L'Oroscopo della settimana che va dal 22 al 28 novembre vedrà il pianeta Mercurio entrare nel segno del Sagittario, mentre Toro potrebbe avere qualche idea interessante in ambito lavorativo. Vita amorosa che si farà accesa e sgargiante per i nativi in Vergine, supportati dalla Luna e da Venere in buon aspetto. Gemelli potrebbe iniziare a intravedere qualche difficoltà sul posto di lavoro.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo settimanale dal 22 al 28 novembre.

Previsioni oroscopo dal 22 al 28 novembre 2021 segno per segno

Ariete: sarà una settimana nella quale si alterneranno buone e brutte notizie.

Dal punto di vista sentimentale, meglio non avere grandi aspettative per il momento, considerando che la Luna e Venere non giocano a vostro favore. Single oppure no siate prudenti, e se ci tenete a trovare l'amore o a rendere più sereno il vostro rapporto siate calmi, maturi e comprensivi. In ambito lavorativo la situazione tenderà a migliorare, poiché Mercurio da giovedì 25 novembre sarà in trigono, pronto a farvi venire in mente qualche idea geniale per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale che vedrà qualche piccolo ma significativo miglioramento dal punto di vista professionale. A partire da giovedì 25 novembre, il pianeta Mercurio non sarà più in cattivo aspetto, ciò significa che avrete qualche occasione in più per cercare di risalire e proporre qualche idea interessante.

In amore, Venere in trigono continua a illuminare il vostro rapporto, ma anche chi è single potrebbe riuscire a trovare l'anima gemella. Fate solo un po' d'attenzione tra mercoledì 24 e giovedì 25, quando l'astro argenteo sarà in quadratura. Voto - 8️⃣

Gemelli: potreste iniziare a intravedere qualche difficoltà dal punto di vista professionale secondo l'oroscopo del 22-28 novembre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mercurio non sarà più in buon aspetto, dunque cercate di essere sicuri delle scelte che andrete a compiere per i vostri progetti perché solo in questo modo potrete continuare ad ottenere dei buoni risultati. In amore, i rapporti con il partner saranno stabili grazie all'aiuto della Luna. Se siete single, forse avrete bisogno di una vita sociale un po' più movimentata.

Voto - 7️⃣

Cancro: la settimana comincia con il piede giusto per voi. La Luna si troverà nel vostro segno zodiacale, e potrebbe regalarvi qualche sorpresa in ambito sentimentale, se ovviamente sarete in grado di gestire la situazione. Se siete single, darete un po' d'attenzione in più alla vostra vita sociale, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro Mercurio si allontanerà dalla sua posizione favorevole, ma potrete comunque contare sul supporto di Marte e su una buona dose di energia per cercare di proporre progetti interessanti. Voto - 7️⃣

Leone: oroscopo settimanale nel complesso positivo per voi nativi del segno. Potrete contare su un cielo sereno per buona parte della settimana.

In particolare, le giornate di giovedì 25 e venerdì 26 novembre si riveleranno piuttosto fortunate in amore grazie alla Luna nel segno. Single oppure no, dunque, potrebbe essere il momento adatto per rivelare i vostri sentimenti. Nel lavoro, a partire da giovedì 25 potrete contare sul pianeta Mercurio in trigono dal segno del Sagittario che vi darà un aiuto concreto con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo fatto di interessanti risvolti per la vostra vita sentimentale. Questa sarà più attiva e sgargiante grazie alla Luna in buon aspetto, insieme a Venere in trigono dal segno del Capricorno. Non nascondete dunque i vostri sentimenti, perché la persona che avrete davanti potrebbe apprezzarvi davvero per quello che siete.

Per quanto riguarda il lavoro, meglio essere un po' più prudenti a partire da giovedì 25 novembre. Il pianeta Mercurio, infatti, si metterà in quadratura e potrebbe causarvi qualche imprevisto. Voto - 8️⃣

Bilancia: ancora problemi di cuore per voi nativi del segno secondo l'oroscopo dal 22 al 28 novembre. La Luna, e in particolare Venere, saranno contro di voi, e in amore sarà meglio non tirare troppo la corda. Se siete single, il vostro cuore continua a provare emozioni, ma il timore di un altro due di picche potrebbe farvi cambiare idea. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio sta per spostarsi in una posizione migliore, e ciò significa che dai progetti potrete ottenere ancora tanto. Voto - 6️⃣

Scorpione: continuerete a dare grande attenzione alla vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo.

Venere in buon aspetto non vi farà mancare splendidi momenti tra voi e la vostra anima gemella, fatti di romanticismo e di impegno verso i progetti di coppia. Se siete single, i rapporti con una persona in particolare saranno in crescendo. Nel lavoro, le energie non saranno male grazie a Marte, ciò nonostante da giovedì 25 novembre Mercurio lascerà il vostro cielo, lasciando campo libero a Giove e Saturno. Meglio non rischiare troppo, dunque, con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Sagittario: vita lavorativa che splende in questa settimana per voi nativi del segno. Mercurio entrerà nel vostro cielo e, insieme a Giove e Saturno in ottimo aspetto, vi garantiranno successi sul lungo termine. Per quanto riguarda i sentimenti, godrete di un rapporto tutto sommato tranquillo, in particolare i nati nella terza decade.

Ciò nonostante, attenzione al fine settimana quando la Luna si troverà in quadratura. I cuori solitari avranno modo di godersi la loro vita sociale senza troppi pensieri per la mente. Voto - 8️⃣

Capricorno: la settimana non inizierà al meglio per voi nativi del segno a causa della Luna opposta. Per fortuna sarete in grado di recuperare già dalla serata di mercoledì 24 novembre. In ogni caso, sarà opportuno avere pazienza. Se siete single, permangono dei dubbi nella vostra mente, ma presto sarete in grado di sciogliere ogni nodo. Per quanto riguarda il lavoro continuerete a impegnarvi molto, e i risultati che otterrete saranno il frutto del vostro impegno. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali più che discrete per voi nativi del segno.

La Luna sarà opposta soprattutto venerdì 26 novembre, rischiando di farvi sentire piuttosto stressati in amore. Ebbene, single oppure no, cercate di non agire d'impulso, e vedrete che riuscirete a cavarvela. Nel lavoro, Mercurio si sposterà in una posizione migliore per voi, e vi darà l'occasione di poter fare di più. Tuttavia, attenzione sempre alle energie. Voto - 7️⃣

Pesci: ottimo inizio di settimana grazie alla Luna e Venere favorevoli. Vi attendono giornate movimentate e romantiche da vivere con il partner. Non si potrà dire lo stesso del weekend. Potrete comunque contare sull'appoggio di Venere. Per quanto riguarda i single, prendetevi il vostro tempo se siete alle prese con una nuova conoscenza. Nel lavoro, purtroppo Mercurio vi volterà le spalle a partire da giovedì 25 novembre, dunque meglio non essere precipitosi con i progetti. Ricordatevi che Marte rimane dalla vostra parte. Voto - 8️⃣