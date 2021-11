L'oroscopo di giovedì 25 novembre 2021 è pronto a mettere in chiaro la classifica e le previsioni zodiacali riguardanti il quarto giorno della presente settimana. Ansiosi di sapere come saranno le stelle di giovedì? È questa la domanda a cui ci appresteremo a dare la giusta risposta sperando di non deludere attese e speranze di tutti voi, amici lettori appassionati di Astrologia. Prima di passare a decantare l'attesissima relazione astrologica in merito ai settori relativi all'amore e al lavoro, d'obbligo sottolineare il fatto che in questo contesto le analisi astrologiche saranno messe in relazione ai primi sei simboli zodiacali.

Quindi, focus mirato e in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 25 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Cancro, Leone;

2° posto - ★★★★: Ariete, Gemelli, Vergine;

3° posto - ★★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 25 novembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 25 novembre al segno dell'Ariete predice una giornata poco impegnativa e, in linea generale, certamente buona e senza troppe vicissitudini con cui scontrarsi. In amore, Luna e Venere si trovano entrambi in aspetto neutrale per voi nativi. Pertanto lievi gli influssi armonici in grado di favorire la sfera dei rapporti interpersonali.

Comunque non è detto che in amore non cominci a smuoversi qualcosa, rendendo così la vita di coppia sempre più piacevole. Single, a livello sociale nonché nelle amicizie darete prova di grande capacità. Quale momento migliore di questo per associarsi ad altre persone o mettere a punto un progetto comune, specie in vista delle feste natalizie?

Giocate d'anticipo e organizzate qualcosa di particolare insieme ai vostri cari. Nel lavoro, la giornata donerà vigore e anche tanta grinta mentale, necessaria per portare avanti i vostri obiettivi. Non tentate di realizzarli tutti in una volta però.

Toro: ★★★. In arrivo un giovedì 25 novembre all'insegna del problematico 'sottotono', con la parte centrale della settimana pronta a dare problemi in alcuni settori.

In campo sentimentale, diciamo la verità, è già da un po' che avete la cosiddetta "luna storta". Ricordatevi però che non conviene comportarsi male con il partner e familiari, a meno che non vogliate condannarvi a una giornata di noiosa solitudine. Siate più accomodanti con le persone che vi circondano e dedicate la serata al riposo, senza far fronte a programmi troppi impegnativi. Single, giovedì sottotono per tanti di voi, con una Luna antipatica - quadratura a Urano - capace di mettere il dito nella piaga: vale a dire ricordi, rimpianti e problemi irrisolti. Potrà trattarsi di questioni sentimentali in evoluzione. Come lascia intendere anche Marte, anch'esso in opposizione, in evidenza affari in sospeso non ancora conclusi: la speranza è di riuscire ad arrivare al dunque prima o poi.

Nel lavoro, il cielo suggerisce di introdurre nuove tecnologie innovative. E' necessario reagire di fronte alle difficoltà che si susseguono con grande intensità negli ultimi tempi.

Gemelli: ★★★★. Si preannuncia un giovedì quasi stabile, anche se a tratti sembrerà decisamente immobile e senza picchi di alcun genere, sia positivi che negativi. In amore, il cielo si tingerà di rosso, gli astri vi accenderanno di passione e vi spingeranno a soddisfare le vostre voglie. In coppia, non sarà facile starvi dietro: la Luna, in transito in Leone, porterà una ventata di freschezza nella vostra vita sentimentale, mentre gli astri minori vi guarderanno le spalle assicurandovi una giornata davvero "scoppiettante" con partner, familiari e amici fidati.

Single, andranno alla grande i sentimenti, a patto di non lasciarsi coinvolgere da vecchie ruggini e ricordi che non macinano più. Il passato ha sempre qualcosa da insegnare; una tra queste, il non sprecare inutilmente tempo ed energie in banalità. È importante, invece, concentrare l'attenzione sulle cose che vi fanno sentire bene, sulle attività che vi attirano. Cercate di trascorrere il vostro tempo libero con persone in grado di sprigionare influenze positive: rallegreranno la vostra giornata. Nel lavoro, le stelle invitano a mettere in campo tanti insegnamenti del passato. Tra questi, molti si sono rivelati vincenti in più occasioni. Sarete molto carismatici e, con le vostre parole, potrete persuadere i vostri colleghi a fare tutto ciò che desiderate.

Oroscopo e stelle di giovedì 25 novembre

Cancro: ★★★★★. Una giornata più che ottima si staglia all'orizzonte grazie alla presenza di una superba Luna, fino a lunedì scorso presente nel vostro campo e da questo mercoledì in transito nel segno del Leone. Per i sentimenti quindi, sarà una giornata indimenticabile per la stragrande maggioranza di voi. Con le stelle a favore vi sentirete infatti in una botte di ferro. L'amore vi sorriderà, anche perché voi siete pieni d'amore, da dare e da ricevere. In molti vi sentirete finalmente scorrere energie nuove e a tratti dirompenti, il che vi consentirà di rifondare positivamente eventuali relazioni in crisi o con lati poco chiari. Single, la giornata inizierà bene, e la mente si focalizzerà in primis su faccende di cuore.

In primo piano interessi culturali, progetti tra amici, viaggi e chi più ne ha più ne metta. Avrete eccellenti energie che potrete utilizzare per dedicarvi a un'attività manuale, magari che avete rimandato da tempo. Nel lavoro, la vostra organizzazione e precisione vi porta a fare stime e bilanci di settimana in settimana. Questo giovedì, realizzerete che le vostre azioni e i vostri propositi saranno stati quasi tutti ben indirizzati.

Leone: ★★★★★. La giornata in esame in questo contesto si prevede davvero ottima, improntata alla fortuna e al buon umore. La Luna, in transito nel vostro segno, faciliterà un percorso di rinnovamento interiore che vi sarà utile in particolare per progredire in una situazione attualmente in stallo.

In amore, le stelle renderanno la vostra giornata particolarmente frizzante. La noia non saprete nemmeno dove stia di casa. Infatti, vi aspetta una serata carica di entusiasmo e di divertimento, da passare con il partner e la famiglia. Single, cogliete l'occasione per rimettervi in contatto con persone che non sentite da molto tempo: proponete loro un incontro per una caffè o una piacevole passeggiata. Ovviamente non presentatevi a mani vuote: portando un presente farete certamente una bella figura. Nel lavoro, il cielo porterà una ventata di allegria e di ottimismo. Alcuni nuovi progetti vi verranno in mente in maniera spontanea: troverete al più presto persone che credono in voi e che vi aiuteranno a realizzarli.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 25 novembre, preannuncia un umore non proprio dei migliori, forse a causa dell'aspetto poco positivo della Luna in Leone (opposizione a Saturno). Probabile qualche malinteso nel corso della normale quotidianità. In campo sentimentale, le stelle porteranno sempre sufficiente linfa vitale alle vostre giornate e questo vi consentirà, se non di risolverli, almeno di reggere ai soliti problemi di coppia qualora ce ne fossero. Magnifiche opportunità di crescita in ambito sentimentale si avvertiranno solo ai primi di dicembre. In questo memento invece, un dialogo aperto e sincero col partner darà la possibilità di affrontare insieme alcune tematiche che sono sempre state considerate un tabù per la vostra coppia.

Single, la giornata inizierà all'insegna della sfida, perché dovrete veramente sfoderare le vostre risorse, mettere a frutto non solo le vostre capacità innate ma anche le abilità acquisite nel corso del tempo. Insomma, la vostra intelligenza, il vostro entusiasmo e la vostra grinta saranno sottoposte a un severo esame, ma non temete: lo supererete a pieni voti. Nel lavoro, qualcosa (o qualcuno) alzerà di molto le vostre quotazioni, offrendovi sul più classico dei piatti d'argento un'opportunità. Una gratificazione quest'ultima che vi solleverà tre metri da terra: in arrivo tanta felicità...

