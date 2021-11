Nella settimana dal 15 al 21 novembre troviamo sul piano astrale la Luna che si sposterà dal domicilio dell'Ariete al segno dei Gemelli (dove risiede il Nodo Lunare Nord), mentre il Sole, Marte e Mercurio sosteranno sui gradi dello Scorpione. Venere assieme a Plutone, invece, permarranno in Capricorno, così come Urano continuerà la sosta in Toro. Giove insieme a Saturno, infine, proseguiranno il moto in Acquario come Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Ariete e Toro, meno roseo per Sagittario e Acquario.

Sul podio

1° posto Toro: opportunità. Dopo le paturnie dell'ultimo periodo, perlopiù legate al settore professionale, i nati Toro potrebbero avere l'occasione di stravolgere favorevolmente le carte in tavola per merito di un'opportunità che giungerà inaspettatamente al loro cospetto. A dare una grossa mano in tal senso al segno di Terra ci penserà il Plenilunio nel segno del 19 novembre il quale, trovando manforte nel terzetto Plutone-Urano-Venere, gli mostrerà probabilmente un nuovo sentiero lavorativo da intraprendere più adatto alle loro peculiarità.

2° posto Ariete: progetti di coppia. Lunedì, martedì e mercoledì saranno, con ogni probabilità, giornate intense nel ménage amoroso per i nati sotto il segno dell'Ariete, i quali osserveranno la storia sentimentale in essere con uno sguardo lungimirante che li spingerà a porre solide basi per il prossimo futuro.

Il sestile tra il Luminare femminile nella loro orbita e il Grande Benefico sommato alla Bianca Signora nell'austero Capricorno saranno gli sponsor di tali progetti di coppia, coi nativi che scorgeranno i primi sentori del favorevole cambiamento amoroso già nel weekend.

3° posto Leone: consapevoli. Settimana che, specialmente nella parte centrale, potrebbe risultare particolarmente significativa in casa Leone per prendere coscienza, una volta per tutte, dei propri lati ombra.

Se a inizio e fine settimana potranno presumibilmente godere di un mood brioso, i felini si ritroveranno ad osservarsi interiormente nelle giornate di giovedì e venerdì, focalizzandosi soprattutto su alcune ruggini relazionali che, nel corso dell'estate, li hanno feriti profondamente. Seppur tale lavoro psicologico risulterà poco entusiasmante inizialmente, servirà al segno Fisso per fare un ulteriore passo verso la consapevolezza del proprio Essere.

I mezzani

4° posto Scorpione: rami secchi. La Luna Piena nel dirimpettaio segno del Toro di venerdì sarà, c'è da scommetterci, la protagonista settimanale del secondo segno d'Acqua, in quanto spingerà quest'ultimo ad eliminare dalla propria esistenza tutto ciò che non ha fatto il suo corso. Amici o presunti tali, lavori poco soddisfacenti dal punto di vista economico e abitazioni dove non si sentono totalmente a loro agio saranno, quindi, messe in discussione dai nati Scorpione. Opera di 'pulizia' che li accompagnerà sino al 30 dicembre, quando Giove sbarcherà, seppur per un breve periodo, nel loro Elemento.

5° posto Capricorno: gioie familiari. Il moto diretto dell'anello di sosta venusiano nella loro orbita in sestile a Marte d'Acqua e a Urano di Terra fungerà, con ogni probabilità, da garante astrale per assicurare ai nativi una settimana colma di magnifici avvenimenti nel nucleo familiare.

Sotto la lente d'ingrandimento saranno i figli che, se in tenera età, entusiasmeranno presumibilmente i nativi con le prime parole proferite o, se più grandi, li renderanno orgogliosi venendo scelti per un'Università prestigiosa.

6° posto Vergine: cura del corpo. Eccezion fatta per le nervose giornate di sabato e domenica, la settimana in questione parrà indirizzare le attenzioni dei nati Vergine verso la cura del loro corpo. Chi tra loro noterà qualche chilo di troppo potrebbe iniziare una dieta, mentre alcuni saranno maggiormente orientati per una capatina dall'estetista o in un centro benessere.

7° posto Gemelli: obiettivi mutati. Nel pieno di un periodo colmo di considerevoli cambiamenti, i nati Gemelli sembreranno vestire i panni dei camaleonti nel corso di questi sette giorni novembrini, adattando i loro obiettivi alle circostanze del momento.

A differenza del solito, però, il segno d'Aria tenderà a tenere per sé le prossime mosse che ha in mente di attuare, così da evitare che qualche figura professionale, all'apparenza fidata, spifferi tutto alla concorrenza.

8° posto Bilancia: in crescendo. L'opposizione lunare delle prime tre giornate e i successivi contrasti Luna-Saturno del 18 e 19 novembre potrebbero minare il tono umorale di casa Bilancia. Fortunatamente, però, l'entusiasmo tornerà a bussare alla loro porta nel weekend, coi nativi che potranno sfruttare queste due giornate per concedersi una ristoratrice gita fuori porta con partner e figli al seguito.

9° posto Pesci: indecisi. Il settore sentimentale del dodicesimo segno zodiacale viaggerà, c'è da scommetterci, sui binari dell'instabilità e dell'indecisione, in particolar modo da giovedì in poi.

I nati Pesci, difatti, saranno spinti da Venere in Capricorno a operare una scelta amorosa nei riguardi di una persona che stanno frequentando o, in caso di coppia stabile, di cominciare una convivenza o suggellare la loro unione. Il pianeta della bellezza e dell'armonia potrebbe non permettere ulteriori tergiversazioni in tal senso perché, in caso di reiterata indecisione, i nativi rischieranno di perdere definitivamente la persona cara.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: vecchie dinamiche. I nati Cancro, nel corso di questa controversa settimana, potrebbero doversi rapportare ad alcune vecchie dinamiche relazionali che pensavano di aver archiviato settimane prima. Le persone interessate, però, parranno non pensarla allo stesso modo e nelle giornate di lunedì e martedì cercare un ulteriore confronto col segno d'Acqua.

Sarà bene, durante questo aspro scambio di vedute, mettere sul piatto le loro ragioni provando a mantenere sempre la calma, prescindendo da eventuali colpi bassi dell'interlocutore.

11° posto Sagittario: revisioni finanziarie. Da quando il Sole è entrato nel segno dello Scorpione, il terzo segno di Fuoco si è lanciato in svariati acquisti legati al mondo della professione sapendo di poter contare su alcune future entrate economiche. Queste ultime, però, potrebbero risentire di qualche ritardo e, di conseguenza, spingerà gli arcieri a revisionare il loro bottino finanziario, serrando i cordoni della borsa finché la situazione economica non si stabilizzerà nuovamente.

12° posto Acquario: promesse non mantenute.

Stringere la mano a un boss e ricevere dallo stesso una promessa professionale sembrava ai nati Acquario potesse sopperire momentaneamente alla firma di un contratto vero e proprio. Il quarto segno Fisso, però, potrebbe dover fare i conti con una figura lavorativa di spicco che cambierà inspiegabilmente idea, decidendo di ritoccare al ribasso lo stipendio precedentemente pattuito.