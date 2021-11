L'Oroscopo di lunedì 8 novembre è pronto a dare info in merito a come potrebbe evolvere la prima giornata della settimana entrante. In evidenza in questa sede le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco, ossia dall'Ariete sino ad arrivare a quello dei Pesci. Allora, curiosi o no di scoprire come saranno le stelle di lunedì per il vostro simbolo astrale di nascita?

Per apprezzare come si deve il quadro astrologico quotidiano, quindi per capire nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali impatteranno sulla vita quotidiana, è indispensabile se non raccomandato il saper individuare i principali aspetti planetari del momento.

Tra questi a spiccano per importanza sono i seguenti:

Sole in Scorpione in opposizione ad Urano in Toro;

Luna in Capricorno in sestile a Mercurio in Bilancia;

Venere in Capricorno in sestile a Marte in Bilancia;

Nettuno in Pesci in trigono al Sole in Scorpione;

Saturno in Acquario in quadratura a Marte e Mercurio;

Plutone in Capricorno in sestile a Nettuno in Pesci;

Urano in Toro in trigono alla Luna in Capricorno.

Di seguito le previsioni astrologiche sull'amore e sul lavoro dettate dall’oroscopo dell'8 novembre.

Previsioni zodiacali del giorno 8 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Giornata da alti e bassi! Una partita avvincente tra le stelle “amiche” e quelle “nemiche” dà il via ad una giornata stravagante, in linea con la vostra originalità.

Umore variabile, interessi e creatività in crescita. Il rischio maggiore è la fretta, date tempo al tempo. In amore produttiva la mattinata, ma il pomeriggio vi vede irritabili, a causa del Sole e della Luna passati nel frattempo in aspetto disarmonico al segno. Piccole scaramucce con il partner, vi sentite trascurati e la vostra ipersensibilità registra tutto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro, focus su affari e finanze: il business sempre al centro dei vostri pensieri. Rispetto alla mattinata, il pomeriggio è più arioso, leggero e sereno. Le vostre tensioni si lavano via facilmente, una volta staccata la spina dal lavoro cambiate subito faccia.

Toro - Giornata fortunata! L’oroscopo del 8 novembre al segno del Toro predice un inizio settimana fortunato.

Dunque, periodo davvero alla grande con una Luna complice verso il segno che diventa un preziosa alleato nella quotidiana esistenza. Date una mano a chi è meno fortunato, la vostra allegria porterà una nota colorata nella sua vita. Per i sentimenti, contate sull’ironia e su uno sguardo acuto e penetrante, che vedrà chiaro e fino in fondo. Disinvoltura sarà la parola chiave, tenendovi abilmente alla larga da responsabilità più grandi di voi. Nel lavoro, affari e investimenti importanti, purché condotti al momento giusto, un momento prima o un momento dopo potrebbero far fallire l’iniziativa. Tempestività sì, ma sempre regolamentata dalla logica: nessuna azione forzata condurrà al successo.

Gemelli - Giornata frizzante!

Con gli amici tutto benissimo, collaborazione in aumento con i colleghi. Gentili e docili con tutti, nulla a che vedere con il consueto piglio autorevole. La sera però la stanchezza si fa sentire, tanto che riuscite ad appisolarvi nel bel mezzo di un thriller. A livello amoroso, mattinata completamente assorbita dagli impegni, poi dal pomeriggio sarà il partner a risucchiare tutte le vostre energie. Coccole serali dopo avere dato un bel colpo di spugna alla stanchezza: l’amore è sempre l’amore... Nel lavoro, vi sentite molto agili mentalmente. Avete le risorse che vi consentono di concludere alla svelta le situazioni che avete tra le mani. Il peso della routine a volte si fa sentire, ma voi riuscite a darle una sfumatura personale, sufficiente per ovviarne la soffocante monotonia.

Cancro - Giornata dinamica! Questo lunedì godrete del dinamismo giusto per mettere in pratica idee e progetti. Riuscirete a occuparvi del vostro lavoro con determinazione. Avvierete nuove ed entusiasmanti iniziative. Fatevi dare una mano da un amico fidato e badate al sodo. In amore, grazie al favore della Luna in Capricorno amica del vostro segno, una piccola bugia detta a fin di bene vi salverà da un pasticcio e vi risolleverà la spirito. Non permettete all’insoddisfazione di covare sotto la cenere. Se qualcosa non va, parlatene con il partner!. A livello lavorativo, un superiore non riesce ad accettare la vostra indole libera, che vi fa tirare fuori il pungiglione quando qualcosa non vi va, ma dovrà farci il callo.

Non vi lascerete sfuggire un’occasione di lavoro che si rivela molto interessante, soprattutto in vista dei vostri progetti futuri.

Oroscopo e consigli delle stelle del 8 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Giornata all'insegna di Venere! Il buon esito di questa giornata dipenderà infatti da Venere, presente nel segno del Capricorno, sorride alla Luna vostra dirimpettaia sulla ruota delle effemeridi. Il che offrirà sostegno alle vostre innumerevoli attività. Rinnoverete le vostre aspirazioni e, se lo vorrete, potrete cambiare anche il vostro modo di vivere. In amore, continuate a volare di fiore in fiore, ma siete insoddisfatti? È ora di mettere la testa a posto. La sintonia di coppia migliorerà decisamente, se saprete mediare tra le differenti esigenze di entrambi.

Nel lavoro, tutto procede per il meglio e avrete la possibilità di dimostrare la vostra competenza. Farete un passo risolutivo per risolvere un problema. Riceverete un consistente aiuto, sia spirituale che economico, dalle persone che vi vogliono bene.

Vergine - Giornata con buone notizie! Tutti i programmi formulati in questa giornata di avvio settimanale potranno avere risultati duraturi. Con un pizzico di pazienza, realizzate un grande desiderio. Arricchita da tante energie cosmiche, la Luna in Capricorno vi riserva il meglio del meglio. Approfittatene, prima che vi volti le spalle. A livello sentimentale, seppur con i riflettori puntati sui doveri quotidiani, lo stato d’animo è al top con la passione pronta a rendere al massimo delle possibilità: felicità assicurata.

Nel lavoro, la collaborazione con gli altri, per la ricerca di soluzioni a problemi comuni, sarà proficua. Dimostrerete di voler correggere gli errori. Apprezzate certi momenti di solitudine, ma non trascurate la vita di gruppo. Tenete a freno le richieste eccessive di un amico/collega.

Bilancia - Giornata con il sorriso! Grazie ad una socievole Venere in Capricorno. Muovetevi con diplomazia, ma non rinunciate a prendere una posizione. Idealismo, autostima. Il filone del cuore appare molto favorito, ma anche l’umore e la salute oggi vanno alla grande. In ambito affettivo, nonostante una fase poco esaltante dal punto di vista economico, grazie all’esperienza accumulata riuscirete a trovare soluzioni efficaci.

Piccoli guai legati alla quotidianità: studiate nuove strategie per risolverli e non perdete la calma. Nelle attività lavorative, forse sarete costretti a fare un piccolo passo indietro, ma sarà una scelta che vi porterà alla vittoria. Buona giornata per sostenere esami o concorsi. Contate su un prezioso sesto senso per sistemare le questioni personali più delicate.

Scorpione - Giornata non esaltante! Lunedì dal clima poco esaltante, soprattutto per quanto concerne l’amore, senz’altro non all’altezza dei vostri momenti migliori. Colpa della Luna, che apporta intralci e confusione. Un po’ di ansia e qualche insicurezza in famiglia. Agite con la solita determinazione e ne verrete a capo. Al mattino ci mettete un po’ ad ingranare, con la mente siete ancora al weekend.

Umore e creatività in netta ripresa nel pomeriggio. In coppia l’atmosfera è tiepida: inventatevi qualcosa... Senso pratico e serenità interiore vi sosterranno qualora doveste affrontare scelte importanti nell’ambito familiare o professionale. Mercurio viaggia a favore dando profondità alle vostre intenzioni, arricchite dall’intuito. Nel lavoro, mettete in campo un pizzico d’ironia, utile per appianare le divergenze e allentare eventuali tensioni.

Astrologia di lunedì 8 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Giornata serena! Coccolati dalla Luna, vi godete una giornata serena e produttiva per i vostri affari. Una trattativa delicata forse richiede un cambio di strategia. Nel tempo libero rilassatevi con lunghe passeggiate in mezzo alla natura e ai profumi autunnali.

Per i sentimenti, organizzate meglio il vostro tempo per far fronte alle incombenze quotidiane e a qualche turbamento emotivo provocato da qualcuno non proprio di vostro gradimento. Ciò che vi disturba maggiormente sono le interferenze di quest'ultimo verso la famiglia o nelle vostre questioni private. A livello lavorativo, un lunedì davvero soddisfacente, non solo sotto il profilo professionale, poiché serietà e disciplina vi aiuteranno a perseguire un importante obiettivo. Animati da spirito di giustizia e voglia di nuove esperienze, v’impegnerete attivamente anche nel sociale.

Capricorno - Giornata complicata! Cambiamenti di programma innescano complicanze inattese e questo v’innervosisce più del dovuto.

Quando cullate un progetto controcorrente, partner e famiglia vi remano contro, per questo mettete in preventivo qualche inevitabile discussione, frutto più della vostra suscettibilità che di problemi reali. A livello amoroso, il transito lunare nel vostro segno proprio questo lunedì aumenta l’innata diplomazia. Ciò che vi è rimasto in gola lo esprimete con garbo, ma senza risparmiare frecciate. Vittima predestinata del vostro sfogo è il partner: stavolta avete in mano le carte buone e gliele cantate per bene e senza omissioni... Nel lavoro, per adattarsi alle novità introdotte nell’ambiente di lavoro dovrete essere concreti e, se necessario, rivedere organizzazione e metodo di azione. Basterà un breve periodo di rodaggio per prendere pratica nell’utilizzo di nuove tecnologie.

Acquario - Giornata con sorpresa! Questo lunedì un dono inatteso quanto gradito: un messaggio di una persona amica di cui avevate perso le tracce, vi riempie il cuore di gioia e di ricordi. Fate di tutto per creare un’occasione d’incontro con questa persona: ha significato molto per voi, perciò non vedete l'ora di riabbracciarla. In ambito affettivo, il passato rischia di condizionare le scelte del presente e anche quelle del futuro. Non scaricate il vostro nervosismo in famiglia, ma cercate di razionalizzare e di individuare la causa del problema, per risolverlo alla radice. La giornata vi vede involontari protagonisti di disguidi e contrattempi cui dovrete far fronte. Nel lavoro, periodo abbastanza difficile per molti ma certo non per voi, che aderite con entusiasmo ad ogni proposta. Fantasia e curiosità le carte da giocare.

Pesci - Giornata di buonumore! L'oroscopo per la giornata del 8 novembre vi carica di buonumore e tanto spirito d’iniziativa: proprio ciò di cui avete bisogno per portare a termine con successo i vostri impegni. Cercate però di ampliare il vostro ventaglio di interessi, dedicandovi anche ad attività creative. In amore, una vera e propria botta di vita, una ricarica completa di entusiasmo ed energia. Il partner vi ama moltissimo, ma non riesce a dimostrarvelo, deludendo spesso le vostre aspettative romantiche: fate in modo di ribaltare tale situazione provando a fare voi il primo passo. Anche in famiglia, ciò che vi sta a cuore andrà finalmente a buon fine, grazie al vostro contributo. Nel lavoro, qualunque cosa sembra riuscirvi alla perfezione. Se avete voglia di sperimentare nuove cose, improvvisate pure, scoprirete in voi un vero e proprio talento inaspettato.