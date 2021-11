L'oroscopo di mercoledì 1° dicembre 2021 è pronto a mettere in chiaro la classifica e le previsioni zodiacali di mercoledì.

In questo caso l'Astrologia quotidiana sarà applicata ai soli segni della seconda sestina. Diciamo subito che ad avere massima attenzione da parte delle stelle, opportunamente ben descritti in questa sede, saranno solo tre segni: Scorpione, Bilancia e Acquario. In evidenza nel contesto il transito della Luna nel segno del Sagittario, in uscita dal settore della Bilancia. In leggera difficoltà gli amici nativi del Capricorno e dei Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 1° dicembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 1° dicembre

Bilancia: ★★★★★. Questa metà settimana per voi del segno si presenta già da adesso con tutte le carte in regola per sfondare in molti settori della quotidianità. In amore, offrite di più se volete che anche il partner si lasci andare: potrebbe essere il momento di fare un passo avanti, di impegnarsi più seriamente. Single, incontri emozionanti potrebbero indurvi in tentazione, nonostante la vostra provata fedeltà. Ricordate: non è tutto oro quel che luccica. Nel comparto lavoro, la comparsa di qualche piccolo intoppo e la distrazione, che vi impedisce di concentrarvi, renderanno la giornata poco produttiva.

Le stelle pretendono da voi un atteggiamento più selettivo. Siate certi che, sfrondando l’inutile, approderete a nuove consapevolezze.

Scorpione: 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di mercoledì annunciano l'arrivo di una giornata davvero importante per voi nativi, di certo molto positiva. Sarete di ottimo umore per merito di una splendida Luna nel segno in ingresso nel settore nelle ore centrali della giornata.

Per i sentimenti, ascoltate e decifrate i vostri desideri e poi seguite la strada che il cuore sembra indicarvi; l’atmosfera è carica di aspettative. Ae state vivendo un rapporto a due, non devono esserci segreti fra di voi. Manifestate senza timidezza quello che avete nel cuore. Single, cuore in subbuglio: decisi a puntare più sui flirt che sulle storie serie, state dando di voi un’immagine frivola e superficiale.

Nel lavoro, a guidarvi sarà più l’ambizione che non il desiderio di sperimentare. Lasciate che le cose seguano il loro corso, senza forzarle.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 1° dicembre al segno del Sagittario annuncia un giorno non troppo negativo, anche se sarà da vivere con una certa accortezza. In amore, forse non sarà una giornata di incontri appassionati, ma dalla condivisione di idee e di interessi potrete trarre uguale soddisfazione. Dedicate un po’ del tempo libero agli acquisti di abbigliamento o alle cure di bellezza, rimarrete decisamente soddisfatti dei risultati. Per i single, potreste essere attratti una persona conosciuta sul lavoro, ma è sempre valida la regola di non mischiare l’amore con gli affari.

In ambito lavorativo, darete il via ad un’iniziativa originale. I più conservatori non approveranno le vostre scelte, ma non si può sempre accontentare tutti.

Oroscopo e stelle del giorno 1° dicembre

Capricorno: ★★★. Partirà in parte con il difficile segno relativo ai periodi 'sottotono' questo vostro mercoledì di metà settimana. In generale, di certo non sarà questa una giornata ideale: avrete questioni importanti da affrontare. In merito agli affetti, non spaventatevi per la marea di cose che avete in agenda; procedete con metodo e rimarrete stupiti dalla vostra efficienza. Previsto un soprassalto di emozioni. Niente che sconvolga l’equilibrio sentimentale, ma una rovente occasione che impegna i sensi.

Single, certi segnali vi appaiono poco chiari. Prima di sbilanciarvi, assumendo per primi l’iniziativa, aspetterete che i dubbi si dissolvano. Nel lavoro, la routine procede senza intoppi, anche se sarete distratti dai mille progetti, ancora tutti da definire, che avete per il futuro.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano un periodo sicuramente oltre le aspettative, giocato sul fatto che avrete al fianco una parte dell'universo, quella buona! Quindi, tutta sull'onda positiva della fortuna la partenza di dicembre. In campo sentimentale, animati da una spinta positiva, riconoscerete i vostri errori e ascolterete senza controbattere le lamentele di chi avete accanto a voi. Single, non abbiate timore a esprimere i vostri desideri, a palesare ciò che non vi convince: puntate sulla schiettezza e tutto andrà per il meglio.

Se il partner non si sente al centro dei vostri interessi, provato a rassicurarlo, con slanci romantici e gesti d’inequivocabile chiarezza. Nel lavoro, se saprete essere più aperti alle idee degli altri, scoprirete qualcosa di interessante e otterrete voi stessi maggiori consensi.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno 1° dicembre presume non possa essere un gran giorno per voi del segno, valutato decisamente con i toni neri dei periodi da 'ko'. Quasi certamente (purtroppo per voi!) non inizierete la giornata proprio col piede giusto. In amore un po’ di morbidezza e la disponibilità a parlare dei vostri problemi invece di tenervi tutto dentro gioverà al rapporto di coppia. Per coloro ancora single: state prendendo molto sul serio una nuova conoscenza, ma non siete certi dei sentimenti dell’altro?

Un appuntamento a tu per tu svelerà l’arcano. Il lavoro andrà molto meglio del solito. La Luna in Bilancia guida i vostri passi. Buoni risultati, e dimostrazioni concrete di stima da parte di chi vi è intorno.

Classifica oroscopo del 1° dicembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 1° dicembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? La partenza del nuovo mese vede in prima posizione il segno dello scorpione, grande favorito per merito della Luna in entrata nel segno. Ottima la giornata di mercoledì anche per altri quattro segni: Gemelli, Vergine, Bilancia e Acquario.

La scaletta completa è consultabile dal prospetto seguente.

Le stelline di mercoledì 1° dicembre: