrà essere chiarita prima di quello che pensavate, forse con l’aiuto di una persona amica. L’amore altresì vi ripagherà delle difficoltà incontrate in altre sfere della vostra esistenza: rallegratevene. A livello lavorativo, con Marte che continua la sua orbita negativa nei vostri confronti, potreste avvertire un po’ di confusione. Prima di qualsiasi decisione, chiaritevi le idee. Se una situazione non si sta dimostrando all’altezza delle vostre aspettative, con tatto prendete le distanze e defilatevi.

Capricorno - Giornata densa di inquietudini. Con la vostra Luna in quadratura al Sole in Bilancia, non fate acquisti troppo costosi o inutili, meglio essere oculati e prudenti.

Le tensioni familiari poi, vi convinceranno a dare una svolta significativa e completamente diversa ad alcune situazioni aperte. A livello amoroso, difendetevi dagli imbrogli, evitate le persone negative e ambigue. Verificate la chiarezza di ogni proposta. In coppia bilanciate con saggezza ed equilibrio le vostre attività legate al dovere con quelle del piacere. Nel lavoro, se esprimerete i vostri obiettivi con scarsa chiarezza, rischieranno di essere poco determinate anche le strategie e le alleanze che creerete. Vedrete allontanarsi un affare su cui avevate puntato: dovrete rimandare la realizzazione di un progetto.

Acquario - Con il sostegno di Giove e Saturno nel segno, unito a quello degli amici, avrete modo di divertirvi molto. Accettate un invito se siete single, farete incontri interessanti. Tenetevi pronti per esperienze insolite, ricche di sorprese, di ambienti e facce nuove. In ambito affettivo, la Luna mette in moto desideri irrealizzabili creando aspettative troppo alte e difficili da appagare. In amore urge rinnovarsi. Il dialogo salva la coppia dall’abitudine e dal distacco: mai darsi per scontati! Nel lavoro, determinazione più fiducia uguale successo, specialmente per chi come voi ha la pazienza di aspettare che i tempi siano maturi. Con intelligenza e oculatezza, sarete in grado di dare una spinta alle innovazioni nella vostra attività.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 12 ottobre predice a voi del segno una strana giornata, per dei tipi vivaci quali siete, tutta improntata all’introspezione e al sogno. Ma ogni tanto una pausa di riflessione vi fa bene. Dolce ricordare una persona che non vedete da un po’, ma col passare del tempo la sua immagine si annebbia. In amore, sì a viaggi e spostamenti, cambiare aria ogni tanto vi giova davvero. Opportunamente controllato dalla ragione, il vostro intuito in coppia darà il meglio di sé. La ritrovata serenità interiore trasparirà anche nei rapporti familiari, in particolar modo con i figli. Nel lavoro, giornata vantaggiosa per voi, con Nettuno in sestile a Plutone, garanzia di appoggi e opportunità. Possibilità di qualche entrata extra, utile a realizzare, almeno in parte, i progetti che avete in mente.