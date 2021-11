Per la stagione invernale fra il 2021 e il 2022, l’Oroscopo prevede che il pianeta Giove sarà nella costellazione dei Pesci, che farà di riflesso anche al segno dello Scorpione per quel che riguarda la fortuna. I guadagni e ciò che gravita attorno alle questioni di tipo finanziario interesseranno i segni del Capricorno, della Bilancia e del Toro.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dell’inverno.

L’oroscopo dell’inverno: Pesci al ‘top’

1° Pesci: la fortuna derivante da Giove sarà riuscirà a darvi quelle opportunità che potrebbero capitare solo alcune volte nella vita.

Probabilmente le vicissitudini professionali daranno risvolti eccellenti anche per l’aspetto pecuniario, dunque potrete anche avviare un investimento importante che richiede il massimo impegno da parte vostra, secondo l’oroscopo.

2° Capricorno: ci saranno remunerazioni di tipo pecuniario che vi renderanno molti aspetti della vostra quotidianità più semplici. Difatti entrerà in gioco la creatività sul lavoro e un grande ottimismo che renderà anche le sfide più difficili molto facili e risolutive. Le energie saranno quelle che potrebbero darvi quella carica in più e che vi renderà attivi anche nelle serate più pesanti sul lavoro.

3° Scorpione: sicuramente con l’inizio dell’anno prossimo si aprirà anche una porzione d’inverno che corrisponderà esattamente alle vostra aspettative, soprattutto dal punto di vista dei guadagni.

Le opportunità sul lavoro saranno presenti grazie a questa influenza di Giove che vi darà modo di incentivare in modo significativo le vostre occasioni di affari e di progetti professionali.

4° Toro: questo inverno, soprattutto la parte che riguarda i primi mesi dell’anno, sarà portatore di novità interessanti sul lavoro e di progetti che sicuramente saranno in grado di dare una svolta alla vostra carriera.

Giove offrirà un supporto valido per affrontare qualche piccola sfida, specialmente se dovrete affrontare colloqui o faccende di rilevante importanza.

Progetti per Bilancia

5° Bilancia: sicuramente comincerete la stagione invernale comincerà e proseguirà per una buona parte con Giove dalla vostra parte, il quale sarà ottimale non soltanto per i successi della vita quotidiana, ma anche per quegli affari che stavate già progettando da tanto tempo a questa parte.

Sicuramente ci saranno anche delle novità che non dovrete lasciarvi scappare.

6° Sagittario: se l’autunno si è presentato abbastanza buono sotto il profilo della fortuna, la quadratura di Giove dell’inverno potrebbe darvi qualche squilibrio sul piano professionale, nonostante le vostre energie potrebbero essere pienamente preparate per affrontare molte evenienze di stampo lavorativo, secondo l'oroscopo.

7° Ariete: Giove sarà presente per tutto il periodo di dicembre, dunque cercate di risolvere eventuali problemi nel corso di questo mese. Ci sarà un calo di fortuna successivo che probabilmente interesserà anche il piano lavorativo, soprattutto perché le energie nei primi mesi del prossimo anno potrebbero essere molto scarse, secondo l’oroscopo.

8° Acquario: questo inverno vi potrebbe portare delle novità, frutto di fasi preparatorie molto approfondite. Fate in modo di investire le vostre risorse per un progetto importante, definendolo nei minimi dettagli e rendendolo sempre più innovativo. Evitate di agire però prima che subentri la fine della stagione. Secondo l’oroscopo dovrete pazientare un po’ di tempo.

Decisioni per Cancro

9° Cancro: sicuramente questo inverno sarà fatto di riflessioni e di progetti per il futuro. Starà a voi concretizzarli se vorrete un giro di vite sul piano professionale. La fortuna di Giove in Pesci sarà pronta per aiutarvi nelle vostre decisioni, ma evitate di essere troppo precipitosi con quei progetti che richiedono la massima concentrazione.

10° Gemelli: la quadratura di Giove sicuramente non costituirà un pericolo se cercherete di sistemare alcune faccende nel corso della fine dell’anno. Purtroppo dovrete essere molto vigili per evitare di illudervi su una questione lavorativa a cui tenete particolarmente, mentre dovrete chiamare a raccolta le energie e dedicarvi molto al riposo se avete in mente qualche affare che possa fare la differenza.

11° Vergine: purtroppo il calo della fortuna nel corso dell’inverno potrebbe influire su alcune decisioni che riguarderanno la sfera professionale. Procedere con tanta cautela potrebbe rendervi il cammino più agevole, nel frattempo prendervi più cura di voi stessi potrebbe alleviare almeno in parte il senso perenne di spossatezza che potreste avvertire nelle serate, specialmente quelle dell’inizio dell’anno.

12° Leone: avrete una opposizione di Giove nel corso dell’inizio dell’inverno, dunque finché si sposterà dovrete fare attenzione alla sorte avversa che potrebbe mettere a repentaglio qualche progetto, non mancando di riposarvi al momento opportuno. Le energie infatti potrebbero non essere dalla vostra parte e calare sensibilmente, secondo l’oroscopo.