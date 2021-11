Sabato 27 e domenica 28 novembre troviamo sul piano astrale la Luna sostare sui gradi della Vergine, mentre Mercurio assieme al Sole risiederanno nel segno del Sagittario. Venere e Plutone, invece, continueranno il transito in Capricorno, così come Saturno insieme a Giove resteranno stabili in Acquario. Nettuno, in ultimo, proseguirà il moto in Pesci come Urano permarrà nel segno del Toro.

Oroscopo del weekend favorevole per Vergine e Capricorno, meno roseo per Gemelli e Bilancia.

Sul podio

1° posto Vergine: incontri sentimentali. Il Luminare notturno in trigono al terzetto Venere-Urano-Plutone potrebbe parlarci di un weekend, specialmente dalle prime ore pomeridiane di sabato in poi, oltremodo interessante per le nuove conoscenze affettive in casa Vergine.

Le persone che presumibilmente incontrerà il segno di Terra lo ammalieranno sin dal primo sguardo e, mettendo in campo una certa intraprendenza, sarà facile che tali conoscenze divengano focosi flirt autunnali.

2° posto Capricorno: investimenti. Il parterre planetario del fine settimana spingerà, con ogni probabilità, i nati Capricorno ad ampliare il loro target clientelare, se liberi professionisti, o a prodigarsi nell'ammodernamento della propria attrezzatura professionale, se operano alle dipendenze altrui. In entrambi i casi, il segno Cardinale sarà propenso a lanciarsi in un investimento, ingente per la terza decade, che strizzi l'occhio al prossimo futuro lavorativo.

3° posto Acquario: scelte in discussione.

Mentre il 2021 si sta avviando a conclusione, i nati sotto il segno dell'Acquario potrebbero, nel corso di questo weekend, porre la loro attenzione circa le decisioni lavorative prese ad inizio anno. Sotto i riflettori saranno eventuali scelte legate ad alleanze o, se a capo di un team, nomine di responsabilità, le quali saranno messe totalmente in discussione, coi nativi che si renderanno probabilmente conto di aver preso un abbaglio riguardo le stesse.

Nelle due giornate fortunatamente, il segno Fisso potrà raddrizzare il tiro in merito.

I mezzani

4° posto Toro: piaceri da soddisfare. Il primo segno di Terra, durante questi due giorni autunnali, potrebbe avvertire l'irrefrenabile voglia di soddisfare un bisogno tanto effimero quanto rigenerante ai loro occhi. Dopo aver dato un doveroso sguardo al bilancio economico, quindi, i nativi opteranno per una cena a base di ingredienti ricercati e/o per la sottoscrizione di un abbonamento alla pay tv.

5° posto Leone: dosare le energie. Se da un lato Marte quadrato e Giove opposto renderanno scarno il bottino energetico di casa Leone, dall'altro lato la congiunzione Sole-Mercurio in quarta casa li spingerà probabilmente a dosare con dovizia le esigue forze a disposizione in questo weekend novembrino.

6° posto Sagittario: diffidenti. I nati sotto il segno del Sagittario parranno risultare parecchio diffidenti nei riguardi delle altre persone, partner compreso. Malgrado all'apparenza ciò potrebbe sembrare uno scoglio relazionale, il segno Mobile, grazie al supporto dei pianeti generazionali sullo sfondo, lo trasformerà a proprio favore così da virare ogni attenzione solo su sé stesso. Mood individualista ma anche ambizioso che lo porterà a raggiungere anzitempo i risultati agognati.

7° posto Scorpione: umore altalenante. Il tono umorale di casa Scorpione potrebbe risultare poco stabile nel corso del fine settimana, coi nativi che mal tollereranno le lamentele della dolce metà o le piccole provocazioni dei fratelli. Domenica sera, invece, il sorriso dovrebbe tornare a impreziosire i loro volti, e con esso ritornerà anche la voglia di dedicarsi alle arti amatorie.

8° posto Pesci: maldicenze. Giornate da prendere con le pinze al lavoro quelle che presumibilmente trascorreranno i nati Pesci di prima e seconda decade, col segno d'Acqua che dovrà barcamenarsi tra maldicenze e colpi bassi dei colleghi. Per uscirne indenni, evitando di ribattere a tono, basterà semplicemente fare orecchie da mercante e proseguire dritti per la loro strada professionale.

9° posto Ariete: chiarimenti. Il primo segno zodiacale, durante questo weekend, sarà presumibilmente chiamato a mettere i puntini sulle 'i' col partner, tentando di chiarire un equivoco avvenuto nei giorni precedenti e per merito del quale il clima in coppia si è raffreddato.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: nostalgici. L'elenco delle ostilità planetarie che terranno banco questo weekend per i nati Gemelli sarà lungo e il segno Mobile, come spiacevole conseguenza, potrebbe divenire spiccatamente malinconico, riportando mentalmente alla luce vecchie relazioni sentimentali oramai sfiorite.

11° posto Bilancia: amore flop. Semaforo acceso sul rosso per le faccende amorose di casa Bilancia in questo fine settimana, coi nativi che parranno aver perso il feeling sotto le lenzuola col partner ma ciò, fortunatamente, ritornerà in maniera prorompente già dalla settimana entrante.

12° posto Cancro: sotto scacco. Il primo segno d'Acqua potrebbe trascorrere questo weekend avvertendo la scomoda sensazione di sentirsi sotto scacco, sia nelle vicende amorose che lavorative, in quanto noterà di non riuscire, almeno momentaneamente, a fare ciò che realmente vorrebbe.