Nel fine settimana del 13 e 14 novembre troviamo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio dei Pesci (dove risiede Nettuno) ai gradi dell'Ariete, mentre Giove assieme a Saturno stazioneranno in Acquario. Urano, invece, continuerà la sosta in Toro, così come Plutone insieme a Venere permarranno in Capricorno. Il Nodo Lunare Nord, in ultimo, proseguirà l'orbita in Gemelli come il Sole, Marte e Mercurio resteranno stabili nel segno dello Scorpione.

Oroscopo del weekend favorevole per Ariete e Scorpione, meno roseo per Vergine e Bilancia.

Sul podio

1° posto Ariete: amore top. Se da un lato nella giornata di sabato il ménage amoroso di casa Ariete sarà condito da stuzzicanti provocazioni reciproche col partner, dall'altro lato dall'ora di pranzo domenicale le chiacchiere staranno probabilmente a zero e la passionalità prenderà il sopravvento.

2° posto Scorpione: sabato a gonfie vele. Il 13 novembre la Luna nel loro Elemento sarà trigona al terzetto Sole-Marte-Mercurio sui loro gradi nonché congiunta a Nettuno, e ciò probabilmente permetterà ai nati Scorpione di togliersi qualche ghiotta soddisfazione in ambito relazionale.

3° posto Pesci: attrazioni. I single del segno potrebbero trascorrere un magnifico weekend, colmo di interessanti nuove conoscenze che, oltre a ringalluzzire la loro autostima, parranno avere ottime possibilità di sfociare a breve in infuocati flirt autunnali.

I mezzani

4° posto Leone: affaccendati. Le incombenze da ultimare in questo fine settimana potrebbero essere molteplici per i felini, i quali le porteranno ugualmente tutte a termine intuendo che, così facendo, da lunedì potranno concentrarsi esclusivamente sui loro obiettivi professionali.

5° posto Cancro: spensierati. A seguito del velo pessimistico che ha costellato le giornate appena trascorse, i nati Cancro sembreranno ritrovare una meritata spensieratezza nel weekend, la quale gli consentirà di non dare peso alle maldicenze sul loro conto.

6° posto Acquario: schietti. Domenica potrebbe essere una giornata interessante per i nati Acquario, specialmente per coloro che avranno qualche peso sullo stomaco del quale volersi liberare definitivamente. Grazie alla Luna di Fuoco e al machiavellico transito mercuriale, difatti, il segno fisso parrà non avere peli sulla lingua, soprattutto quando si parlerà di amicizia.

7° posto Toro: procrastinatori. Lo Stellium in opposizione sommato alla quadratura del duetto Giove-Saturno d'Aria potrebbe spingere i nati Toro a rinviare alcune mansioni pratiche o professionali a data da destinarsi, suscitando una certa perplessità tra capi e colleghi.

8° posto Gemelli: aiuti. Nella giornata di domenica, soprattutto dal primo pomeriggio in poi, i nati sotto il segno dei Gemelli avranno buone chance di ricevere un aiuto morale da un'amica fidata, grazie al quale riacquisteranno la loro voglia di mettersi in gioco.

9° posto Sagittario: ripensamenti. Una faccenda sentimentale che pareva conclusasi definitivamente riaffiorerà, con ogni probabilità, in questo weekend, coi nati Sagittario che non saranno più così sicuri di aver agito nel migliore dei modi per archiviare l'attrito col partner.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: umore flop. Il tono umorale di casa Bilancia parrà viaggiare sulle montagne russe, in particolar modo domenica quando ci si metterà anche il Luminare femminile in opposizione ad aggrottare la loro fronte.

11° posto Capricorno: battuta d'arresto. Nel bel mezzo di un tripudio di pianeti favorevoli al loro Sole di nascita, questo weekend potrebbe risultare come nota stonata, in quanto il segno cardinale subirà una battuta d'arresto professionale che abbasserà lievemente il suo entusiasmo.

12° posto Vergine: finanze flop. Rino Gaetano cantava "Spendi Spandi Effendi" e i nati Vergine sembrano averlo preso alla lettera nelle settimane scorse, forti di alcune entrate economiche extra che hanno rimpinguato i loro portafogli. Peccato, però, che la musica potrebbe cambiare in questo fine settimana, spingendo i nativi a eliminare ogni spesa voluttuaria.