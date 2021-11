L'oroscopo di martedì 23 novembre 2021 è pronto a svelare come andrà la giornata relativa al prossimo martedì. Come sempre a tenere alta la curiosità sono le previsioni zodiacali del giorno su amore e lavoro con l'attesa classifica con le stelline quotidiane. Vogliosi di scoprire come è stato valutato il vostro segno di nascita? Nella fattispecie andremo a indagare in merito ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano questo martedì risulta essere il segno del Sagittario, favorito dalla presenza del Sole nel segno: la stella della Terra risulta in entrata nel settore del segno di Fuoco proprio nella giornata di lunedì 22 novembre.

Un pelino al di sotto del Sagittario troviamo Pesci, sostenuto ottimamente da sei astri: Plutone, Venere, Sole, Mercurio, Marte e Luna. Passiamo dunque ad analizzare il responso delle effemeridi sintetizzate nelle previsioni dell'Oroscopo del giorno 23 novembre, riprese poi nella scaletta contenente le stelline valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 23 novembre

Bilancia: ★★★. La giornata sarà in linea generale abbastanza "sottotono", quindi lenta e a tratti davvero farraginosa, forse anche un tantino difficile da governare. Quasi sicuramente questa giornata sarà fatta di scelte, sia per il breve che per il futuro medio-lungo. In amore, dunque, si prevedono difficoltà soprattutto in ambito di coppia: in generale il vostro partner sembra avere opinioni diverse da voi, pertanto sarà meno facile trovare un terreno d'intesa.

Forse, sarebbe meglio non entrare in discussioni inutili con lui/lei, anche perché finireste per peggiorare le cose. Single, a voi un invito spassionato: non impuntatevi come al solito su posizioni irremovibili, in primis perché sarebbe meglio trovare un compromesso con la persona interessata. Piuttosto che avere ragione a ogni costo, forse cedere qualcosina su ciò che sapete non sarebbe una cattiva idea.

Nel comparto lavoro, non fate assolutamente leva sulla competizione: rilassatevi, per godervi i frutti dei vostri sacrifici fin qui fatti.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì preannunciano un periodo buono per una parte, mediocre per l'altra. La giornata in linea generale andrà abbastanza bene nella seconda parte, specialmente in campo sentimentale.

A molti del segno il cielo regalerà una buona grinta, stimolando la determinazione e lo spirito combattivo. Per i sentimenti, state camminando sulla strada della calma pacata o dell'assoluta tranquillità. Il vostro mare, quello in cui cullate emozioni e desideri per intenderci, sarà appena increspato ma sempre sufficientemente predisposto a regalare attimi intensi o complicità da vivere con il partner. Single, sarà sicuramente un buon giorno per molti di voi. Regalatevi, un programma piacevolissimo per voi e per le persone a voi care, ma questa volta aggiungete anche un pizzico di imprevedibilità. Sarà un modo per voltare pagina e inaugurare una fase nuova. Nel lavoro, avvertirete una certa svogliatezza generale, difficile da controllare: cercate di non compromettere eventuali sforzi fatti finora.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del 23 novembre al Sagittario predice una giornata capace di partire e concludersi di certo alla grande! Con l'ingresso del Sole nel segno avvenuto questo lunedì unito al transito di Mercurio, anch'esso nel vostro segno dal prossimo mercoledì, sicuramente avrete l'opportunità di rimettere in sesto problematiche anche molto serie. In amore, sarà una giornata maliziosa e stimolante per chi dovesse avere programmi appassionanti: felice corso grazie al transito della Luna in Cancro. La complicità della serata di certo porterà momenti di grande sintonia nella coppia. Per i single, la situazione affettiva tornerà di nuovo a favore. In molti trascorrerete una giornata piena di opportunità, magari vivendo emozioni travolgenti insieme alla persona che interessa.

Sarete attivi e svegli, con la voglia di mettere in pratica idee che potrebbero rivelarsi davvero vincenti. La parte riguardante il lavoro fa presagire che (forse) ci saranno progetti in vista da realizzare al più presto. Sarete molto impegnati, però, potrebbe anche arrivare una bella e interessante novità riguardante il vostro futuro.

Oroscopo e stelle del giorno 23 novembre

Capricorno: ★★★★. Una giornata al limite della media positività si profila all'orizzonte. Quindi periodo tranquillo, immerso nella totale normalità: vi sentirete più ottimisti e aperti nei confronti di situazioni già in parte vissute. Forse, potrebbe essere il momento ideale per esprimere il vostro punto di vista su certi argomenti.

In merito agli affetti, diciamo che l'inizio della giornata non vi sembrerà entusiasmante, poi però nel prosieguo le stelle riserveranno sicuramente novità interessanti. Si aprirà così un frangente all'insegna del buonumore, con la vita di coppia pronta a procedere in modo molto tranquillo e del tutto soddisfacente. Single, gli astri dicono che nel periodo avrete molto più tempo a disposizione di quello che pensavate. Senz'altro questo appena affermato vi permetterà di prendere delle decisioni con tranquillità e calma. Nel lavoro, sarà la curiosità il motore che spingerà a cercare qualcosa di nuovo, di stimolante nella vostra attività professionale. Una giornata sicuramente ricca di opportunità e sorprese.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno sottolineano il fatto che sta per arrivare un periodo discreto. Certamente un martedì più che positivo se saprete tenere una condotta pacata. In miglioramento la situazione astrale rispetto ai giorni scorsi: se non oggi o domani, almeno nei prossimi giorni riuscirete a ribaltare completamente situazioni che vi erano contrarie. In campo sentimentale, se volete trascorrere una giornata serena e tranquilla, cercate di assecondare il vostro partner, che forse in questo periodo avrà bisogno di tutto il vostro affetto. Non state troppo a pensare a eventi passati, pensate invece ai cambiamenti che potranno favorire il buon clima in coppia. Single, il vostro fascino sarà in netto aumento e questo vi permetterà di ottenere l'attenzione di persone importanti.

L'agenda, sicuramente, s'infittirà di incontri: dovete fare solo attenzione a non combinare pasticci. Nel lavoro, sarà tutta un'altra musica! Le gratificazioni aumenteranno sicuramente e le opportunità per migliorare saranno tante.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 23 luglio valuta ottimo il periodo, su molti fronti. Questo martedì perciò evolverà in special modo in direzione dei sentimenti, regalando attimi davvero da vivere a pieno ritmo. La giornata si aprirà molto bene, con punte di positività davvero alte in amore. Per gran parte delle coppie intanto, si preannunciano sicuramente importanti assestamenti affettivi e maggiore vivacità. La giornata inizierà in maniera tranquilla e proseguirà poi nella più totale complicità tra voi e il partner, il che vi farà sentire protetti e amati.

Per coloro ancora single: il buonumore che accompagnerà questi prossimi giorni sarà dovuto alle attuali congiunzioni astrali molto favorevoli. Il consiglio pertanto è quello di mettere da parte quella vostra innata riservatezza e liberate quel bel sorriso che vi distingue. Nel lavoro la razionalità vi porterà lontano. Potrete contare sul vostro sesto senso per organizzare l'agenda in modo efficiente.

Classifica oroscopo del 23 novembre, le stelle dei dodici segni

Come ogni giornata che si rispetti, anche questa in arrivo porta in dono l'attesa scaletta riguardante il grado di positività assegnato ai singoli segni dall'Astrologia quotidiana. La classifica completa interessante la giornata del 23 novembre è disponibile per essere consultata: ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita?

In evidenza il Sagittario, meritatamente in prima posizione. Al secondo posto troviamo altri quattro segni fortunati: Toro, Cancro, Leone e Pesci. A voi scoprire il resto passando direttamente a spulciare il prospetto sottostante.

Le stelline di martedì 23 novembre: