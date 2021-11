L'oroscopo di domenica 21 novembre sarà caratterizzato da momenti di svago e di riflessione. I vari segni zodiacali proveranno a usare questa giornata nel migliore dei modi, ma per alcuni ci saranno dei risvolti inaspettati. In particolare, la Vergine e il Sagittario desidereranno trascorrere dei dolci momenti in famiglia, mentre il Leone avrà delle pratiche da concludere. I Gemelli e lo Scorpione non sapranno rinunciare all'amore, al contrario dell'Ariete che metterà al primo posto il proprio benessere.

Approfondiamo tutti i dettagli dell'Oroscopo del 21 novembre.

Oroscopo e profili zodiacali di domenica 21 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: considererete la solitudine una vera e propria risorsa. Adorerete trascorrere il tempo con voi stessi e dare la priorità ai vostri interessi. Finalmente, potrete riprendere in mano hobby dimenticati e vecchie passioni assopite. Il partner potrebbe sentirsi trascurato.

Toro: avrete tante idee accattivanti per la giornata di domani. Questo vi renderà interessanti agli occhi degli altri e spingerà i vostri amici a voler uscire con voi. Anche la persona amata rimarrà molto sorpresa dalle vostre parole. Potrebbe essere il momento giusto per fare il primo passo.

Gemelli: il partner conquisterà totalmente il vostro cuore.

La sua presenza vi donerà gioia e desiderio di mettervi alla prova. Sarà una giornata serena, caratterizzata da un profondo affetto e da stima reciproca. Inoltre, potrebbe esserci una bella sorpresa per voi.

Cancro: non sarete soddisfatti del rapporto con la persona amata. Proverete a parlarne senza mezzi termini, ma il partner apparirà piuttosto distaccato.

I vostri tentativi di stabilire un contatto si concluderanno tutti con un buco nell'acqua. Per fortuna, le cose cambieranno nei prossimi giorni.

Previsioni zodiacali e consigli delle stelle del 21 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: non riuscirete a rilassarvi perché dovrete risolvere delle pratiche rimaste in sospeso.

Vi sforzerete per mettere da parte la vostra vita sociale e per concentrarvi su quella lavorativa. Le previsioni zodiacali di domani, però, vi consigliano di non esagerare e di dosare le vostre energie.

Vergine: approfitterete di questa giornata per stare insieme alla vostra famiglia. Avrete modo di condividere le esperienze della settimana e di aprire il vostro cuore. Trarrete il meglio da ogni istante e proverete a organizzare qualche attività che rallegri il clima domestico.

Bilancia: sarete piuttosto entusiasti della giornata di domani. Abbandonerete i cattivi pensieri per dedicarvi solo alle cose che vi fanno stare bene. La presenza degli amici vi riempirà il cuore di gioia e il partner riuscirà a infondervi l'energia necessaria per tornare a sorridere.

Scorpione: la persona amata vi farà battere il cuore ad ogni parola. Anche se ci saranno delle cose da sistemare nel vostro rapporto, tenderete a concentrarvi solo sugli aspetti positivi. Emergerà il lato più dolce del vostro carattere e quello più romantico.

Astrologia di domani 21 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la famiglia vi ricoprirà di attenzioni. Vi sentirete in pace con voi stessi e non vedrete l'ora di contribuire alla vita domestica. La vostra creatività vi aiuterà a trovare il modo migliore per alleggerire le faccende di casa. Il partner, sicuramente, vi ringrazierà.

Capricorno: vi troverete in difficoltà davanti alle pretese di un amico. Da una parte, sentirete la necessità di assecondarlo, ma dall'altro vi renderete conto di non poter andare avanti in questo modo.

Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di parlargli a cuore aperto.

Acquario: non vi sentirete a vostro agio in compagnia di persone nuove. Non saprete come comportarti e avrete paura di dire la cosa sbagliata. Preferirete frequentare il vostro vecchio gruppo di amici, in modo da riuscire a godere di questa giornata di relax.

Pesci: proverete una profonda nostalgia nei confronti degli anni passati. Avrete voglia di tornare sui vostri passi e di cambiare alcune decisioni prese precedentemente. Questi pensieri, però, non vi aiuteranno a ritrovare la fiducia in voi stessi.