L'oroscopo di lunedì 8 novembre 2021 mette in bella mostra le previsioni zodiacali su amore e lavoro. La giornata sotto analisi svela una meravigliosa Luna in Capricorno sicuramente portatrice di buone opportunità da investire in campo sentimentale, e non solamente al fortunato simbolo astrale di Terra. Come al solito la domanda sorge spontanea: quali saranno i segni dello zodiaco a ricevere belle notizie? Come sapete l'ultima parola spetta alle effemeridi, le uniche in grado di decidere lo stato di salute dei singoli segni. Andiamo a svelare come saranno i sentimenti e le attività lavorative attraverso l'Oroscopo di domani 8 novembre con in rilievo, come sempre, la classifica a stelline segno per segno.

Ricordiamo che questa parte iniziale della settimana sarà messa a confronto con i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Gemelli;

2° posto - ★★★★: Cancro, Leone;

3° posto - ★★★: Toro;

4° posto - ★★: Vergine.

Previsioni zodiacali di domani 8 novembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 8 novembre al segno dell'Ariete indica che sarà una giornata meravigliosa, soprattutto in campo sentimentale. In amore, grazie alla presenza della Luna in Capricorno, vi sentirete euforici e carichi di energie positive. Cercate di investire tutta questa grinta e questa determinazione nella realizzazione di un progetto a cui tenete, insieme al partner: vedrete che il risultato sarà a dir poco eccellente!

Single, cogliete la palla la balzo, sfruttate come meglio potete i passaggi planetari del giorno, interessanti e favorevoli al vostro segno. Vi attende un lunedì assolutamente travolgente e qualunque desiderio esprimiate lo vedrete realizzarsi in men che non si dica. Nel lavoro, giornata speciale per il vostro segno: godrete di un fiuto prodigioso per affari e shopping conveniente.

Toro: ★★★. L'oroscopo di domani, prevede una giornata "sottotono", almeno sulla carta. Purtroppo, questo è quanto estrapolato dall'Astrologia per il vostro segno. In campo sentimentale, per le coppie formate da tempo la giornata di oggi rappresenterà un momento di revisione e probabili cambiamenti. Non sarà, quindi, il momento migliore per dire la vostra, cercate invece di portare avanti il rapporto con serietà e costanza.

Sicuramente non sarete tranquilli e sereni, forse perché non riuscirete a giostrare nel modo giusto il rapporto con il partner, a cui tenete molto. Single, in un periodo impegnativo come questo non vi dispiacerebbe ricevere un aiuto anche concreto dalla vostra famiglia. Tuttavia, con le dissonanze in atto nel vostro cielo, sarà opportuno non dare nulla per scontato ma imparare a chiedere apertamente e con calma. Nel lavoro, il tempo che scorre non deve fare paura, d'altronde chi semina poi raccoglie, e i vostri sforzi daranno presto, i loro frutti. Se sarete pazienti tutto sarà ampiamente ricompensato.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo di domani, 8 novembre indica che partirà molto bene questa parte della settimana con un lunedì in linea con i vostri migliori desideri.

L'amore, per buona parte di voi, sta procedendo davvero a gonfie vele grazie al buon supporto di Venere. Un rapporto che sembrava inizialmente promettere ben poco, si trasformerà invece in qualcosa di più interessante e soprattutto di molto più passionale. Chi è in coppia può dire "grazie" ad un partner premuroso e gentile. Single, i pianeti saranno dalla vostra parte e il sorriso in questa giornata potrebbe valere molto di più di tante parole. Dunque non perdetevi in grandi discorsi e puntate tutto sulla simpatia. Potrete così raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati nell'ultimo periodo. Nel lavoro, si potrebbe aprire qualcosa di interessante. Forse sarete ricchi di energie, di idee vincenti, senza tralasciare le circostanze fortunate.

Oroscopo e stelle di lunedì 8 novembre

Cancro: ★★★★. L'Astrologia di domani prevede un lunedì 8 novembre buono, ma non al 100%. Diciamo che, in parte, sarete abbastanza favoriti dalla Luna. Per i sentimenti, le stelle vi faranno sentire in splendida forma. Avrete la capacità di persuadere il vostro partner a fare tutto ciò che desiderate. In arrivo grandi progetti per la vostra vita a due. Divertitevi e godetevi la giornata con la complicità di un'intesa perfetta: è il giorno giusto per parlarsi con tranquillità e magari scoprire che non ci sono problemi impossibili da risolvere. Single, il vostro cielo è privo di contrasti planetari e non c'è niente che possa turbare seriamente la vostra giornata.

Con un pizzico di frivolezza saprete movimentare questo lunedì con gli amici oppure conquistare la persona che vi piace. Nel lavoro, sarà una buona giornata, non tanto in quantità quanto in qualità. In arrivo opportunità per quanti lavorano in squadra, oppure hanno un'attività che richiede il contatto con il pubblico.

Leone: ★★★★. In amore, questo lunedì, stelle amiche creeranno attorno a voi un'atmosfera magica. Non importa se vi sentirete un po' giù con la forma fisica: sapete di avere una grande forza d'animo, in grado di condurvi verso la realizzazione di qualsiasi progetto. Un partner speciale vi sostiene in tutte le vostre scelte. Single, saprete interloquire con chiunque nel modo migliore, sempre misurati e gentili, comprensivi e abili nel trovare soluzioni di compromesso che tutti possano accettare agevolmente.

Se siete in cerca dell'anima gemella non dovrete esitare a farvi avanti: è il momento giusto per le dichiarazioni. I piccoli esperimenti possono dare risultati molto importanti, non dovrete fermarvi proprio adesso, perché la vitalità non vi manca. Cercate di reagire positivamente anche di fronte a qualche notizia spiacevole. Nel lavoro, delle novità importanti potranno presentarsi a quanti di voi sono in attesa di un'occupazione oppure hanno in programma di cambiare lavoro.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, lunedì 8 novembre, indica a voi del segno un giorno, questo di inizio settimana, messo in preventivo come un possibile (abbastanza probabile) periodo da "ko". In campo sentimentale, offrite sempre massima chiarezza alla persona amata chiedendole di ricambiare allo stesso modo.

Solo così eviterete un'eventuale crisi o magari arriverete ad una amichevole conclusione del rapporto. Gli astri sono dalla vostra parte, dunque fatevi avanti per sistemare ciò che non va. Single, momento davvero non facile: non si escludono neppure piccole incomprensioni con i familiari o amici. In altre parole, la fase astrale rallentata e complica i vostri ritmi consueti; è il momento di fare mente locale, comprendere bene cosa non va o non vi soddisfa. Nel lavoro, inutile rimandare questioni importanti, meglio affrontale di petto e risolverle il prima possibile, altrimenti i troppi impegni non vi daranno tregua.

