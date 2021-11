Per la giornata di domani, lunedì 29 novembre 2021, l’Oroscopo si presenterà molto favorevole per i nati sotto il segno dell’Ariete e per i nati sotto il segno del Sagittario, sia per quel che riguarda il lavoro che la vita privata. Se al Cancro sarà necessaria una pausa, all’Acquario servirà organizzarsi su qualche progetto futuro.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della giornata di domani.

L’oroscopo di domani: Ariete al ‘top’

1° Ariete: la comunicazione nella sfera professionale sarà incentivata dalle grandi prospettive che condividerete con la vostra squadra di lavoro, ma soprattutto alle energie che unite insieme potrebbero fare davvero faville, secondo l’oroscopo.

2° Sagittario: ci saranno i presupposti per una giornata molto affiatata con il partner, ricca di avvenimenti interessanti e con la creatività necessaria per vivere una serata molto interessante sotto il profilo passionale e romantico. Vi sentirete più carichi che mai sul lavoro, dunque avviate qualche progetto.

3° Leone: vi sentirete energici abbastanza per affrontare un lunedì che potrebbe presentarsi ricco di sfide e di chiarimenti che con il partner saranno doverosi. Secondo l’oroscopo ci saranno anche delle vicissitudini positive con i colleghi.

4° Vergine: questa atmosfera di serenità con il partner potrebbe gradatamente migliorare con il trascorrere delle ore, dunque fare qualche sorpresa alla persona amata vi darà quella spinta in più per farvi avanti e far progredire anche la vostra relazione.

Cambiamenti per Toro

5° Toro: ci potrebbero essere dei cambiamenti che potrebbero fare la differenza sul piano professionale, ma per il momento pianificare qualche mossa in più potrebbe aiutarvi a sorvolare più agevolmente sulle difficoltà che si presenteranno.

6° Scorpione: l’aria di qualcosa di nuovo potrebbe presentarsi in men che non si dica, dunque se avete qualche faccenda in sospeso il consiglio sarà quello di attendere i momenti opportuni e accettare qualche dritta da qualcuno che sia competente.

7° Cancro: l’atmosfera domestica potrebbe essere di aiuto per staccare un po’ la spina dalle faccende di stampo lavorativo, al tempo stesso però potrebbero subentrare delle discussioni che potrebbero farvi prendere maggiore consapevolezza su determinate questioni.

8° Acquario: anche se avrete a disposizione delle energie da impiegare nel contesto lavorativo, dovrete sempre e comunque considerare che questa sarà una settimana piuttosto faticosa, dunque evitate di sforzarvi nel corso della giornata di domani e quelle successive.

Bilancia in calo

9° Capricorno: avrete molti pensieri e qualche problema da risolvere, quindi potreste divergere molto dalla concentrazione che in questo momento sarà di vitale importanza all’interno della cerchia dei colleghi, secondo l’oroscopo.

10° Pesci: avvertirete un po’ di tristezza farsi largo nella vostra mente, probabilmente a causa di un po’ di pensieri che vi stanno tenendo occupati per molto tempo a questa parte. In amore ci saranno molti attimi di freddezza da non sottovalutare.

11° Bilancia: l’atmosfera in amore potrebbe subire dei mutamenti a causa di qualche divergenza di opinioni, ma per il momento la stabilità sarà accertata dalla quotidianità a cui dovrete far fronte necessariamente insieme al partner.

12° Gemelli: purtroppo questo lunedì potrebbe partire con una mole di lavoro piuttosto forte, e nel corso del pomeriggio potreste avvertire un senso di stanchezza che sfiorerà niente di meno che l’irritazione e la voglia di rimanere un po’ soli con voi stessi.