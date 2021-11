Le previsioni zodiacali di giovedì 4 novembre 2021 sono pronte a dare info dettagliate su come potrebbe evolvere la situazione astrale della giornata in analisi. Come di consueto, in questa sede andremo ad analizzare esclusivamente i sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco, valutati nei comparti attinenti all'amore e al lavoro. Dunque focus mirato in esclusiva verso i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di scoprire come saranno le stelle di questo giovedì? In primo piano l'ingresso della Luna in Scorpione, nel frangente in splendida congiunzione al Sole già presente nel segno.

Ottimo periodo in vista per gli amici nativi del Capricorno, considerati in giornata a cinque stelle come anche quelli della Bilancia e del Sagittario.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 4 novembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 4 novembre

Bilancia: ★★★★★. L'oroscopo quotidiano a voi del segno indica un'ottima giornata. Il periodo indicato risulterà performante soprattutto negli affetti in generale e in ambito famigliare. Forse sarete anche invogliati ad intraprendere percorsi nuovi. In amore, con la Luna in Scorpione amica del vostro segno, potrete osare di tutto. La fortuna sarà dalla vostra parte in ogni situazione, anche in quelle più improbabili.

In coppia, vivrete forti emozioni, rinnovati dall'ottimismo potrete guardarvi attorno e decidere cosa fare del vostro futuro. Single, le passioni torneranno concrete, le sentirete, le percepirete e sarà nel vostro interesse sfruttarle appieno. Buone notizie anche dal fronte sociale dove avrete la possibilità di allargare la cerchia delle vostre amicizie e godere di nuove e importanti conoscenze.

Nel comparto lavoro, avrete l'occasione giusta per dimostrare le vostre capacità professionali: vedrete realizzarsi eventuali vostre idee.

Scorpione: 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di giovedì sono positive al massimo per voi nativi. Una provvidenziale Luna in entrata nel comparto proprio in questa giornata, favorirà una fase di rinnovamento generale mai vista.

Il cambiamento epocale sarà sempre più impetuoso e coinvolgente, man mano che si avvicinerà la fine della settimana. Per i sentimenti, in questa giornata sarete capaci di donare molto alla persona che avete al vostro fianco. In ambito di coppia soprattutto, quasi tutto scorrerà oltre le migliori attese. Forse non lo sapete, oppure non volete ammetterlo, ma siete davvero fortunati! Questo giovedì nessuno vi fermerà, perché consapevoli andrete dritti verso la meta prefissata. Single, non dovete frenarvi in nessun campo: farete degli incontri importanti e non ci sarà tempo per rimandare a domani quello che avete nel cuore o nella testa. Nel lavoro, godrete di transiti planetari molto favorevoli: la giornata lavorativa partirà con il turbo nel motore e di certo sarà facile come bere un bicchiere d'acqua.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 4 novembre al Sagittario preannuncia una giornata favolosa, dedicata positivamente alle cose legate agli affetti e ai sentimenti più veri. Sotto protezione da una bella Venere in sestile a Marte e Mercurio, il vostro segno potrà contare su flussi positivi e costanti. In amore si profila un giorno piacevole e costruttivo, durante il quale potrete prendere iniziative o sorprendere il partner con qualche cosa di audace. I vostri desideri potranno finalmente, almeno in parte, realizzarsi: sarete contenti della vostra vita a due. Per i single, potrebbero arrivare finalmente quelle risposte o quei riscontri che attendevate da un pezzo: cercate di non fare passi falsi con la persona che sapete, ok?

La parte riguardante il lavoro, comprensione e ragionevolezza domineranno la scena. Sarete lucidi ed avrete un intenso senso critico ed uno spiccato spirito di osservazione; potrete cosi essere competitivi, in qualsiasi situazione.

Oroscopo e stelle del giorno 4 novembre

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di questo giovedì 4 novembre, predice ai più una splendida giornata, da vivere in tutta spensieratezza. L’intuito funzionerà a meraviglia, facendovi intravedere soluzioni insperate o intuizioni geniali. In merito agli affetti, potrete permettervi di tutto e di più! Avete buona vitalità e curiosità verso esperienze stimolanti, vi sentirete bene con voi stessi e con il partner. Buone notizie per tutti coloro che sono innamorati: la serata sarà deliziosa, intrigante e maliziosa quanto basta per renderla elettrizzante.

Single, questa giornata sarà sicuramente ricca di buone occasioni e tra un corteggiamento e l'altro sarà facile trovare la persona che aspettate da tanto. Datevi una mossa. Soprattutto perché anche le stelle saranno al vostro fianco. Nel lavoro, un sano ottimismo vi farà vedere le cose sotto una luce nuova! Se vi guarderete intorno vedrete abbastanza occasioni a portata di mano. Sarà facile trovare le giuste soluzioni ai problemi del momento.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano non affatto come nelle attese questo prossimo giovedì. Secondo le stelle, il comparto relativo all'amore non sarà esente da sorprese "al contrario". Sicuramente, per alcuni, l'attuale relazione di coppia necessiterà quantomeno di un chiarimento: approfittatene per riallacciare "quel discorso" volutamente lasciato in sospeso.

In coppia, se voleste allargare la famiglia o mettere in cantiere un progetto per l'abitazione, prestate attenzione e fate bene i conti! Single, vicende familiari vi agiteranno: non scambiate un sasso per una montagna, questo giovedì tutto o quasi tutto si appianerà sicuramente. Non commettete l'errore di portare certe situazioni all'estremo. Nel lavoro, qualcuno di voi potrebbe essere come un libro aperto agli occhi dei colleghi: nulla da temere, nessuno ne approfitterà. Non lasciatevi condizionare da cose o situazioni palesemente "campati in aria".

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 4 novembre preannuncia un giovedì discretamente favorito dalle stelle. Volendo, approfittate di questa giornata abbastanza efficace, cercando di sfruttare al massimo i suoi seppur discreti benefici influssi per fare qualcosa di inusuale.

In amore cercate di trascorrere più tempo assieme al vostro partner. Trovate un hobby comune ad entrambi o scoprite qualcosa di nuovo assieme, sarà perfetto per ritrovare la sintonia di un tempo. In alcune situazioni vi sentirete un po' vulnerabili: non abbiate paura, nessuna conseguenza negativa vi aspetta. Se single poi, troverete anche un modo eccezionale per interagire in maniera costruttiva e convincente con gli altri: preparatevi a fare una conquista o una nuova "stuzzicante" amicizia. Il lavoro andrà bene. In definitiva la giornata sarà abbastanza positiva, purché manteniate sempre un attento autocontrollo. Agite con diffidenza verso promesse di guadagno facile.

Classifica oroscopo del 4 novembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 4 novembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di giovedì 4 novembre: