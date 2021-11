Le previsioni zodiacali di giovedì 4 novembre 2021 sono pronte a rivelare come andrà la quarta giornata dell'attuale settimana. Il periodo in analisi vedrà i comparti legati all'amore e al lavoro in prevalenza a favore di due segni in particolare, prescelti dalla sestina zodiacale rappresentata da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro. Leone e Vergine. A volare in alto nel cielo indaco della buona positività saranno senz'altro coloro nativi del Cancro e della Vergine, entrambi considerati in giornata da cinque stelle. Invece, per quanto concerne i simboli astrali in periodo negativo, in questa parte della settimana a risultare sotto stress saranno cooro dell'Ariete, valutati con le due stelle indice di negatività.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 4 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Cancro, Vergine;

2° posto - ★★★★: Toro, Gemelli, Leone;

3° posto - ★★★: MESSUNO

4° posto - ★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 4 novembre, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo del 4 novembre al segno dell'Ariete indica che il prossimo giovedì sarà abbastanza stressante. Per cui è destinato a deludere la maggior parte di voi nativi. In amore, la parola chiave del giorno per arginare qualche probabile difficoltà e incomprensione sarà la collaborazione di entrambi. Così, se siete davvero innamorati e tenete al partner e al rapporto è inutile continuare a giocare a scarica barile tra ostinazioni e puntigli: così non andrete da nessuna parte!

Non mentite a chi vi vuol bene: parlate sinceramente e non rifiutate degli ottimi e saggi consigli sull'amore da parte di una persona amica. Single, le intenzioni seppure generose appaiono prive di sbocchi concreti. A scoraggiarvi forse entrerà in gioco una delusione: la cancellazione di un programma o di un appuntamento, tanta stanchezza e un umore più nero del solito faranno il resto.

Non sarete assolutamente in buona forma, dovete cercare di rilassarvi. Nel lavoro, il cielo vi infastidisce non poco, mettendovi in testa mille dubbi e mille ansie relative al futuro. Se non siete sicuri della strada che avete intrapreso, sappiate che siete ancora in tempo per fermarvi e cambiare idea.

Toro: ★★★★. Il prossimo giovedì sarà certamente positivo, anche se in parte immerso nella solita routine.

Pronti a dare sostegno e fiducia al periodo interessante il centro della settimana? Visto il cielo abbastanza stabile, l'invito è quello di tirare fuori il vostro lato più paziente dando fiducia alla giornata. In campo sentimentale, in questo 4 novembre sarete particolarmente ottimisti, vivrete la giornata in maniera fiduciosa, con la convinzione che giorno dopo giorno, tutto andrà meglio. Riuscirete quindi ad appianare ciò che non va nella vostra vita e a chiarire le situazioni rimaste in sospeso insieme al partner. Single, un giovedì sereno, tranquillo, vi potrà esservi d'aiuto per riflettere, soprattutto intorno alle vostre reali aspirazioni confrontate con la realtà che vivete. Coinvolgendo i familiari nei vostri progetti, creerete un'atmosfera di maggiore unione e complicità riceverete coccole e gentilezze, sarete finalmente sereni.

Nel lavoro, Urano vi porterà un poco di fortuna. Svolgerete infatti le solite attività quotidiane senza alcun tipo di intoppo e senza dover discutere con qualche vostro collega.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo di giovedì prevede la solita scontata normalità in questa parte della settimana che si avvia quasi a conclusione. In generale, non mancherà la giusta grinta: sarete propositivi e butterete giù un sacco di idee proficue. Dovete solamente rimanere sereni ed essere fiduciosi. In amore, le stelle suggeriscono di approfittare di questa giornata per ricordare alla persona del vostro cuore che l'amate alla follia, sia che stiate già vivendo una vecchia storia d'amore, sia che siete agli albori. Venere vi renderà affascinanti e irresistibili...

Single, clima astrale di positivo fermento: potrete rispolverare il piacere di dedicarvi agli hobby preferiti e organizzare programmi piacevoli con le persone che avete vicino. Buono il terreno di caccia, per tutti coloro che non sanno rinunciare al flirt e sono costantemente in cerca dell'amore. Nel lavoro, gli influssi delle stelle saranno vostri complici e vi aiuteranno a mettere a segno dei punti importanti per quanto riguarda la vostra vita professionale. La vostra grande capacità di condurre gli altri verso un fine comune vi renderà grandi leader.

Oroscopo e stelle di giovedì 4 novembre

Cancro: ★★★★★. Le previsioni astrali di giovedì preannunciano una giornata esemplare per i sentimenti.

In alcuni casi, oltre a realizzare qualcosa di positivo, userete l'intelligenza per riportare dalla vostra una questione che fino a pochi giorni fa vi ha tenuto con il fiato sospeso. Per l'amore, in questo momento siete straordinariamente responsabili, efficienti e inappuntabili. Le stelle vi aiuteranno a concentrarvi e ad agire con grinta e prestigio. Nella coppia, emozioni e attrazioni si irrobustiranno con la quieta consapevolezza che entrambi vi volete davvero bene. Single, comincia a brillare il vostro cielo, pieno di stelle luminose: saranno così per voi una sorta di guida turistica che agevola spostamenti, viaggi, contatti con persone e ambienti nuovi. Ci potrebbero essere delle occasioni in vista, stimolanti, appassionati come piacciono a voi.

Nel lavoro, il cielo positivo influirà sull'economia, agevolando operazioni speculative, compravendite di immobili, acquisti di moda, spese per l'immagine. Questo è il tempo per osare: approfittatene, se potete.

Leone: ★★★★. L'oroscopo del 4 novembre prevede abbastanza stabilità generale sia ad inizio che a fine giornata. Qualche problemino facile da risolvere potrebbe interessare la parte centrale del periodo. In amore, il cielo vi rassicurerà su parecchie cose, di cui nei giorni scorsi avevate cominciato a dubitare. A cominciare dai sentimenti che il vostro partner prova per voi, diventeranno improvvisamente chiari, e sarete subito più tranquilli. Single, sarete nella postazione migliore: potrete contare su parecchi pianeti, tutti pronti ad esaudire molti dei vostri desideri.

Le effemeridi di parte senz'altro consentiranno di mettere ordine nei cassettini della vostra mente. Impegni che non vi impediranno di dedicarvi alla caccia alle farfalle, anche se potreste essere voi per primi a cadere nella rete dell'amore. Nel lavoro, sarete molto abili nell'amministrarvi e riuscirete a mettere da parte delle piccole somme di denaro. Quest'ultime vi serviranno per procedere più serenamente nel percorso quotidiano.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 4 novembre, predice un periodo ottimo. L’ambiente rilassato favorisce la messa a punto di programmi inerenti la casa, l’educazione dei figli ed eventuali programmazioni relative al prossimo weekend. In campo sentimentale, la bella e armonica Venere, vi aiuterà a rinforzare eventuali nuovi legami d'amore: affidatevi ai vostri sentimenti e non lasciatevi ingannare dalle astuzie della ragione, perché ciò che vi dice il cuore vi porterà molto più lontano e sarete felici insieme al partner.

Single, sapete bene che pensare positivo aiuta a trasformare la realtà e a renderla più gradevole. Lasciatevi quindi ispirare dagli ottimi influssi delle stelle per dipingere un quadro ricco di colori vivaci e sgargianti. Il vostro entusiasmo sarà contagioso e renderete felici tutti quelli che vi sono vicino. Nel lavoro, aperti, disponibili come non mai, susciterete dovunque interesse e simpatia. Approfittatene dell'occasione per instaurare dei buoni rapporti con i colleghi.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 4 novembre.