Per il fine settimana del 16 e del 17 novembre 2021, l’Oroscopo prevede i segni dei Gemelli e della Vergine ancora in basso nella classifica, con dei lievi “spiragli di luce” per quest’ultimo segno. Finalmente al primo posto si troverà il segno del Leone con tanti progetti ambiziosi raggiunti e tanti guadagni. Anche l’Ariete finalmente troverà posto nelle prime posizioni dopo tanto tempo, mentre il Toro si riprenderà seppure ancora piuttosto lentamente.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni del weekend.

L’oroscopo del weekend: Capricorno in sintonia

1° Leone: riprenderete in mano un progetto molto sostanzioso che sicuramente farà la differenza nella vostra situazione pecuniaria, portandovi anche molti vantaggi personali. Probabilmente avrete anche un giro di vite significativo per le questioni di stampo amoroso, secondo l’oroscopo.

2° Pesci: finalmente potrete avvalervi di una concentrazione massima, che potrebbe risolvervi qualche problema futuro e che vi conferirà molta più perspicacia. Sicuramente avrete anche del tempo a vostra disposizione per poter trovare un po’ di spensieratezza e divertimento.

3° Ariete: finalmente il romanticismo e la passionalità potranno prendere piede in modo più semplice, senza troppi fronzoli e con un po’ di sorprese che potrebbero rendere il vostro fine settimana decisamente più vivace e frizzante.

Secondo l’oroscopo ci saranno anche delle buone notizie sul lavoro.

4° Capricorno: avrete una sintonia che sicuramente abbraccerà molte delle vostre relazioni interpersonali, a cominciare da quella di stampo amoroso e familiare, per concludersi con quella legata al lavoro di squadra, stavolta ancora più produttivo delle giornate precedenti.

Affari ottimi per lo Scorpione

5° Scorpione: questo fine settimana si intensificheranno gli affari ma al tempo stesso avrete anche una domenica che potrete dedicare ampiamente al tempo libero e alle amicizie. Avrete delle serate in cui potrete finalmente divertirvi con la spensieratezza tanto cercata, secondo l’oroscopo.

6° Toro: ci saranno delle piacevoli novità che vi porteranno buonumore e una grande prospettiva di vivere al meglio l’ambito lavorativo.

Qualche passatempo vi farà rivivere una situazione molto positiva, secondo l’oroscopo. Avrete anche molta fortuna a vostra disposizione per l’amore.

7° Cancro: sarete molto impegnati nel corso di questo fine settimana, dunque non avrete molto tempo libero e soprattutto l’ansia e lo stress se non presi in considerazione potrebbe influire negativamente sul vostro rendimento professionale.

8° Acquario: questo lieve ribasso sarà dovuto ad una sorta di pausa forzata a cui dovrete necessariamente fare appello per poter ricaricare le batterie. Datevi anche del tempo se avrete da prendere qualche decisione importante per il lavoro o per la vostra carriera in generale.

Vergine in rialzo

9° Vergine: avrete un lieve incremento dei guadagni e forse anche di una nuova prospettiva di lavoro.

Però avrete anche di fronte delle sfide molto difficili da perseguire, con degli obiettivi che a prima vista potrebbero apparire irraggiungibili.

10° Sagittario: potreste essere a corto di fortuna e di quella vena che vi ha sempre contraddistinto nelle situazioni di stampo sentimentale. Probabilmente anche qualche problematica di troppo vi farà divergere verso riflessioni che dovranno assolutamente portare ad una decisione importante.

11° Bilancia: dovrete rinunciare al romanticismo e alla voglia di sperimentare nuove occasioni con il partner o comunque con la persona che vi piace. Dovrete invece fare in modo che le finanze acquistino sempre maggiore importanza per coprire le spese di queste due giornate.

12° Gemelli: purtroppo non ci sono state delle ripercussioni favorevoli per il vostro lavoro, nel corso di questa settimana, ma neanche nel weekend potrebbero presentarsi novità rilevanti. In amore però avrete un periodo di stabilità molto forte e tenace.