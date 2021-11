Per la giornata di domani, martedì 2 novembre 2021, l’Oroscopo prevede tante occasioni lavorative per i nati sotto il segno dell’Acquario e tanto romanticismo per quello dello Scorpione. Si presenteranno delle possibilità di investimenti sostanziosi per i nati sotto il segno del Capricorno, mentre ci sarà un'atmosfera piacevole in famiglia per i nati sotto il segno del Cancro.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per martedì, segno per segno.

L’oroscopo di domani: Acquario al ‘top’

1° Acquario: avrete finalmente quella marcia in più per perseguire i vostri obiettivi negli affari e in un progetto su cui avete lavorato con la vostra squadra professionale.

Secondo l’oroscopo ci saranno anche novità all’interno del contesto affettivo.

2° Scorpione: avrete una passionalità con il partner che vi renderà molto più tranquilli e meno intransigenti con la vostra squadra di lavoro. Potreste anche fare qualche affare che potrebbe dare alla vostra carriera un nuovo giro di vite, secondo l'oroscopo.

3° Ariete: avrete tante occasioni che non dovrete assolutamente perdervi, soprattutto sul lavoro che in questo periodo ha subito un periodo fermo e che adesso sta spingendo sull’acceleratore. Potreste anche fare qualche incontro che potrebbe sancire una profonda amicizia.

4° Capricorno: i guadagni potrebbero subire un incremento e ciò vi porterà a un investimento che potrebbe essere di grande ausilio alla vostra attività ma anche alla sfera privata e familiare.

Qualche piccola occasione di romanticismo con il partner si presenterà in serata.

Sagittario paziente

5° Cancro: il dialogo in famiglia sarà uno strumento essenziale per affrontare le difficoltà che state avendo con qualcuno che fino a pochi giorni fa era entrato in contrasto con voi. Secondo l’oroscopo avrete dei guadagni inaspettati.

6° Sagittario: la virtù che vi accompagnerà nelle faccende lavorative di questa giornata sarà essenzialmente la pazienza. Con cautela potreste raggiungere traguardi che fino a qualche tempo fa credevate quasi irraggiungibili.

7° Toro: il relax dovrà essere una componente fondamentale per questa giornata, specialmente se avrete a che fare con un incarico molto ambizioso e che richiede la massima concentrazione.

Secondo l’oroscopo potreste avere qualche piccolo cavillo facilmente risolvibile.

8° Bilancia: per l’oroscopo ci sarà un lieve aumento delle energie a vostra disposizione, che vi aiuteranno ad affrontare al meglio la giornata. Ci sarà anche una vivacità inaspettata nel vostro atteggiamento di domani.

Vergine molto incerto

9° Vergine: probabilmente non sarete pronti per fare un passo importante nella vostra relazione di stampo amoroso o di amicizia. Dovrete anche far fronte a una situazione in famiglia che probabilmente avete procrastinato per un bel po’ di tempo.

10° Leone: fate in modo che ogni questione difficile si risolva il prima possibile e che la tensione in famiglia possa allentarsi in modo significativo.

Avrete troppo nervosismo per occuparvi delle faccende di cuore in questo momento, secondo l’oroscopo.

11° Pesci: avrete troppa stanchezza per occuparvi di ogni cosa, soprattutto ciò che concerne la sfera provata. Quella professionale invece potrebbe necessitare di molta più concentrazione e pazienza di quella a vostra disposizione.

12° Gemelli: le energie scarsissime a vostra disposizione potrebbero non bastare per concludere un progetto o per dare gli affari quella marcia in più che manca al momento.