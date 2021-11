Venerdì 19 novembre troveremo sul piano astrologico Urano e la Luna (la quale diverrà Piena alle ore 8:57) nel segno del Toro, mentre Giove assieme a Saturno risiederanno nel domicilio dell'Acquario. Nettuno, invece, continuerà la sosta in Pesci, così come il Sole, Marte e Mercurio permarranno in Scorpione. Plutone e Venere, infine, rimarranno stabili nel segno del Capricorno come il Nodo Lunare Nord proseguirà il transito in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Toro, meno roseo per Leone e Acquario.

Sul podio

1° posto Pesci: amore top.

Venere e la Luna Piena a braccetto doneranno, con ogni probabilità, una giornata colma d'affetto nonché di passione ai nati Pesci nel ménage amoroso, col segno d'Acqua che metterà in campo un mix di trasgressione e voglia di sperimentare in camera da letto.

2° posto Toro: determinati. Nascendo in eclissi, il Plenilunio nel segno si opporrà più veementemente allo Stellium nel dirimpettaio Scorpione e ciò potrebbe acuire la tenacia in casa Toro nel perseguire i propri obiettivi esistenziali. Niente più tentennamenti o timori, quindi, per il primo segno Fisso che da questo venerdì, e sino all'uscita dalla quadratura del Grande Benefico a inizio 2022, sarà determinato più che mai.

3° posto Scorpione: focus sui dettagli.

L'ultima fase lunare del mese del compleanno avrà buone chance di indurre i nati sotto il segno dello Scorpione a focalizzare le loro attenzioni su alcuni dettagli da apportare riguardo i progetti lavorativi in essere, soprattutto tra coloro che hanno da poco intrapreso un nuovo percorso professionale. Sino alla tarda mattinata domenicale, difatti, il segno d'Acqua sarà chiamato ad apportare modifiche pratiche, parlare chiaro con colleghi o soci e ponderare se sarà il caso di lanciarsi in qualche piccolo investimento.

I mezzani

4° posto Capricorno: alleanze. Mentre ambizione e lungimiranza accompagneranno probabilmente il cammino di casa Capricorno sino a marzo del prossimo anno, i nativi si accorgeranno questo venerdì di aver bisogno di stringere nuove alleanze proficue al più presto, così da scalare celermente la scala gerarchica professionale.

5° posto Sagittario: voglia di libertà. Lunazione che, nascendo nel segno legato per antonomasia al proprio orticello, potrebbe risultare claustrofobica a primo impatto per i nati Sagittario, col segno di Fuoco che, una volta uscito dall'impasse, si renderà conto che per troppi mesi ha accantonato il viscerale bisogno di libertà che attanagliava la sua mente. Una breve gita fuori porta con una persona cara sarebbe, quindi, una saggia idea da prendere in considerazione questo venerdì per gli arcieri.

6° posto Ariete: shopping. Lo shopping sarà il probabile protagonista della giornata che precede il weekend per i nati sotto il segno dell'Ariete, i quali si prodigheranno nell'acquistare oggetti d'arredamento per abbellire la propria abitazione.

L'anello di sosta venusiano e il duetto Urano-Luna in Toro, però, intimeranno al segno Cardinale di virare su componenti d'arredo funzionali rispetto ad altri esteticamente più attraenti.

7° posto Cancro: concilianti. Le paturnie amorose dell'ultimo periodo si scioglieranno probabilmente come neve al sole questo venerdì per i nati Cancro, grazie al mood conciliante che il segno d'Acqua avrà la scaltrezza di mettere in campo in coppia, acquietando anche i partner più rancorosi.

8° posto Vergine: impazienti. Eccezion fatta per il pianeta dei venti, il parterre planetario sarà oltremodo benevolo nei confronti dei nati Vergine in questo giorno autunnale, ma ciò potrebbe sortire un effetto boomerang e rendere il segno di Terra parecchio impaziente, specialmente quando si tratterà di somme di denaro che tardano ad arrivare.

9° posto Gemelli: umore flop. L'esuberanza e la briosità parranno essere accantonate dai nati Gemelli questo venerdì per lasciar spazio a qualche muso lungo che rabbuierà i loro volti corrucciati. A farli uscire da tale torpore umorale, fortunatamente, ci penseranno le amiche di sempre quando il giorno starà per volgere a conclusione.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: rinunce. Il Plenilunio e Urano nel Toro si alleeranno per quadrare Saturno sui loro gradi e ciò, aggiungendosi all'ostilità del Messaggero degli Dei nello Scorpione, potrebbe spingere i nati Acquario a sacrificare parte del loro tempo e/o del loro denaro per qualcosa, come un obiettivo lavorativo, o qualcuno, come un figlio, a cui tengono particolarmente.

11° posto Bilancia: attriti. Qualcosa potrebbe urtare l'armonia del nido domestico di casa Bilancia e far piombare i nativi, a prescindere dalla loro volontà, in un vortice di accuse e ruggini con l'amato bene dalle quali sarà complicato districarsi in tempi brevi. Migliori, invece, le effemeridi per quanto riguarda il versante lavorativo, specialmente per la prima decade.

12° posto Leone: lavoro flop. Tanti i pianeti avversi ai felini questo venerdì, Luna Piena e Sole in primis, che tenteranno presumibilmente di insediare con qualche avversità di sorta il loro percorso professionale. Giornata particolarmente ostica per la prima decade del segno Fisso, la quale dovrà fare i conti anche con alcuni battibecchi con persone inaspettate, come uno sconosciuto sul tram o il vicino di casa.