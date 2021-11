L'oroscopo della giornata di domenica 7 novembre vedrà piccoli disagi per i nativi Gemelli per via della Luna in opposizione, mentre Marte e Mercurio in trigono per il Cancro garantiranno buone prestazioni in ambito lavorativo. Ariete dovrà essere in grado di calcolare i rischi dei propri progetti, mentre ci sarà grande ottimismo e fiducia nei nativi Pesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 7 novembre.

Previsioni oroscopo domenica 7 novembre 2021 segno per segno

Ariete: cielo nel complesso valido per quest’ultima giornata della settimana, ciò nonostante preparatevi, perché la settimana che sta per entrare non sarà così semplice.

In ambito sentimentale la Luna vi terrà uniti al partner, ma toccherà a voi fare qualcosa di veramente concreto per la persona che amate. I single non dovranno essere nostalgici e guardare al passato. Per quanto riguarda il lavoro calcolate bene i rischi dei vostri progetti, e non siate precipitosi. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale ottima secondo l'oroscopo di domenica 7 novembre. Venere in trigono dal segno del Capricorno vi fa venire voglia di bruciare le tappe e dare fin da subito il meglio con il partner o con la vostra fiamma, tuttavia, forse sarà meglio andarci piano. Non c'è alcuna fretta. Per quanto riguarda il lavoro invece ci vorrà tanta pazienza perché con un cielo così il rischio di sbagliare è alto.

Voto - 7️⃣

Gemelli: non sarete particolarmente espansivi in questa giornata secondo l'oroscopo. La Luna in opposizione porta qualche piccolo disagio tra voi e il partner, che però sarete in grado di risolvere velocemente. Non è più un cielo difficile questo infatti, e già da domani le cose miglioreranno. Se siete single è ora di fare ordine nella vostra vita sentimentale e trovare qualcuno che vi ami davvero.

In ambito lavorativo sarà un periodo stressante, ma che creerà importanti opportunità. Non abbiate paura se la strada è in salita. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata produttiva per la vostra carriera professionale. Certo, qualche imprevisto può sempre capitare, ma mantenere una certa lucidità e trovare una soluzione non è da tutti, ma voi, con Marte e Mercurio favorevoli ce la farete, e metterete a segno ottime prestazioni.

In amore farete a pugni con questa Venere negativa, nel tentativo di tenere in piedi la vostra storia d'amore. Se siete single potreste pensare a tutto tranne che ai sentimenti. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali più che soddisfacenti dal punto di vista sentimentale. I rapporti con il partner sono gradevoli; non manca un'ottima intesa tra voi, nonché belle emozioni e tante cose da fare insieme. Se siete single finalmente potreste ricevere alcune conferme e riprendere alcune questioni lasciate in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro sarà necessario fermarsi un attimo a riflettere, e capire come fare per massimizzare i vostri risultati. Voto - 8️⃣

Vergine: oroscopo di domenica che chiude un'altra settimana difficile, ma quella che sta per arrivare avrà in serbo per voi tante novità.

Per il momento però, in ambito sentimentale volate basso. È vero che Venere è favorevole, ma la Luna al momento è contro di voi, dunque abbiate ancora un po’ di pazienza, anche voi single con il cuore che galoppa. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi aiuta a organizzare al meglio la giornata e vi permetterà di partire in vantaggio rispetto agli altri. Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo che vedrà la strada nuovamente in salita secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda i sentimenti, una crisi può succedere, ciò nonostante ritrovarsi a ricominciare tutto da capo non è un’opzione. Comprensione e maturità dunque saranno necessari. Se siete single siete in lotta con voi stessi, e difficilmente vi lascerete influenzare dal giudizio altrui.

Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo davvero movimentato, con idee che vanno e vengono, e qualche piccola occasione di crescita per la vostra carriera professionale. Voto - 6️⃣

Scorpione: oroscopo di domenica 7 novembre che vedrà un cielo sereno sopra di voi. In amore avete trovato una certa stabilità, e i rapporti con il partner non possono che essere ottimali al momento. Per quanto riguarda i single sarà più facile far uscire il vostro lato più romantico. Nel lavoro ci saranno occasioni di riscatto, dopo un periodo poco convincente. Con Marte e Mercurio favorevoli, avrete tutte le carte in regola per riuscirci. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale ottima secondo l'oroscopo.

Per quanto riguarda i sentimenti saprete ancora come farvi apprezzare dalla vostra anima gemella, merito anche della Luna nel segno, e in particolare i nati nella prima decade. I cuori solitari saranno pervasi da un ottimo umore, ideale per vivere la giornata in scioltezza. Nel lavoro siete sempre una certezza, soprattutto in quei progetti che vi piacciono di più. Voto - 9️⃣

Capricorno: con un cielo in miglioramento come questo, in ambito professionale potrebbe essere arrivato il momento di fare qualche investimento. Per quanto riguarda i sentimenti invece, è il momento di far crescere il vostro rapporto, passare al capitolo successivo. I cuori solitari daranno sfogo al loro lato più tenero e romantico, e avranno un cuore grande.

Voto - 9️⃣

Acquario: sfera sentimentale nel complesso soddisfacente secondo l'oroscopo. Ci saranno tante cose da fare insieme al partner, e ciò vi aiuterà a tenere attivo e piacevole il vostro rapporto. Se siete single non avrete paura di affrontare una discussione, soprattutto se siete sicuri di essere dalla parte della ragione. Nel lavoro avere buona volontà è un pregio, ma dovrete sapere anche dove mettere le mani per ottenere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Pesci: state finalmente riscoprendo il vostro lato sensuale, e in amore avrete maggior fiducia nei confronti del partner, o in una nuova storia d'amore se siete single. Per quanto riguarda il lavoro, Marte e Mercurio portano in voi grande ottimismo e voglia di fare, rivelandosi una vera e propria marcia in più per svolgere al meglio i vostri progetti. Voto - 8️⃣