Per la settimana che intercorre fra lunedì 15 e domenica 21 novembre 2021, l’Oroscopo si presenta ottimale per i segni di terra grazie a Venere nella costellazione del Capricorno, mentre Marte e Mercurio saranno nella costellazione dello Scorpione. L’Acquario avrà nei suoi gradi Saturno e Giove, il Pesci avrà Nettuno nei suoi gradi.

La Luna e il Sole si troveranno rispettivamente nel segno dei Gemelli e nel segno dello Scorpione.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana.

L’oroscopo della settimana: Capricorno in famiglia

1° Leone: la vostra relazione di stampo amoroso finalmente conoscerà una settimana molto proficua e produttiva, all’insegna del dialogo ma anche di qualche chiarimento all’interno delle amicizie. Probabilmente ci saranno questioni più risolvibili sul lavoro e che vi daranno un giro di vite sui guadagni. Continuate così.

2° Capricorno: avrete un focus sulla famiglia che probabilmente vi regalerà parecchie soddisfazioni sul piano dell’umore e sulla sintonia che adesso farà parte della cerchia familiare. Grazie alla comunicazione questa settimana sarà molto più luminosa anche sotto il profilo lavorativo, con gli affari che andranno a gonfie vele per tutto il periodo indicato.

3° Toro: avrete una grande capacità di organizzazione che nella prima parte della settimana vi aiuterà in modo molto sostanzioso per fare chiarezza su determinati aspetti. La seconda parte della settimana prevede invece un oroscopo che vi vedrà agire in modo eccellente sul settore professionale. Sicuramente sul piano amoroso ci sarà qualche bella novità inaspettata nel fine settimana.

4° Scorpione: avrete un progetto ambizioso da portare avanti con le vostre forze, dunque avrete anche uno spirito di collaborazione più efficace e solido, mentre secondo l’oroscopo l’amore avrà quell’armonia molto romantica che potrebbero però calare leggermente con l’arrivo del fine settimana nonostante le cose probabilmente non lo "segnalino".

Bilancia in rialzo

5° Bilancia: anche se comincerà in modo abbastanza difficile, questa settimana secondo l’oroscopo potrebbe andare sempre meglio sul piano professionale, soprattutto dal punto di vista delle collaborazioni. Probabilmente in amore ci saranno novità per i single con un bell’incontro che potrebbe fare la differenza anche sul vostro umore.

6° Ariete: avrete la capacità di fare progetti che potrebbero fare la differenza in amore, portando la vostra relazione a fare quel passo in più a cui avete sempre pensato e rimandato troppo spesso. Secondo l’oroscopo, l’affiatamento di coppia potrebbe coinvolgere anche l sfera familiare. Ottima la collaborazione fra colleghi nella cerchia lavorativa.

Si risolverà un problema legato al settore burocratico.

7° Acquario: qualche piccolo progetto che avevate in serbo se non trattato adeguatamente potrebbe non andare in porto, mentre impegnarvi potrebbe darvi qualche risultato in più che però non soddisfa appieno le vostre esigenze. Qualche guadagno in più vi permetterà di fare qualche acquisto, sempre non esagerando e dandovi l’opportunità di fare qualcosa di sostanzialmente diverso dal solito.

8° Gemelli: avrete delle belle novità che dovrete assolutamente cogliere al volo se avete intenzione di fare qualcosa che possa essere significativo. Secondo l’oroscopo avrete dei momenti di stress che dovrete smaltire, mentre il lavoro vi sarà favorevole soprattutto sul piano pratico, meno sul piano finanziario.

Vergine impegnata

9° Vergine: questa settimana dovrà essere quasi completamente dedicata a voi stessi, alle vostre ambizioni sul lavoro ma soprattutto al riposo. Anche se ci saranno momenti molto duri e anche qualche insuccesso, nel fine settimana ci sarà una bella novità che vi rimetterà in sesto sotto molti punti di vista.

10° Sagittario: fare attenzione alle spese stavolta dovrà essere un dettato da seguire per gran parte della settimana, specialmente per il weekend. L’oroscopo infatti prevede molte responsabilità in più per voi sotto il profilo finanziario e un livello di stress che se non tenuto a bada potrebbe alzarsi in modo molto significativo. Dovreste prestare cautela anche nelle amicizie.

11° Pesci: probabilmente avrete degli attimi molto incerti o comunque di pessimo umore che potrebbero influire in modo molto pesante sulle vostre relazioni, soprattutto quella che concerne l’amore e gli affetti. Anche il lavoro potrebbe mettervi a dura prova con una settimana decisamente più impegnativa del previsto.

12° Cancro: purtroppo soltanto le prime ore di questa settimana remeranno a vostro favore su molti aspetti, mentre buona parte dei questo arco temporale potrebbe essere fatto di ostacoli sul lavoro, di spossatezza e di un po’ di stress. Vi sentirete anche un po’ annoiati, soprattutto all’interno della vostra relazione di stampo amoroso. Nel fine settimana potrebbe essere ravvivata con qualche novità.