Nel corso del mese di dicembre 2021, l’Oroscopo per il segno dello Scorpione sarà sempre più fortunato, basterà intraprendere un percorso graduale che porterà i nati sotto questo segno ad avere sempre più occasioni lavorative. L’aspetto amoroso potrebbe avere tante opportunità, ma non decollerà con una relazione stabile.

Di seguito le previsioni dell’oroscopo per il segno dello Scorpione per dicembre 2021.

L’oroscopo dell’amore per il segno dello Scorpione

Anche se ci sarà Venere che non vi darà molte prospettive interessanti per quanto riguarderà il romanticismo, sicuramente questo Marte sarà molto positivo per l’aspetto passionale, che nella prima metà del mese di dicembre potrebbe fare la differenza.

Ci saranno incontri molto costruttivi e vi sentirete magnetici, ma al tempo stesso le possibilità di creare un legame solido e che duri per molto tempo purtroppo saranno molto scarse.

Concentrarvi nella stabilità familiare potrebbe creare qualche tensione nonostante non ci siano divergenze significative. Certamente le amicizie saranno quelle che potrebbero regalarvi ciò che al momento amore e famiglia possono non concedervi.

Lavoro e affari

Sicuramente avrete una marcia in più sul lavoro secondo quanto riportato dall'oroscopo, soprattutto quello di squadra. Mercurio infatti vi darà sia le idee creative di cui avrete bisogno ma anche una sintonia invidiabile all’interno della cerchia dei colleghi.

Il pianeta della grande fortuna Giove in prossimità della costellazione dei Pesci potrebbe darvi molte occasioni anche se siete in solitaria, soprattutto per gli affari e i guadagni. Nel corso delle festività natalizie ci sarà qualche pausa forzata, ma ciò non vi impedirà di avere sempre più idee e di attendere il momento giusto per concretizzarle.

La vostra mente difatti lavorerà per tutto il mese di dicembre, dunque anche gli studenti saranno estremamente produttivi nonostante il periodo di tregua.

Fortuna e salute

Giove sarà molto vicino ad un segno d'acqua, il segno dei Pesci. Quindi parlare di fortuna secondo l'oroscopo sarà sempre più forte man mano che procederanno le giornate, e specialmente quelle in prossimità della fine dell’anno.

Però all’inizio del mese cercate di essere molto cauti, specialmente non illudetevi con affari troppo “promettenti” dal punto di vista economico. Marte fortunato vi permetterà di sentirvi carichi sempre e comunque, anche se avrete a che fare con una mole di lavoro molto pesante e che in situazioni di stress potrebbe essere molto deleteria sia per il fisico che per la vostra mente.