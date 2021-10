Le previsioni zodiacali di mercoledì 13 ottobre 2021 annunciano un periodo con interessanti novità ma anche fastidiosi contrattempi. Curiosi di scoprire quanta fortuna arriverà al vostro simbolo zodiacale? L'Astrologia di mercoledì, nel contesto applicata alla seconda sestina zodiacale, annuncia buone notizie all'Acquario e al Capricorno. A portare una ventata di freschezza in amore, certamente l'ingresso della Luna in Acquario, in entrata nel comparto alle ore 22:47 del periodo in esame. In ottima forma si prevede possano essere coloro appartenenti al simbolo astrale del Capricorno, anch'essi favoriti in campo sentimentale e lavorativo.

In forse la giornata, purtroppo, per gli amici dello Scorpione e del Sagittario: al segno d'Acqua, purtroppo, gli astri preannunciano la giornata peggiore.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 13 ottobre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 13 ottobre

Bilancia: ★★★★. Partirà bene questa parte della settimana con un mercoledì abbastanza in linea con quanto atteso. Approfittate di questo momento tranquillo per dedicarvi alle cose o alle persone a voi care, evitando però di strafare: ricordate che sarete in giornata da quattro stelle. In amore, non mancheranno le occasioni per puntare ancora un poco più in alto.

L'obbiettivo? Quello di aspirare (e sperare) di essere al centro dell'attenzione del vostro partner: diciamo che senza il suo immancabile appoggio siete persi, non è così? Bene, a buon intenditor, poche parole. Single, incontrerete qualcuno che vi farà quasi sicuramente girar la testa. Siete però accoratamente pregati di non dimenticare eventuali legami o promesse già fatte, mi raccomando, ok?

Nel comparto lavoro, dovendo dare prova della vostra buona fede e coerenza, non svicolate, ma prendetevi le vostre responsabilità.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì preannunciano una giornata decisamente poco positiva per voi del segno. Gli astri in questo caso non saranno troppo d'aiuto, anzi, potrebbero favorire ripicche o voglia di vendetta, sia nel lavoro che in amore.

Per i sentimenti, benvenuti attimi di riflessione! La passione, se è questo il vostro principale problema, sappiate che non è affatto diminuita; il tutto starà nel saperla unire ad altri lati essenziali del rapporto. Diciamo che, se riuscirete a superare l'attuale conflitto tra mente e corpo, riuscirete superare problemi e necessità. Single, sarà meglio non prendersela con le stelle visto che sono pronte all'offensiva e, volendo, potrebbero regalarvi un'altra giornata difficile. Diciamo pure che nel periodo non mancheranno gli incontri, anche se alla fine non porteranno a nulla: rilassatevi. Nel lavoro, chi attraversa un periodo particolare il consiglio è quello di non dare consensi se non prima di aver visto con calma ogni dettaglio.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 13 ottobre al Sagittario predice che partirà in leggero affanno la prima mattinata per poi risollevarsi man mano nel prosieguo. Bene la parte della serata riguardante la cena di rito: si prospetta un mercoledì abbastanza buono in famiglia. In amore, il periodo è preventivato come abbastanza teso: saranno tante le situazioni potenzialmente in grado di generare ansia. Nei giorni scorsi, non senza sforzo, molti di voi hanno tentato di ritrovare sensualità e voglia di stare insieme, ma con poco o scarso successo. Pazientate ancora un po', ok? Per i single, sarà una giornata burrascosa nella quale avrete a che fare con una persona particolarmente tenace nel corteggiarvi, ma attenzione, se non sarà di vostro gradimento, farete meglio a liberarvene.

La parte riguardante il lavoro preannuncia che qualche complicazione potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. Diciamo che la giornata risulterà abbastanza impegnativa.

Oroscopo e stelle del giorno 13 ottobre

Capricorno: ★★★★★. Si preannuncia certamente molto positiva questa parte centrale della settimana con uno splendido Nettuno in sestile a Luna e Plutone entrambi nel segno - ovviamente la Luna resterà nel segno fino alle 22:47, poi passerà in Bilancia. In merito agli affetti, sarete invogliati a portare avanti iniziative già in corso oppure a metterne in ballo di nuove: impegnatevi come sempre a fondo, le soddisfazioni non mancheranno. Specialmente con il partner pianificherete tante attività e momenti sicuramente molto allettanti.

Situazioni piccanti vi elettrizzeranno al solo pensiero: pronti a divertirvi come mai prima d'ora? Single, le stelle si son decise ad esaudire le vostre preghiere: in giornata vi attenderà un incontro importante, capace di rivoluzionare il senso della vostra vita (che sia la volta buona?). Nel lavoro, se in passato avete interrotto gli studi, con l’intento di migliorare la situazione professionale, accarezzate pure l’idea di riprenderli.

Acquario: 'top del giorno'. Le previsioni astrali del giorno esaltano la possibilità che possa arrivare un mercoledì splendido, giusto per non di dire "favoloso!". A dare l'impronta di giornata super-fortunata, la presenza nel comparto di una generosissima Luna, in arrivo nel segno proprio questo mercoledì.

La "musa dei poeti" porterà grandi risultati soprattutto in amore. In coppia dichiarate apertamente i vostri sentimenti riversandoli con gioia sul vostro partner: la sincerità sarà veramente spiazzante e questo incrementerà il vostro carisma rinsaldando il rapporto. Single, una persona vi attrae molto e non potete farci niente: abbiate il coraggio di mostrare i vostri sentimenti. Se avete una storia d’amore in attesa di conferma potrete contare su una splendida intesa. Nel lavoro intanto, tenetevi pronti a (ri)mettervi in gioco: la meta proposta dai pianeti potrebbe essere davvero allettante. Diciamo che bisogna solo aspettare che i tempi siano maturi.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 13 ottobre indica che il prossimo mercoledì sarà in linea con la più sana delle normalità per voi del segno: bene così!

Il bicchiere mezzo pieno fa sempre piacere. In amore intanto, forse è arrivato il momento di prendere una decisione seria e responsabile, anche perché le stelle saranno abbastanza dalla vostra parte: cercate di essere sinceri con la persona amata. Non lasciatevi sopraffare dal solito tran-tran quotidiano. Quella che di primo acchito potrebbe sembrare una giornata come tante potrebbe invece riservare delle piccole sorprese. Per coloro ancora single, periodo impegnativo: occorrerà molta pazienza e senso della misura. Il lavoro andrà come al solito, tra alti e bassi. Se state cercando di cambiare mansione oppure di trasferirvi in altra sede, non esitate. Facendo le vostre richieste in questo periodo (forse) potreste ottenere qualcosa.

Classifica oroscopo del 13 ottobre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 13 ottobre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? In evidenza sopra tutto e tutti il transito della Luna dal campo del Capricorno a quello dell'Acquario: primo posto e corona relativa al segno "top del giorno" meritatamente assegnata giustamente allo stesso Acquario. Andiamo subito a scoprire le analisi astrologiche relative all'intero zodiaco analizzando il prospetto preposto all'uopo.

Le stelline di mercoledì 13 ottobre: