L'oroscopo di martedì 9 novembre 2021 è pronto a svelare le previsioni zodiacali del giorno. Ad essere messo "nero su bianco" è il pensiero delle stelle, conseguenza dell'astrologia quotidiana, quest'oggi applicata ai segni della prima tranche zodiacale. Dunque, ad essere messi sotto attenta valutazione quest'oggi esclusivamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di togliere il velo dai segni più fortunati del momento? Bene, iniziamo subito con il mettere in primo piano il Leone, indicato dall'Astrologia di martedì meritatamente al "top del giorno".

Periodo altamente positivo anche per un altro segno, Gemelli, in questo frangente valutati con le cinque stelle della buona sorte. Invece in probabile giornata negativa coloro nativi della Vergine e del Cancro, rispettivamente da considerare in periodo "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 9 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Leone

2° posto - ★★★★★: Gemelli;

3° posto - ★★★★: Ariete, Toro;

4° posto - ★★★: Vergine;

5° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 9 novembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 9 novembre al segno dell'Ariete indica una giornata all'insegna del relax e, in qualche caso, anche improntata alla buona meditazione.

In amore, le stelle amiche vi regaleranno l'occasione di provare nuove ed intense sensazioni emotive. Vi troverete infatti in una fase di piena espansione del cuore, durante la quale non sarete ossessionati dai dubbi ma piuttosto travolti dalla voglia di amare e di coccolare il vostro partner. Single, sarete molto disponibili e comprensivi, metterete i bisogni altrui davanti ai vostri.

Vi dimostrerete particolarmente inclini al dialogo ed accetterete di buon grado i consigli altrui. Così senz'altro raggiungerete un alto grado di positività, il che vi farà trascorrere la giornata in serenità, insieme agli amici dei sempre. Al lavoro valutate con obiettività le vostre risorse e prospettive, e effettuate un bilancio dei vantaggi e degli svantaggi allo scopo di poter contare su un quadro più chiaro.

Toro: ★★★★. Le previsioni astrali di domani annunciano un periodo discreto sul quale puntare, anche se potrebbe riservare piccole sorprese a più di qualcuno. In campo sentimentale, in questa giornata la curiosità sarà la molla che vi spingerà a cercare e creare stimoli nuovi nel rapporto a due. Così, il vostro carisma vi permetterà di realizzare con successo eventuali desideri o le aspirazioni più profonde. Tutto va come avete immaginato, se non meglio, perché avete il partner accanto che vi coccola e vi riempie di attenzioni. Single, non accontentatevi di quanto ottenuto fin ora dall'amore, ma cercate sempre delle nuove opportunità, forse meglio lontano, perché i rapporti con il solito ambiente potrebbero rivelarsi davvero davvero pesanti.

Una simpatica circostanza vi permetterà di fare programmi interessanti e nuove esperienze sentimentali. Nel lavoro, avete un gran da fare tra i progetti in corso e proposte che state valutando con calma e bravura, anche sotto il profilo finanziario. Il periodo stuzzica le vostre ambizioni: fate attenzione a non fare il passo più lungo della gamba.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 9 novembre a molti di voi nativi predice che questo secondo giorno della settimana partirà e proseguirà in modo positivo. Si profila, dunque, un martedì anche molto fortunato, valutato a cinque stelle indicative di buona sorte. In amore, i pronostici per la giornata sono favorevoli. Abbandonatevi alle emozioni che provate verso chi amate, perché la giornata lo permette.

Così, grazie all'appoggio delle stelle capirete che la relazione amorosa in corso può e deve superare qualsiasi prova. Single, ci potrebbero essere dei programmi d'amore o di svago per la serata: l'ipotesi di un incontro galante, una cena tra amici o una festa di compleanno: qualunque cosa fosse, vi distrarrà dalle tensioni quotidiane. Molte novità vi aspettano con il cielo favorevole, più che deciso a farvi volare alti. Nel lavoro, mente lucida, opportunità e contatti autorevoli rappresenteranno la chiave giusta capace di aprire qualsiasi porta. Se di solito vi ponete un obiettivo, di sicuro non mollate l'osso finché non l'avete realizzato.

Oroscopo e stelle di martedì 9 novembre

Cancro: ★★.

L'oroscopo di martedì 9 novembre mette in evidenza la possibilità che possa essere un pessimo periodo, perciò valutato con il simbolo negativo del "ko". Per i sentimenti, quando come in questo periodo le cose non vanno come vorreste, gli sforzi non servono. Fatevene una ragione e limitate al minimo le conseguenze: se vi lascerete depistare dalle emozioni, il risultato sarà di perdere completamente il controllo. Un'aria triste potrebbe aggirarsi sul rapporto di coppia: vi sentirete imprigionati dalla monotonia, mentre vorreste essere lontani mille miglia dalla routine. Single, i vecchi amici forse vi annoieranno, così da avere voglia di starvene un po' per conto vostro, ma non avete il coraggio.

Rilassatevi e pensate che arrabbiarsi non vale proprio la pena: rivolgere uno sguardo al passato potrà essere utile per non prendere decisioni affettate. Dovete mantenere la calma, aiutatevi con la respirazione e con pensieri positivi, di autocontrollo e vedrete che tutto si risolverà. Nel lavoro sarà stuzzicata la vostra ambizione e il vostro successo non sarà meno brillante di quanto desiderato.

Leone: 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali del giorno preannunciano un magnifico martedì, specialmente nel comparto affettivo/sentimentale. In amore, sarete pronti ad una piccola fuga romantica con il vostro partner, allora per chi potrà, sarà la giornata ideale per prenotare, gite fuori porta da fare a fine settimana; caso contrario, ottime saranno romantiche coccole davanti al caminetto.

In generale le stelle garantiranno momenti magici, sia a chi fosse in vacanza che a chi sta a casa. Single, risolverete delle piccole incomprensioni ed il vostro cuore batterà più forte che mai. Dimostrerete la vostra eloquenza ed accoglierete il favore di molte persone che stimate. In molti, emotivamente parlando avrete tante soddisfazioni e, in serata, vi sentirete davvero alla grande. Nel lavoro, potrete contare su di un cielo performante per riprendere tranquillamente un compito professionale interrotto. Le idee i progetti maturati nei giorni scorsi prenderanno consistenza solo ora. Nell'ottica, un avanzamento di carriera un po' impegnativo ma capace di regalare grandi soddisfazioni.

Vergine: ★★★.

L'oroscopo di domani, martedì 9 novembre, fa presente che il periodo in analisi potrebbe portare un deciso calo di energie: la stanchezza si farà sentire. In campo sentimentale, avvertite un po' d'affanno: servirebbe uno stile di vita il più possibile tranquillo e regolare. Il ritmo del momento non è dei migliori, ma potrà essere ugualmente fruttuoso se lascerete perdere eventuali programmi più pesanti. Dedicare più tempo a se stessi e al partner sarebbe un'ottima scelta. Single, il cielo vi invita a prendere in considerazione anche le esigenze degli altri, oltre alle vostre. Spesso siete troppo concentrati su voi stessi, e poco attenti ai bisogni altrui. In bilico tra amicizia e amore, vi siete accorti che da qualche giorno qualcuno vi fa il filo; voi però preferite far finta di niente, prendendo tempo per riflettere.

Nel lavoro, valutate ogni nuovo progetto e, se ritenete che sia ancora valido, non arrestatevi davanti alle piccole difficoltà. Contrariamente al solito, questo non è tempo di stimoli esterni. Avete bisogno di introspezione e silenzio.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 9 novembre.