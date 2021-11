L'oroscopo di mercoledì 1° dicembre 2021 è pronto a dare conto su come andrà il primo giorno del nuovo mese. In analisi la prima sestina zodiacale, valutata nelle previsioni zodiacali di mercoledì in relazione all'amore e al lavoro. Ansiosi di conoscere quale posizione in classifica è stata assegnata dall'Astrologia al vostro simbolo astrale di nascita? A tal proposito, diciamo subito che ad avere accanto la mano fortunata delle stelle saranno in primis due segni, decisamente con una marcia in più rispetto agli altri sotto analisi nel contesto: Gemelli e Vergine.

Si prospetta un periodo poco positivo invece per coloro nativi del Leone, sottoposti a turbolenze astrali di un certo spessore.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, per poi passare all'Oroscopo di domani 1°dicembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Gemelli, Vergine;

2° posto - ★★★★: Ariete, Toro, Cancro;

3° posto - ★★★: NESSUNO

4° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 1° dicembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 1° dicembre al segno dell'Ariete indica il periodo di routine. Potrebbe partire un po' al rallentatore questo mercoledì di centro settimana, poi però tenderà a riallinearsi alla media positività nel corso del primo pomeriggio e poi alla sera.

In amore, le stelle vi suggeriscono di focalizzare le vostre attenzioni verso la persona che avete al vostro fianco, anche perché avete con voi un partner che riesce a tirar fuori il meglio, anche in mezzo alle difficoltà. Single, dimenticherete quello che avete detto e fatto nei giorni scorsi: il cuore, in questo periodo vuole sentire parlare solo d'amore.

Infatti, nell'aria si sente, o almeno si inizia ad avvertire, già qualcosa! Vi trovate in una situazione vantaggiosa, il che finalmente vi permetterà di realizzare ciò che volete. I rapporti affettivi vi daranno davvero molto, contribuendo a stabilizzare l'umore. Nel lavoro, non sarà certo una giornata all'insegna della fortuna ma da considerarsi molto buona: tante le buone energie pronte a sostenervi.

Fantasia e loquacità apriranno nuove porte, specie se operate in settori legati all'arte, alla bellezza, alla moda e alla cultura.

Toro: ★★★★. Partirà un pochino in salita il terzo giorno dell'attuale settimana per voi nativi, per poi risalire mano a mano anche se di poco. In campo sentimentale, se lo desiderate, Venere vi aiuterà a consolidare il vostro rapporto d'amore. Per qualcuno di voi è arrivato il momento di pensare ad una convivenza o ad un matrimonio. Per altri ci sarà semplicemente il desiderio di impegnarsi con pienezza verso un futuro sereno insieme, magari allargando la famiglia. Single, è tempo di uscire, di incontrare amici e conoscenti, di andare tutti insieme ad eventi e mostre, per poi riparlare di tutto quello che si è vissuto insieme.

Se siete dubbiosi rispetto all’amore, non è il caso arrendersi: la seduzione e il fascino saranno le vostre arme vincenti, puntate su di esse e il gioco è fatto! Nel lavoro, sarete molto creativi e fantasiosi. Nel campo della progettazione saprete cavarvela molto bene, anche i colleghi vi faranno i complimenti.

Gemelli: ★★★★★. Giornata quasi perfetta, valutata dall'Astrologia quotidiana come davvero speciale soprattutto in relazione ad alcune questioni aperte. In amore, sarete dell'umore giusto per lanciarvi con entusiasmo nei progetti di svago e divertimento. Migliorerà così l'intesa col partner, col quale potrete organizzare una bella serata: potreste andare a ballare, al cinema o a teatro, oppure, se lo desiderate entrambi, isolarvi in totale intimità.

Single, sarà favorito il settore dei cambiamenti, ma anche quello sentimentale che godrà già da oggi di protezioni speciali. Infatti il cielo potenzierà la gioia di vivere e di amare; stimolerà inoltre la necessità di ampliare la rete dei contatti. La vostra dimensione affettiva da ora in poi sarà paragonabile a un'appassionante avventura capace di donare un'enorme carica di gioia e di eccitanti energie. Nel lavoro, vivrete una delle migliori giornate degli ultimi tempi. Tutto procederà bene, i cattivi umori si allontaneranno ed avrete la possibilità di fare nuovi e validi investimenti.

Oroscopo e stelle di mercoledì 1° dicembre

Cancro: ★★★★. Questo primo giorno del nuovo mese, per molti di voi del segno sarà abbastanza facile da affrontare.

Per i sentimenti, può darsi che vi sentiate un po' annoiati, fino al momento in cui una proposta accattivante da parte del partner metterà in azione tutte le vostre risorse. L'amore vi regalerà così momenti dolci, ma le emozioni più importanti saranno date dalla complicità che si verrà ad instaurare con il gioco di sguardi. La giornata dovrebbe trascorrere nella totale serenità, anche perché chi avete accanto si sentirà molto gratificato dal vostro rapporto. Single, in questa giornata avrete tante belle proposte in linea con i vostri obiettivi. Sicuramente l'aspetto comunicativo verrà messo in risalto. Ricordate, proprio attraverso la comunicazione si riescono ad ottenere gli esiti più sorprendenti!

Nel lavoro, la vostra produttività in seno all'attività di routine sarà in netto aumento. Quindi sarà possibile ricevere in premio un significativo riconoscimento, sia per il vostro impegno che per eventuali idee brillanti.

Leone: ★★. Si preannuncia un mercoledì di mezza settimana in stallo, davvero poco armonioso nell'insieme. In generale, ci sarà una sorta di resa dei conti e vi verranno avanzate delle richieste non del tutto piacevoli. In amore, saranno possibili dei contrasti con i familiari, forse per questioni d'interesse. Se questo succederà, vale la regola che più sarete lontani da casa, meglio andranno le cose. Con una mossa astuta riconquisterete il cuore di chi amate, ma se non saprete a vostra volta dimostrare amore, rischierete di litigare nuovamente.

Single, dei momenti di nervosismo vanno messi in conto, probabilmente dovuti al fatto che non coltivate i vostri interessi come dovreste. Sicuramente tendete a drammatizzare le situazioni e questo potrà provocare discussioni pesanti con i familiari. Nel lavoro, state girando in tondo, senza combinare nulla: fate una pausa ed esaminate in profondità le situazioni che non vi soddisfano.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 1° dicembre, prevede una giornata splendida quasi su tutti i fronti. Il periodo, valutato dall'Astrologia quotidiana con il massimo della positività, certamente non deluderà le attese. In campo sentimentale, amore e amicizia vi faranno provare nuove emozioni. La condivisione delle idee e delle passioni saranno fondamentali per creare un clima di complicità, con il partner, regalandovi dei momenti molto belli e sereni.

Single, farete leva sulla vostra determinazione, e se vi mostrerete tenaci e concentrati sul vostro obiettivo principale inizierete al più presto un'escalation inarrestabile che lascerà tutti senza fiato. In tanti sarete molto determinati e concentrati in tutto ciò che farete, grazie a Venere che vi aiuterà a mantenere attiva la mente: gli altri si accorgeranno dell'effervescenza dei vostri pensieri e dei vostri sentimenti. Nel lavoro, in un eventuale colloquio importante cercate di non mostrarvi insicuri puntando sul dialogo forbito. Siete preparati e avete buone qualità, perciò non avete nulla da temere.

