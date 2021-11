Mercoledì 10 novembre troveremo sul piano astrale la Luna, Giove e Saturno transitare nell'orbita dell'Acquario, mentre Urano risiederà nel segno del Toro. Plutone e Venere, invece, continueranno la sosta in Capricorno, così come il Sole, Marte e Mercurio proseguiranno il domicilio in Scorpione. Nettuno, in ultimo, permarrà in Pesci come il Nodo Lunare Nord resterà stabile nel segno dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Gemelli, meno roseo per Toro e Leone.

Sul podio

1° posto Gemelli: flirt. Il gioco della seduzione sarà probabilmente proficuo per i nati Gemelli nel corso di questo mercoledì, coi single del segno d'Aria che faranno un'ottima impressione nelle nuove conoscenze affettive.

Grazie a un approccio intraprendente e carismatico, il segno potrebbe riuscire con facilità a intavolare infuocati flirt autunnali.

2° posto Acquario: lavoro top. Il Luminare femminile nel segno dovrebbe riuscire a mitigare le numerose osticità planetarie del momento e, facendo leva sulla congiunzione Giove-Saturno sui loro gradi, regalerà probabilmente ai nativi una giornata da incorniciare sul fronte professionale.

3° posto Scorpione: sognatori. La nona dimora sarà irradiata dal trigono che il Sole nella loro orbita ingaggerà con Nettuno in Pesci donando, con tutta probabilità, ai nati Scorpione di prima decade un mood ottimista, il quale li farà sognare ad occhi aperti nei riguardi del prossimo futuro.

I mezzani

4° posto Vergine: mondani. Il secondo segno di Terra potrebbe avvertire la necessità, nel corso di questa giornata novembrina, di staccare la spina dalla routine giornaliera e concedersi una scanzonata parentesi mondana assieme alle amiche di sempre.

5° posto Bilancia: chiarimenti. Mercoledì in cui il segno Cardinale dovrà presumibilmente fare i conti con qualche acceso scambio di vedute nel ménage amoroso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Al termine dello stesso, però, sarà bene evitare di portarla per le lunghe e lanciarsi per primi in una discussione chiarificatrice con la dolce metà.

6° posto Capricorno: focus sui dettagli. I progetti professionali in essere verranno probabilmente accuditi come fossero dei bebè in casa Capricorno, coi nativi che risulteranno oltremodo attenti a curarne i dettagli, così da essere sempre un passo avanti alla concorrenza.

7° posto Sagittario: amore in stand-by. La dedizione, che per la terza decade rasenterà l'ossessione, nei riguardi delle faccende lavorative indurrà, c'è da scommetterci, il terzo segno di Fuoco a relegare in secondo piano le questioni sentimentali, col partner che non faticherà ad accorgersene.

8° posto Ariete: bocca cucita. Alla stregua di una pentola a pressione, i nati Ariete potrebbero insolitamente assumere un atteggiamento taciturno e impassibile anche di fronte alle piccole provocazioni del partner. Sarà bene, evitando di esplodere in impeti d'ira, che il primo segno di Fuoco faccia comprendere alla dolce metà di non gradire di essere stuzzicato questo mercoledì.

9° posto Pesci: umore altalenante.

Dopo una prima parte della giornata piuttosto serena e condita da un tono brioso, i nati Pesci potrebbero dover fare i conti con un umore che virerà verso il basso dal tardo pomeriggio in poi, rendendoli insofferenti a eventi e persone.

Ultime posizioni

10° posto Leone: risultati flop. Nel parterre planetario mancava soltanto la Luna opposta a cavallo tra due Lunazioni quadrate questo mercoledì, coi nativi che non ci metteranno probabilmente molto a capire che sarà estremamente complicato cavare un ragno dal buco nelle faccende lavorative.

11° posto Cancro: distratti. Giornata autunnale che vedrà, con ogni probabilità, i nati Cancro riuscire con difficoltà a mantenere alta la concentrazione, specialmente le prime due decadi che farebbero meglio a rinviare eventuali impegni gravosi.

12° posto Toro: accuse. Qualcuno potrebbe puntare immotivatamente il dito verso i nati Toro nel corso di questo giorno novembrino, col segno di Terra che tenterà invano di giustificarsi, per poi comprendere che fare orecchie da mercante sarà la scelta più saggia da mettere in atto.