L'oroscopo di lunedì 29 novembre 2021 presenta il resoconto astrologico relativo alla giornata iniziale della nuova settimana. In evidenza pertanto le previsioni zodiacali di lunedì relative all'amore e al lavoro, in questo contesto imperniate sui sei segni relativi alla prima sestina dello zodiaco. Allora, curiosi di scoprire le carte in merito al possibile andamento della giornata? Gli astri del momento hanno riservato un ottimo periodo per i sentimenti in primis a coloro nativi dell'Ariete e del Toro. Nel frattempo, seppur con quattro stelle di routine, sono da considerare anch'essi in giornata positiva gli amici dei Gemelli, del Leone nonché della Vergine.

Meno opportunità da sfruttare in questo primo giorno della settimana, intanto, per coloro aventi nel proprio tema natale il simbolo astrale del Cancro, nel contempo valutato con il segno di spunta relativo ai periodi "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 29 novembre su sentimenti e attività lavorative segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Toro;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Leone, Vergine;

3° posto - ★★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 29 novembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 29 novembre al segno dell'Ariete preannuncia un periodo molto positivo per i sentimenti.

In amore, infatti, qualsiasi cosa facciate o pensiate in questa giornata sarete sempre e comunque anticipati da qualcuno che vi vuole bene e pensa a voi e al vostro benessere. Questo vi porterà al settimo cielo: otterrete tanti benefici dal fatto che non dovrete nemmeno chiedere in quanto vi sarà dato. Dalla vostra, un amorevole partner, sempre disponibile e accanto voi.

Single, il cielo vi condurrà in un meraviglioso viaggio all'interno del vostro mondo interiore. Potrete scoprire emozioni di gioia e di gratitudine che vi permetteranno di superare eventuali problemi in campo sentimentale, così da avere la possibilità di realizzare qualcosa di sorprendente. Il lavoro, sarà in cima ai vostri pensieri: sarete pronti, intuitivi, sintetici e ispirati.

Darete il meglio di voi nelle collaborazioni, guadagnando la stima altrui o migliorando il vostro prestigio.

Toro: ★★★★★. Si profila per tanti di voi nativi un lunedì all'insegna dell'amore. In campo sentimentale perciò, sarà un giorno molto positivo, secondo quanto messo in evidenza dalle stelle. La stanchezza ormai è passata ed i progetti che vi interessano sono finalmente raggiungibili. Chi ha una vita amorosa buona, potrà portare un tocco di novità nella relazione e inventare nuovi modi per stare insieme serenamente: infatti vi piace molto il fatto che nella vostra vita non ci sia nulla monotono. Single, siete un solido punto di riferimento per chi vi circonda: impegnerete buona parte del vostro tempo libero in attività a scopo sociale.

Potreste però anche essere chiamati a fare da pacieri in una questione delicata che coinvolge alcuni dei vostri familiari. Guarderete al futuro con ottimismo e, di fronte ad un cambiamento di programma, dimostrerete elasticità e spirito di adattamento. Al lavoro darete, ancora una volta, prova di diligenza, di abilità in fase esecutiva. Non vi limiterete a fare ciò che vi viene detto, ma saprete anche prevenire le situazioni anticipando certe soluzioni.

Gemelli: ★★★★. Periodo abbastanza tranquillo, valutato come routinario. Avete bisogno di rimettere ordine nelle vostre abitudini e di darvi ritmi quotidiani più regolari e salutari. Smettetela di rinviare: proseguendo su questa strada, otterrete soltanto di veder crescere la mole delle incombenze.

In amore, le stelle vi renderanno molto dolci e amorevoli con chiunque abbia la fortuna di trascorrere un po' di tempo con voi durante la giornata. In molti contesti farete sentire il partner unico e speciale. Le vostre attenzioni verso la persona amata saranno come sempre impeccabili, e questo la renderà serena e felice. Single, cogliete le occasioni che il destino vi offre, e accettate una eventuale proposta. Anche se un po' taciturni, in compagnia sarete apprezzati per le vostre idee o per la capacità di far fronte agli impegni. I pianeti che contano guideranno i vostri passi, rendendovi determinati, efficienti e vincenti. Nel lavoro, avrete delle grandi intuizioni, ottimi consigli, occasioni e circostanze fortunate: perché il cielo a voi positivo, non lesinerà doni preziosi, che potrete sfruttare in tutti i settori.

Oroscopo e stelle di lunedì 29 novembre

Cancro: ★★★. Troppi e contraddittori i movimenti planetari sopra il vostro cielo. È inevitabile un sottotono generalizzato in grado di farvi andare nel pallone. Per colpa di Marte, in rapporti contrastanti con Urano e Giove, sarete ansiosi, impulsivi, confusi. Per i sentimenti, specie nel rapporto di coppia i motivi per bisticciare non mancheranno. Purtroppo, mancherà soprattutto la pazienza, così il rischio del "patatrac" sarà in agguato. Il cielo annuncia qualche imprevisto o problemi in campo affettivo: attenti, sappiate che il modo migliore per superare certi dissapori con il partner è quello di non fare proprio nulla! Lasciate semplicemente sbollire la rabbia, e tutto si sistemerà da sé.

Single, giornata di attesa. Per risolvere un problema che vi sta davvero a cuore, consultatevi con una persona che ha una lunga esperienza alle spalle oppure che gode anche degli appoggi giusti. L'atteggiamento impetuoso di una persona conosciuta per caso vi potrebbe mettere parecchio in imbarazzo, ma non vi farà certo desistere dall'accettarne la sua compagnia. Nel lavoro, si creerà facilmente della tensione, questo vi darà l'occasione di cambiare le cose che non sopportate. Se affrontati con calma e sicurezza, gli impegni risultano meno gravosi: impegnatevi, smaltite un po' del lavoro rimasto in sospeso.

Leone: ★★★★. È vero, non sempre le ciambelle riescono col buco. Ma a voi è da un po’ di tempo che sembra che tutto vada per il verso sbagliato.

Siete demoralizzati. Anche se, a dirla tutta, ci vuole davvero poco per farvi perdere la fiducia. In amore intanto, state raggiungendo passo per passo una certa stabilità sentimentale e forse non tutto è ancora compiuto, ma siete sulla buona strada. Presto godrete di un rinnovamento della parte creativa, riuscendo ad essere così intraprendenti e romantici che l'amore tornerà a sorridere. Grande il compiacimento da parte del vostro partner. Single, Venere e Marte stanno mettendo un bel po' di pepe nella vostra vita, per questo non è il momento di costruire, ma quello di vivere emozioni e di lasciarsi andare. Per una volta provate a non essere voi a dirigere il gioco ma fatelo fare agli altri; vedrete che vi divertirete moltissimo.

Nel lavoro, con un po' di inventiva le idee saranno ottime. Metterete in atto una serie di propositi grazie ai quali potrete rompere gli schemi della monotonia. Riconsiderate vecchi progetti: con qualche piccola modifica ne trarrete prezioso vantaggio.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 29 novembre, prevede un certo distacco dalla realtà. Periodo dunque lievemente problematico soprattutto per il lavoro. Avrete comunque i necessari appoggi planetari per rimanere con i piedi ben saldi a terra, potete stare tranquilli. In campo sentimentale, cercherete l'intesa perfetta con un partner audace e seducente, ed il vostro magnetismo sarà la scintilla che farà esplodere la passione. Se volete approfittare di questa promettente, seppur ordinaria, giornata di routine, liberate la mente e lasciatevi andare.

Siete innamorati della vita e mai come in questo periodo non c'è nulla che può convincervi del contrario. Pronti a dire "grazie" ad una vita di coppia felice e una famiglia che vi vuole bene? Single, i rapporti interpersonali saranno favoriti dalla presenza della Luna nel comparto della Bilancia a voi adiacente. La vostra autostima aumenterà anche grazie alla grande quantità di dimostrazioni di affetto che riceverete. Nel lavoro, oltre a delle gradevoli sensazioni che avvertirete intorno a voi, non mancherà quel pizzico di genialità che vi caratterizza. Con uno spiccato senso di intuizione vi guadagnare stima e rispetto da tutti.

