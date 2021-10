L'oroscopo di lunedì 18 ottobre sarà ricco di sorprese e di cambiamenti. L'influenza dei pianeti guiderà i 12 segni zodiacali attraverso la loro vita sentimentale, lavorativa e sociale.

Osservando il cielo di domani, sarà possibile individuare l'esatta configurazione astrale. In particolare, Sole, Mercurio e Marte saranno in Bilancia, mentre Giove e Saturno si troveranno in Acquario. I Pesci ospiteranno la Luna e Nettuno, al contrario del Sagittario che darà asilo a Venere. Infine, Urano e Plutone si troveranno rispettivamente in Toro e in Capricorno.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 18 ottobre.

Previsioni zodiacali di lunedì 18 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la giornata di domani vi metterà davanti a scelte complesse. Non sarà facile prendere una decisione senza analizzare tutti gli aspetti delle diverse situazioni. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di riflettere accuratamente, in modo da non commettere errori. Sarà fondamentale avere fiducia in voi stessi e tenere sempre a mente gli obiettivi che desiderate realizzare.

Toro: l'amore vi sorriderà grazie al benestare di Cupido. Riuscirete a interagire con la persona amata senza problemi e saprete sempre cosa dire. Non vedrete l'ora di trascorrere un po' di tempo insieme, ma dovrete gestire il tempo a vostra disposizione.

La giornata di domani, infatti, sarà caratterizzata da un'intensa mole di lavoro. Inoltre, i colleghi non si mostreranno molto collaborativi.

Gemelli: tenderete a fidarvi poco delle persone appena conosciute. Mettere in dubbio le loro parole e cercherete sempre una conferma da parte dei vostri amici. La paura principale sarà quella di rimanere delusi da comportamenti inaspettati.

Il lavoro vi metterà davanti a sfide non indifferenti. Forse non riuscirete a portarle tutte a termine, ma con il passare dei giorni le cose miglioreranno.

Cancro: nonostante il weekend sia finito, sentirete di non essere riusciti a riposare a sufficienza. Proverete una forte stanchezza che vi impedirà di essere sufficientemente produttivi.

L'oroscopo di domani consiglia di non fare sforzi inutili e di concentrarvi solo sulle cose davvero necessarie. Avrete tutta la settimana per rimettervi in pari e per recuperare il tempo perduto.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 18 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete tanta energia dentro di voi, ma dovrete cercare di indirizzarla nel modo corretto. Perderete facilmente la pazienza, soprattutto davanti a quelle persone che si rifiuteranno di ascoltare il vostro punto di vista. Anche sul lavoro preferirete non fare gioco di squadra perché saprete già che non vi troverete bene con i vostri colleghi.

Vergine: tenderete a guardare al passato con molta nostalgia. Vi renderete conto che avreste potuto sfruttare delle occasioni preziose e questo vi butterà giù di morale.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di concentrarvi solo sul presente e sui progetti che volete portare a termine. Non potrete modificare il passato, ma potrete rendere fantastico il vostro futuro.

Bilancia: le persone tenderanno ad approfittarsi della vostra generosità. Vi chiederanno favori a cui voi, difficilmente, saprete dire di no. Questo vi metterà in una situazione difficile perché sottrarrà tempo ai vostri impegni. L'oroscopo di domani suggerisce di provare a essere più decisi nelle vostre risposte. Sicuramente la vostra produttività ne gioverà.

Scorpione: sarà una giornata molto positiva sul posto di lavoro. Vi renderete conto di avere molte risorse dentro di voi e di poterle sfruttare al meglio.

Il rapporto con i vostri colleghi sarà caratterizzato da fiducia reciproca, ma non tutti saranno dalla vostra parte. Fate attenzione a coloro che proveranno una smisurata invidia nei vostri confronti.

Astrologia di domani 18 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. Non vi sentirete soddisfatti della piega che prenderà la vostra relazione e, per questo, proverete a modificarne alcuni aspetti. Ovviamente, ci vorrà del tempo per ottenere i risultati sperati e, soprattutto, anche il partner dovrà essere pronto a collaborare. Solo unendo le forze ritroverete il feeling perduto.

Capricorno: la giornata di domani non inizierà nel migliore dei modi.

Farete fatica a raccogliere le energie necessarie e vi sentirete giù di tono. In famiglia dovrete affrontare qualche piccola incomprensione a causa di recenti problematiche. Per fortuna, non sarà difficile trovare un punto di incontro. L'oroscopo vi consiglia di rimanere con i piedi per terra.

Acquario: finalmente, riterrete che sia il momento giusto per dare spazio ai vostri sogni. Non potrete concentrarvi su troppe cose insieme e, per questo, dovrete fare delle scelte. Sicuramente, sarà importante stilare una lista delle vostre priorità, in modo da non minare quelli che sono i vostri attuali impegni. Inoltre, sarà importante essere trasparenti con il partner e la famiglia.

Pesci: il rapporto con gli amici non vi lascerà delusi.

Sarete uniti da un forte legame che vi aiuterà a superare con successo la giornata. Sarete pronti a confrontarvi con loro e a scambiarvi preziosi consigli. Non vi lascerete intimorire dalle difficoltà, anche se queste sembreranno troppo grandi da affrontare. Potrebbe essere il momento giusto per trovare l'amore.