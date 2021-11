L' Oroscopo settimanale dal 29 novembre al 5 dicembre 2021 mette in evidenza il probabile andamento riservato dalle stelle alla parte finale di novembre e all'inizio di dicembre. Curiosi di scoprire quali saranno i segni in odore di positività e quelli costretti ad aspettare tempi migliori? Il mese con Natale sta per entrare nel vivo: inizia il periodo dei pensieri da dedicare agli acquisti natalizi, ai regali da fare alle persone amate, amici, persone stimate. Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica con l'Astrologia e le stelle protagonisti assoluti del periodo.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 9 . Un'altra settimana "frizzante" e piena di sorprese sta per arrivare. In modo particolare per quanto riguarda i progetti di gruppo, inviti e colloqui stimolanti. Siete motivati ​​e soddisfatti. Periodo ideale per organizzare una rimpatriata con i vecchi amici. Nel lavoro, anche ai colleghi più freddi di fronte alle novità, una vostra proposta non potrà non piacere. In amore, non tutte le notizie saranno piacevoli: domenica prossima una novità per niente gradita richiederà un immediato chiarimento. Ma poi tutto si risolve per il meglio. Imparate ad interagire di più con gli altri, in maniera costruttiva: un confronto costante e propositivo non può farvi che bene.

La classifica settimanale per il segno della Bilancia:

Inizio del giorno lunedì 29 novembre (Luna nel segno);

lunedì 29 novembre (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 30, mercoledì 1, venerdì 3;

★★★★ giovedì 2, sabato 4;

★★★ domenica 5 dicembre 2021.

♏ Scorpione: voto 10 . Splendida settimana con il vento che soffia favorevolmente sugli affetti e sui sentimenti. Merito di una meravigliosa Luna nel segno in entrata mercoledì 1° dicembre.

Il grande mare degli affari intanto vi aspetta: soltanto un ammiraglio che sappia navigarlo in lungo e in largo potrà dominarlo, e in effetti avrete le capacità per cavarvela senza problemi, anticipando persino le mosse della concorrenza. Prendetevi tutto il tempo che ritenete necessario per sottovalutare nuove offerte. In amore, le effusioni appassionate vi terranno svegli molte notti: ci vorrà un caffè molto forte per alzarvi, ma ne varrà la pena!

Ascoltate intanto i suggerimenti di una persona esperta: non sottovalutate i suoi consigli e modificate eventuali vostre abitudini cattive.

Le stelle della settimana ad uso e consumo dello Scorpione:

Top del giorno mercoledì 1° dicembre (Luna nel segno);

mercoledì 1° dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 2, venerdì 3, domenica 5;

★★★★ lunedì 29, martedì 30, sabato 4.

♐ Sagittario: voto 8 . In arrivo una settimana più che buona, con giornate In questa parte dell'anno a cavallo tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre si potrebbe riconsiderare con occhi diversi eventi dei giorni passati: alla luce di nuove notizie, tali eventi potrebbe rivelarsi decisivi. Per cui, non rinunciate a riesaminarli, considerando che potrebbero regalare ottime soddisfazioni.

Qualche azione inoltre potrebbe essere necessaria, nei confronti di coloro che hanno cercato di mettervi in ​​guardia anche prima, ma che non avevate proprio considerato.

La scala di valori settimanali di competenza del Sagittario:

Top del giorno venerdì 3 dicembre (Luna nel segno);

venerdì 3 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 2, sabato 4, domenica 5;

mercoledì 1° dicembre;

★★★ lunedì 29 novembre;

martedì 30 novembre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7 . Questa settimana in arrivo segna il ritorno del buonumore con la capacità dialettica decisamente in salita. In alcune giornate, tipo lunedì o sabato, dovete comportarvi da diplomatici e ambasciatori in tutti i settori. A livello sentimentale, domenica 5 dicembre sarete più sensibili e recettivi del solito: cercate di abbandonarvi alle sensazioni più dolci portate da una sensuale Luna nel segno.

In questi giorni c'è un'amicizia che ha bisogno di voi e quasi sicuramente vi chiamerà: fatevi trovare disponibili e pronti a dare utili consigli. La salute è da considerare in netta ripresa: vi "spellerete" anima e corpo per aiutare chi amate; ricordate però di conservate un po' di energie anche per voi stessi.

La classifica stelline da lunedì a domenica per il segno del Capricorno:

Top del giorno domenica 5 dicembre (Luna nel segno);

domenica 5 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 29, sabato 4;

★★★★ martedì 30, venerdì 3;

mercoledì 1° dicembre;

giovedì 2 dicembre 2021.

♒ Acquario: voto 6. Settimana sul filo della sufficiente positività con alcune giornate molto buone ma con altrettante sicuramente instabili. Prestate attenzione agli incontri che potreste fare venerdì o sabato: alcuni saranno portatori di svolte non sempre positive; altri potrebbero favorire l'insorgere di cambiamenti inattesi quanto poco chiari.

Martedì e invece mercoledì mettetevi nella disponibilità d'animo che tutto è possibile e che i sogni spesso si avverano. Se dovete spostarvi per raggiungere qualcuno che vi interessa, fatelo, ma tornate in serata o almeno prima che nasca un nuovo giorno eventualmente valutato negativo. I segni associati all'ascendente reputati fortunati per voi sono Cancro, Bilancia, Scorpione e Sagittario.

La settimana dell'Acquario, vista con gli occhi dell'Astrologia:

★★★★★ martedì 30, mercoledì 1;

★★★★ lunedì 29, giovedì 2, domenica 5;

★★★ venerdì 3 dicembre;

★★ sabato 4 dicembre 2021.

♓ Pesci: voto 6 . Questa settimana vi vedrà sottoposti ad un andazzo fatto da alti e bassi. Intanto non spendete un patrimonio in questo periodo per divertirvi: a volte basta davvero poco per stare allegri, come ad esempio una bella risata in compagnia degli amici o un ritrovo conviviale stretti nel calore familiare.

Non c'è ragione per comprare felicità, anche perché è impossibile e voi lo sapete. Quindi, niente scelte avventate per queste giornate: vi basterà fare un giro in città o andare nel solito bar di ritrovo, magari per trascorrere delle belle ore insieme a persone che vi stimano o vi vogliono semplicemente bene. Un attimino di concentrazione in più vi è richiesta per le giornate di inizio dicembre: il primo e il secondo giorno non sono stati valutati a favore, tenetelo presente.

Le stelline quotidiane per i nati sotto al simbolo astrale dei Pesci:

★★★★★ lunedì 29, sabato 4;

★★★★ martedì 30, venerdì 3, domenica 5;

★★★ giovedì 2 dicembre;

mercoledì 1° dicembre 2021 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

La classifica della settimana dal 29 novembre al 5 dicembre, in questo contesto impostato su tutto l'arco zodiacale, è pronta per essere svelata.

In questo caso a ritenersi davvero fortunato per via di astri positivi è lo Scorpione, giustamente considerato come segno al "top" la prossima settimana. Si preannunciano sette giorni ad alta positività anche per coloro nativi della Bilancia e, un pelino al di sotto, Cancro e Sagittario, entrambi considerati con pagella da "otto".

La scaletta della settimana dall'Ariete fino a Pesci:

1° posto - Scorpione , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Bilancia, voto 9;

3° posto - Cancro e Sagittario, voto 8;

4° posto - Gemelli, Leone e Capricorno, voto 7;

5° posto - Toro, Vergine, Acquario e Pesci, voto 6;

6° posto - Ariete, voto 5.

Il report astrologico riguardante l'oroscopo settimanale dal 29 novembre al 5 dicembre 2021, dunque concentrato sulla settimana a cavallo tra l'attuale mese e quello di dicembre, finisce qui. Al prossimo giro sarà sottoposto a valutazione il periodo compreso tra il 6 e il 12 del mese di dicembre.