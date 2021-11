L'oroscopo della settimana che va dal 15 al 21 novembre vedrà ancora problemi d'amore per il Cancro a causa di Venere opposta, mentre il pianeta dell'amore continuerà a sorridere ai nativi Pesci. Vita professionale intensa e produttiva per i nativi Scorpione, anche se ancora ci sarà qualche imprevisto da risolvere, mentre Toro sarà abbastanza socievole da attaccare bottone con chiunque.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 15 al 21 novembre.

Previsioni oroscopo dal 15 al 21 novembre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale serena durante le prime giornate della settimana, ma in ogni caso non aspettatevi una ripresa o un periodo discreto in amore.

Venere infatti rimane negativa nei vostri confronti, dunque fate comunque attenzione al vostro temperamento, e su che svolta potrà prendere la vostra vita amorosa. Per quanto riguarda il lavoro prenderete i vostri progetti con il giusto atteggiamento grazie a Giove, arrivando spesso al successo desiderato. Voto - 6️⃣

Toro: settimana convincente dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Oltre a Venere, verrà anche la Luna a farvi direttamente visita, rendendo la vostra storia d'amore molto più interessante di quanto pensate. Se siete single sarete particolarmente socievoli e con la voglia di espandere le vostre conoscenze. Settore professionale che non regala grandi soddisfazioni al momento, non quando ci sono troppi astri contro di voi.

Assicuratevi che quello che state facendo sia davvero giusto prima di andare avanti. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà un buon momento per dedicare maggiori energie alla vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo della prossima settimana. In amore la Luna si sorride, e rende il vostro rapporto piacevole, in particolare per i nati nella terza decade.

Se siete single potrebbe essere il momento giusto per farsi avanti. Per quanto riguarda il lavoro Giove vi rende ottimisti, e potreste anche avere in mente qualche investimento interessante. Voto - 8️⃣

Cancro: settimana difficile per le questioni di cuore. L'astro argenteo vi darà una mano soltanto tra mercoledì e giovedì, ma non aspettatevi una relazione di coppia che funzioni anzi, sappiate che ancora ci sarà tanta strada da fare.

Se siete single evitate di entrare in situazioni o discussioni che non vi riguardano. Settore professionale che invece vi riserva qualche soddisfazione, merito di Mercurio e Marte che continuano a darvi una mano con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Leone: non temete di tirare fuori il coraggio di farvi avanti, soprattutto voi cuori solitari. Non è un cielo eccellente, questo sì, ma questo non vorrà dire che non avrete alcuna possibilità. Fate tutto per il meglio, ma soprattutto, siate sempre ottimisti. Se invece siete già impegnati queste stelle porteranno qualche piacevole emozione tra voi e il partner, ciò nonostante attenzione durante le giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà contro di voi.

In ambito lavorativo alcuni progetti potrebbero chiedere un po’ di tempo in più, ma non per questo voi dovrete accelerare i tempi. Prendetevi il vostro tempo. Voto - 7️⃣

Vergine: la sfera sentimentale continua a regalarvi soddisfazioni secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner non mancano momenti romantici e tanta voglia di stare insieme il più possibile. Un po’ d'attenzione dovrete farla nel weekend, ma sicuramente saprete cosa fare per avere sempre il massimo dal vostro rapporto. Se siete single potreste entrare in contatto con una persona che non vedete da tempo. Per quanto riguarda il lavoro avrete abbastanza risorse da proporre progetti vincenti, soprattutto i nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Bilancia: la settimana comincia con la Luna opposta per voi.

L'astro argenteo vi darà una mano soltanto durante il prossimo fine settimana, ma questo non vorrà dire che il vostro rapporto funzionerà correttamente. Venere in quadratura infatti rende la comunicazione difficile con il partner. Se siete single i pensieri d'amore non mancheranno, ma difficilmente sarete in grado di concretizzarli. Per quanto riguarda il lavoro invece saranno ancora giornate molto interessanti per ottenere buoni risultati grazie a Giove. Voto - 6️⃣

Scorpione: l'oroscopo della prossima settimana suggerisce di dedicare maggiore impegno al lavoro che ai sentimenti. Intendiamoci, la vostra relazione di coppia procede bene grazie a Venere, ciò nonostante la Luna potrebbe causare qualche piccolo malinteso che però dovreste risolvere in fretta.

Se siete single anche se difficilmente qualcuno farà breccia nel vostro cuore, saprete comunque apprezzare quanta bellezza ci sarà intorno a voi. Nel lavoro gli affari andranno molto bene. La vostra vita professionale sarà intensa, ma molto produttiva. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale più che discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In amore la settimana si apre con la Luna favorevole, che rende il vostro rapporto davvero affiatato. Tutta questa voglia di amare però, dovrete essere in grado di reggerla anche nel prossimo fine settimana, quando l'astro argenteo tenderà a sfavorirvi. Se siete single potreste sentire il bisogno di trovare una soluzione a alcune dispute.

Lavoro che procede senza particolari intoppi, merito di Giove che vi indica il percorso più adatto. Voto - 8️⃣

Capricorno: cielo non proprio perfetto nelle prime due giornate della settimana a causa della Luna. Nulla di grave però se sarete in grado di riconoscere i vostri errori, con il partner, o con la persona che vi piace qualora siate single. Sfruttate dunque la seconda parte della settimana per far valere le vostre emozioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere un periodo interessante per scommettere su certi incarichi. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale discreta nel corso della prossima settimana per voi nativi del segno. La Luna si troverà spesso in posizione favorevole, tranne che mercoledì e giovedì.

Dunque, se volete rendere piacevole e romantica la vostra relazione, cercate il momento più adatto per massimizzare i risultati, così come se siete single, se volete farvi avanti o volete proporre un appuntamento, aspettate il momento più adatto. Per quanto riguarda il lavoro l'atmosfera dove lavorerete sarà più che adeguata a provare a investire su nuovi progetti di successo. Voto - 8️⃣

Pesci: un'altra settimana piuttosto soddisfacente per i nativi del segno, grazie a Venere che tiene alto il vostro umore. Single oppure no, saprete essere di compagnia e chiunque avrà modo di apprezzarvi. Per quanto riguarda il lavoro studierete nuove e efficaci soluzioni per i vostri progetti per raggiungere risultati migliori. Le idee e le energie non vi mancheranno quando Marte e Mercurio sono al vostro fianco pronti a aiutarvi. Voto - 8️⃣