Ultima giornata della settimana che sta per iniziare per i segni zodiacali. Quali previsioni e quali cambiamenti porteranno stelle e pianeti? Scopriamolo leggendo l'Oroscopo del 7 novembre 2021.

Ariete: in amore in questa giornata potrebbero nascere alcuni contrasti, per questo motivo cercate di non eccedere nelle parole. Nel lavoro avremo a breve Giove e Saturno favorevoli, per questo motivo programmate fin d'ora qualcosa in vista dei prossimi mesi.

Toro: per i sentimenti con la Luna interessante la giornata sarà migliore, riuscirete a superare un problema.

Nel lavoro siete in ripresa, anche se ancora ci sono diverse cose da fare.

Gemelli: a livello sentimentale Luna in opposizione, per questo motivo alcune storie non stanno andando come vorreste. Nel lavoro Giove aiuta, ma ci vorrà ancora pazienza.

Cancro: in amore giornata interessante visto che potranno nascere buone emozioni. A livello lavorativo, se avete fatto delle richieste potranno arrivare ora delle risposte.

Leone: a livello amoroso momento interessante per gli incontri, una difficoltà è finalmente superata. Nel lavoro ci sono delle scelte da fare anche se non mancano alcune responsabilità da rispettare.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata non esaltante, potrebbe nascere qualche problema in più.

Nel lavoro, se ci sono delle richieste da fare portatevi avanti.

Previsioni e l'oroscopo del 7 novembre 2021: la giornata

Bilancia: per i sentimenti la persona che sta al vostro fianco potrebbe farvi innervosire in questa giornata, attenzione da questo punto di vista. Nel lavoro novità in arrivo.

Scorpione: a livello sentimentale ci vorrà chiarezza in questa giornata, in particolare nelle relazioni nate da poco.

A livello lavorativo i nuovi progetti che partono ora sono interessanti.

Sagittario: in amore riuscirete a fare qualcosa in più in questa giornata. Nel lavoro non tutto sta andando come vorreste, sentite che un progetto non sta decollando, questo anche per cause non legate soltanto a voi.

Capricorno: in amore giornata che aiuta, in particolare coloro che vogliono affrontare un discorso importante.

Nel lavoro non manca qualche nuova opportunità, occorre però stare attenti dal punto di vista economico.

Acquario: a livello sentimentale potrete vivere grandi emozioni in questa giornata, i single del segno metteranno a punto incontri speciali. Nel lavoro situazione di vantaggio, in particolare per chi ha lanciato la qualcosa di nuovo.

Pesci: in amore meglio evitare polemiche in questa giornata a causa della Luna in opposizione. Nel lavoro ci sono alcune questioni da dover superare, per questo motivo il momento non è esaltante.