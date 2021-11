Nel fine settimana del 20 e 21 novembre troveremo sul piano astrale la Luna e il Nodo Lunare Nord transitare nel segno dei Gemelli, mentre Mercurio, il Sole e Marte sosteranno sui gradi dello Scorpione. Urano, invece, continuerà il moto in Toro, così come Saturno assieme a Giove permarranno nel domicilio dell'Acquario. Venere e Plutone, infine, resteranno stabili nel segno del Capricorno Nettuno che proseguirà l'orbita in Pesci.

Oroscopo del weekend favorevole per Leone e Scorpione, meno roseo per Sagittario e Vergine.

Sul podio

1° posto Leone: sereni.

Le numerose sfide planetarie dell'anno saranno oramai al giro di boa da questo weekend e i "felini" parranno cominciare a respirare un'atmosfera decisamente più serena, sia sul fronte professionale che sentimentale, che riuscirà a fargli ritrovare pian piano anche l'armonia interiore.

2° posto Scorpione: umore top. Affrontare queste due giornate col sorriso sulle labbra sarà, con ogni probabilità, una prerogativa dei nati Scorpione, in particolar modo per i nati nella terza decade, grazie a Mercurio nel segno che strizzerà l'occhio alla Luna nell'esuberante Gemelli.

3° posto Acquario: stacanovisti. Alla stregua di un rullo compressore, i nati Acquario risulteranno probabilmente instancabili quando si tratterà di rimboccarsi le maniche nel corso del weekend, e tale stacanovismo sarà ben apprezzato dai vertici aziendali.

I mezzani

4° posto Toro: chiarimenti. Dal tardo pomeriggio di sabato e per l'intera domenica, il primo segno Fisso sarà probabilmente invitato dal parterre planetario a lanciarsi in un chiarimento col partner, il quale avrà buone chance di avere un felice epilogo. Nella mattinata del 20 novembre, invece, saranno possibili sviste pratiche per i nati nella seconda decade.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

5° posto Gemelli: focus economico. Il denaro avrà ottime possibilità di essere al centro dei pensieri di casa Gemelli nel corso di questo weekend, in quanto i nativi dovranno far quadrare i conti equilibrando con dovizia entrate e uscite monetarie.

6° posto Pesci: nuove conoscenze. Il fine settimana, domenica in primis, potrebbe donare ai nati Pesci l'occasione di stringere delle nuove conoscenze con figure professionali di spicco, le quali si riveleranno utili al segno d'Acqua per intraprendere nuovi sentieri lavorativi in futuro.

7° posto Cancro: lavoro sottotono. Più che con una mancanza di risultati degni di nota, i nati Cancro potrebbero dover fare i conti, questo weekend autunnale, con una scarsa voglia di mettersi in gioco e ciò non sarà ben visto dai parigrado, i quali dovranno faticare di più del solito per sopperire alle loro mancanze.

8° posto Ariete: irruenti. Il primo segno di Fuoco in queste due giornate novembrine si troverà presumibilmente a dover giustificare di continuo gesti e azioni messi in campo, in quanto assumerà un mood irruento che lo farà apparire spesso inopportuno agli occhi altrui.

9° posto Bilancia: distratti. Mantenere alta la concentrazione in casa Bilancia non sarà, c'è da scommetterci, un esercizio di facile attuazione in questo fine settimana di novembre, coi nativi che farebbero meglio a procrastinare i compiti più gravosi.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: amore flop. All'austera Bianca Signora di Terra si sommerà il Luminare femminile in opposizione e ciò, con tutta probabilità, renderà poco stabili i legami amorosi, in particolar modo per i nati Sagittario che nelle ultime settimane hanno focalizzato le proprie attenzioni quasi esclusivamente sul lavoro.

11° posto Vergine: perplessi. Un ambiguo comportamento della persona amata potrebbe stimolare la perplessità dei nati Vergine in queste 48 ore, col segno di Terra che, anziché esternare il proprio disappunto, si metterà a indagare silenziosamente sull'accaduto.

12° posto Capricorno: attrazioni. I nati Capricorno di prima decade avranno buone possibilità di trovarsi di fronte, nel corso di questo weekend, una persona interessata a loro che, grazie a un complimento furtivo o uno sguardo ammiccante, li attrarrà non poco anche se "accasati". Ci sarà, quindi, odore di scappatella per i più audaci del segno, malgrado un eventuale adulterio verrebbe allo scoperto in un batter d'occhio.