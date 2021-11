Giovedì 4 novembre troveremo sul piano astrale la Luna, il Sole e Marte stazionare sui gradi dello Scorpione, mentre Mercurio risiederà nel segno della Bilancia. Venere, invece, proseguirà l'orbita in Sagittario, così come Plutone rimarrà stabile in Capricorno e Giove assieme a Saturno resteranno nel domicilio dell'Acquario. Nettuno, in ultimo, continuerà a stazionare in Pesci come il Nodo Lunare Nord permarrà nel segno dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Scorpione, meno roseo per Leone e Toro.

Sul podio

1° posto Scorpione: ottimisti.

Alle ore 21:14 la Luna si farà Nuova nel segno formando, inoltre, uno sfavillante Stellium che strizzerà l'occhio alla retrogradazione nettuniana. Incastri astrali che potrebbero agire totalmente a favore dei nati Scorpione, inducendo quest'ultimi a scorgere con estrema semplicità il bicchiere mezzo pieno nel corso delle prossime due settimane, specialmente quando l'argomento riguarderà i rapporti relazionali.

2° posto Cancro: lavoro top. Il Novilunio, agendo nel loro Elemento e fungendo da punto di Talete tra Plutone quadrato e il loro Sole di nascita, avrà buone chance di rimettere in carreggiata le questioni professionali che si erano arenate negli ultimi mesi per i nati sotto il segno del Cancro.

3° posto Capricorno: mood rinnovato. Da fine luglio a questo inizio novembre, i nati Capricorno di prima e seconda decade hanno preferito sorvolare su alcuni loro atteggiamenti sopra le righe e su un mood spesso sfuggente nel ménage amoroso, dicendosi che tutto andava bene così com'era. Peccato, però, che i loro comportamenti hanno fatto storcere il naso sia al partner che ai colleghi, quindi questo giovedì saranno presumibilmente chiamati a raddrizzare il tiro, evitando di continuare a nascondere la polvere sotto il tappeto.

I mezzani

4° posto Pesci: opportunità. Ciò che riguarderà la materialità, come l'acquisto di oggetti utili per la loro professione ma anche il denaro, parranno balzare al centro dei pensieri dei nati Pesci nel corso di questa giornata novembrina. L'instabilità lavorativa e finanziaria di fine estate segnerà probabilmente il passo, con qualche ghiotta opportunità che si paleserà al cospetto del segno d'Acqua.

5° posto Vergine: novità domestiche. Giovedì dove i nati Vergine avvertiranno, c'è da scommetterci, la voglia di apportare dei cambiamenti nell'ambiente casalingo per renderlo più confortevole e, in caso di figli piccoli, maggiormente sicuro. La celebre arte geomantica del 'Feng Shui' calzerebbe a pennello per il secondo segno di Terra, il quale favorirebbe un clima armonioso nel nido domestico.

6° posto Acquario: focus interiore. Una girandola di emozioni e pareri contrastanti sembrerà invadere le menti di casa Acquario, coi nativi che già dalle prime ore pomeridiane avvertiranno questo leggero senso di destabilizzazione psichica che si farà, col trascorrere delle ore, via via più pressante.

La chiave di volta per utilizzare tali energie a favore, però, potrebbe essere convogliarle sui propri lati ombra, tentando di portarli alla luce senza remore e, successivamente, trascenderli.

7° posto Gemelli: polso fermo. L'indole mutevole che fa parte del corredo astrologico dei nati Gemelli dovrà, con ogni probabilità, essere messa al bando in questa giornata, a causa dei potenti raggi della Luna Nuova che indurranno il segno d'Aria a mettere in campo un atteggiamento più ferreo e statico. L'ambito sul quale il Novilunio spingerà presumibilmente il segno Mobile ad attuare tale cambio comportamentale sarà quello degli affetti, settore dove non saranno ammesse ulteriori titubanze.

8° posto Bilancia: valutazioni amorose.

A balzare in primo piano in casa Bilancia nel corso di questa giornata novembrina saranno, c'è da scommetterci, le storie sentimentali traballanti. I nativi, difatti, potrebbero avvertire d'improvviso la sgradevole sensazione di sentirsi ingabbiati in una relazione amorosa che sembrerà non dargli stimoli di alcun tipo e, a ragion veduta, prendere il coraggio a quattro mani decidendo per una pausa di riflessione o una chiusura definitiva.

9° posto Sagittario: schietti. Alcune volte dare dimostrazione di sincerità, riguardo a una questione a lungo taciuta, può aiutarci a toglierci un peso dallo stomaco e sentirci più leggeri subito dopo. I nati Sagittario, nel corso di questo giovedì, potrebbero assumere un mood schietto che andrà a pungolare nel profondo le persone interessate, così che anziché sentirsi sollevati parranno avvertire un grande senso di colpa.

Ultime posizioni

10° posto Leone: compromessi. Il parterre planetario sarà zeppo di contrasti astrali che interesseranno sfavorevolmente i felini durante questo giorno d'inizio novembre, coi nativi che potrebbero essere chiamati ad accettare qualche compromesso nella cerchia amicale. Il momento migliore del giovedì, invece, avrà buone chance di essere la tarda mattinata, quando tutto sembrerà incastrarsi alla perfezione.

11° posto Ariete: lavoro flop. Nervosi e insofferenti, i nati Ariete potrebbero trascorrere questo giovedì con l'ardente desiderio che il turno professionale termini in un batter d'occhio. Tale speranza del primo segno di Fuoco sarà figlia della loro difficoltà nel fare buon viso a cattivo gioco riguardo eventuali maldicenze e colpi bassi provenienti dal settore lavorativo.

12° posto Toro: stand-by. Similmente a serpenti e coccodrilli che entrano in letargo nei mesi autunnali, anche i nati Toro dovrebbero mettersi in stand-by e ridurre, almeno sino al Plenilunio nel segno del 19 novembre, al minimo ogni attività pratica e lavorativa. Così facendo, difatti, il segno Fisso limiterebbe il rischio di subire ingenti batoste morali ed economiche.