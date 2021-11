Lunedì 29 novembre troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno della Bilancia, mentre Giove insieme a Saturno sosteranno sui gradi dell'Acquario. Plutone e Venere, invece, continueranno il transito in Capricorno, così come Marte resterà stabile nel segno dello Scorpione. Il Sole assieme a Mercurio, in ultimo, permarranno in Sagittario come Nettuno proseguirà il domicilio in Pesci e Urano rimarrà nell'orbita del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Acquario, meno roseo per Toro e Ariete.

Sul podio

1° posto Bilancia: sereni.

Dopo qualche giornata di mugugni e musi lunghi potrebbe tornare il sereno nel ménage amoroso di casa Bilancia nella giornata inaugurale della settimana, con i nativi che coglieranno la palla al balzo per convincere il partner a fare una capatina in quel locale esclusivo.

2° posto Acquario: lavoro top. Le faccende professionali della prima decade del segno Fisso, nel corso di questo lunedì, parranno incastrarsi alla perfezione, specialmente tra i nativi che ultimamente hanno messo in campo audacia e determinazione per uscire dalla comfort zone lavorativa.

3° posto Gemelli: desideri. Il Luminare femminile in trigono a Saturno, entrambi nel loro Elemento a irradiare la quinta casa, spingeranno presumibilmente i nati Gemelli a soddisfare un proprio desiderio, come l'acquisto di un abito adocchiato tempo prima o semplicemente cucinare il loro piatto preferito.

I mezzani

4° posto Scorpione: focus pratico. Giorno di fine novembre che potrebbe essere improntato sulle vicende pratiche per i nati Scorpione, le quali non risulteranno particolarmente entusiasmanti durante il loro svolgimento ma andranno svolte ugualmente per snellire la mole di incombenze programmate per i giorni seguenti.

5° posto Pesci: schietti. Lunedì dove il dodicesimo segno zodiacale sfoggerà, con ogni probabilità, un'insolita schiettezza nella cerchia amicale che urterà alcuni equilibri relazionali precari ma, al contempo, gli consentirà di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

6° posto Sagittario: raddrizzare il tiro. Nel settore lavorativo di casa Sagittario sarà, c'è da scommetterci, necessario tornare sui propri passi e raddrizzare il tiro in merito a un'idea attuata, forse troppo celermente, nelle settimane appena trascorse.

Così facendo, difatti, il progetto in essere prenderà una piega decisamente più favorevole.

7° posto Leone: pensierosi. Sabato e domenica sono state giornate, soprattutto per le prime due decadi, parecchio stressanti sotto il profilo pratico e famigliare. Il 29 novembre sembrerà, come spiacevole conseguenza, risentire degli strascichi ansiogeni del weekend, coi felini che diverranno oltremodo pensierosi.

8° posto Capricorno: cauti. Giornata autunnale che vedrà, con ogni probabilità, i nati Capricorno avanzare con molta cautela quando si tratterà di uscite finanziarie, in particolar modo investimenti professionali, così da scongiurare controproducenti perdite in tal senso.

9° posto Cancro: umore flop.

Venere e la Luna parranno fare a gara per far perdere la pazienza ai nati Cancro questo lunedì, col segno d'Acqua che potrebbe dover fare i conti con qualche imprevisto di troppo, il quale minerà il loro tono umorale.

Ultime posizioni

10° posto Toro: solitari. La voglia di stare in mezzo alla gente e dialogare non sarà, c'è da scommetterci, in pole position nei pensieri del primo segno Fisso, con i nativi che preferiranno di gran lunga starsene in disparte a godere di una beata tranquillità solitaria.

11° posto Ariete: straniti. Una persona cara potrebbe venir meno ad una promessa fatta alla quale tenevano molto i nati Ariete, scatenando una certa perplessità nel primo segno zodiacale. Superata l'impasse iniziale, però, il segno Cardinale non ci metterà molto a mostrare il proprio risentimento alla persona in questione.

12° posto Vergine: attriti. Un po' per il nervosismo che presumibilmente costellerà la giornata novembrina della terza decade di casa Vergine e un po' perché i colleghi parranno mettersi d'impegno per fargli perdere le staffe, questo lunedì sarà bene che i nativi mettano in campo tutta la loro pazienza per arrivare a sera senza litigare con nessuno.