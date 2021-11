L'oroscopo della giornata di mercoledì 3 novembre prevede una Luna calante nel segno della Bilancia, che avrà modo di godersi queste ultime giornate estremamente romantiche, mentre Mercurio darà una grande determinazione al lavoro ai nativi Gemelli. Marte sta per allontanarsi dai nativi Ariete, ma non è ancora il momento di cantare vittoria, mentre Pesci potrebbe essere in cerca di chiarimenti in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 3 novembre.

L'oroscopo della giornata di mercoledì 3 novembre 2021 segno per segno

Ariete: un cielo non molto promettente per voi nativi del segno in questo mercoledì. La Luna in opposizione potrebbe mettervi in cattiva luce dal punto di vista sentimentale. Attenzione dunque perché potrebbe aprirsi un periodo poco piacevole. Per quanto riguarda i single fuggire dai problemi a volte non serve a niente. Nel lavoro arrivano idee e progetti interessanti, che potrebbero permettervi di risalire, ma non dimenticatevi che Marte e Mercurio sono ancora opposti. Voto - 6️⃣

Toro: troppe indecisioni sul posto di lavoro potrebbero portare solo ulteriori difficoltà per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 3 novembre, questo cielo tenderà a sfavorirvi ancora per un po’, dunque se a questo punto non avete più nulla da perdere, allora è il caso di mettervi in gioco e provarci a modo vostro.

In amore i rapporti con il partner splendono e vi permetteranno di confrontarvi con maturità e con un pizzico di romanticismo. Se siete single non sarà così impossibile per voi trovare la vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata da sfruttare per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in trigono dal segno della Bilancia vi metterà a vostro agio con il partner, permettendo una lenta ma costante risalita.

Se siete single occhio alla gelosia, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo Mercurio non sarà con voi ancora per molto, ciò nonostante vi darà tantissima determinazione per portare avanti i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: sbuffare e sentirsi sempre offesi per qualunque cosa potrebbe non essere la scelta più adatta dal punto di vista sentimentale.

Questo cielo sta per peggiorare nei vostri confronti, dunque sarebbe il caso di consolidare il vostro rapporto, non di allontanarvi. Per quanto riguarda i single, per il momento sarete felici così, preferendo trascorrere più tempo con gli amici e con chi vi vuole bene veramente. Nel lavoro riuscirete a gestire sempre meglio le vostre mansioni, segno che questo cielo vuole aiutarvi ora. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che rimane ottima in questa giornata, ciò nonostante meglio essere preparati per ogni evenienza. In amore ci penseranno la Luna e Venere a regalare fascino, romanticismo e stabilità di coppia, in particolare per i nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i single concedetevi qualcosa di più in questa giornata.

Nel lavoro abbassate i toni. Non siete ancora nelle condizioni ideali per poter assumere una posizione di rilievo, anche se i vostri risultati stanno migliorando. Voto - 8️⃣

Vergine: mostrerete un atteggiamento più fiero e coraggioso dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 3 novembre. Questo cielo sta per cambiare, e in amore vi sentirete pronti a voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo della vostra vita sentimentale, single oppure no. Per quanto riguarda il lavoro un aiuto in più potrebbe farvi comodo in questa giornata. Voto - 7️⃣

Bilancia: ultime giornate super fortunate per voi nativi del segno. Per il momento però, ci saranno ancora la Luna e Venere in ottimo aspetto a rendere la vostra relazione piacevole.

Ciò nonostante, dovrete sfruttare queste ultime giornate di Venere favorevole per solidificare il vostro rapporto, prima che il pianeta dell'amore vi remi contro. Se siete single anziché buttarvi subito nella mischia dei sentimenti, vi prendete qualche secondo per riflettere sulla cosa giusta da dire o da fare. Bene così. Cielo che sta per cambiare anche nel lavoro, ma in ogni caso continuerete a svolgere davvero bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale stabile e piacevole in questo mercoledì, e le prossime giornate saranno ancora meglio. Single oppure no, dunque, sarete in grado di mostrarvi comprensivi e romantici con la persona che amate più al mondo. Vedrete che saprà apprezzarvi davvero tanto continuando così.

In ambito lavorativo svolgere i vostri incarichi sta diventando sempre più facile e piacevole. Voto - 9️⃣

Sagittario: relazione di coppia solida e convincente anche in questa giornata secondo l'oroscopo. Anche se Venere sta preparando le valigie, non avrete nulla da temere per il vostro rapporto. Se siete single fate pure qualche pazzia, forse potreste riuscire a trovare la vostra anima gemella. Anche nel lavoro la situazione sta per cambiare, ma se saprete cogliere le occasioni che arriveranno, avrete ancora molte soddisfazioni davanti. Voto - 9️⃣

Capricorno: oroscopo di mercoledì 3 novembre sottotono a causa della Luna in quadratura, ma sta per arrivare anche per voi il vostro momento. In amore dunque, per il momento non siate troppo pretenziosi nei confronti del partner.

Se siete single la voglia di amore sta per riaccendersi, abbiate solo ancora un po’ di pazienza. Nel lavoro idee e progetti ambiziosi richiederanno ancora un po’ di tempo e impegno, anche perché Marte e Mercurio sono ancora in quadratura. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale piuttosto piacevole in questo mercoledì per voi. La Luna in trigono vi mette a vostro agio con il partner, e vi sentirete ancora innamorati della vostra anima gemella, come se fosse la prima volta. Se siete single conoscerete persone interessanti e che potrebbero tornarvi utili. In ambito lavorativo potrebbe saltar fuori qualche imprevisto, dunque attenzione. Voto - 8️⃣

Pesci: cielo che sta per rasserenarsi, così come la vostra vita dopo un mese davvero poco convincente.

In amore sarete alla ricerca di chiarimenti, e in voi si riaccende quella voglia di rivivere il vostro rapporto al meglio. Se siete single qualcuno potrebbe farvi riprovare quel brivido d'amore che vi mancava da tempo. Nel lavoro Marte e Mercurio vi stuzzicano a fare di più, a sviluppare idee interessanti e proficue. Voto - 7️⃣