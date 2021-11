Le previsioni zodiacali di sabato 6 novembre 2021 cercheranno di dare certezze al prossimo weekend, sottoponendo le effemeridi a una profonda e mirata analisi. Lo scopo lo sappiamo già, è quello di fornire indicazioni quanto più veritiere possibili in merito all'andamento di due settori molto importanti della vita, tra l'altro molto cari a voi lettori: l'amore e il lavoro. Nel merito, analizzeremo la situazione astrale relativamente ai segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 6 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Leone;

3° posto - ★★★: Cancro;

4° posto - ★★: Toro, Vergine.

Previsioni zodiacali del 6 novembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 6 novembre al segno dell'Ariete predice un periodo di grandi potenzialità. In amore, sentirete di avere davvero una marcia in più, intuito, fascino e carisma non vi mancheranno e vi aiuteranno a rendere perfetto il rapporto col partner. Innanzitutto, avrete più voglia di stare con la persona amata, di dedicarvi a voi stessi e al rapporto di coppia, magari per renderlo perfetto e piacevole. La Luna sarà abbastanza tranquilla ed aiuterà molti a trovare soluzioni per la casa ed i figli.

L'Astro d'Argento creerà un'atmosfera piacevole favorendo il raggiungimento di un traguardo desiderato. Single, potrete fare nuove e intriganti conoscenze, perché Cupido potrebbe essere in agguato! Gli astri vi garantiscono il buonumore e una vita sociale giocosa, effervescente. Si prevedono scambi d'idee brillanti, allegria e divertimento, entro le regole del buon gusto.

Nel lavoro, affronterete ogni situazione professionale con una invidiabile fermezza ed un'eccellente disposizione dell'immaginazione: un insieme che vi rende vincenti!

Toro: ★★. L'oroscopo di domani, 6 novembre, al segno indica in generale una giornata abbastanza pesante da portare fino in fondo. In campo sentimentale, nel rapporto di coppia qualche cosa non va nel modo desiderato, così un approfondito esame di coscienza vi farà comprendere che forse avete chiesto e preteso troppo dalla persona amata!

Lasciate perdere, almeno per ora un progetto eccessivo. Regolate il tenore di vita, migliorate il modo di alimentarvi, limitate gli impegni e lo stress e dedicate più tempo alla famiglia. Single, dovrete cancellare ogni incertezza e accettare l'offerta che vi faranno. Stanchi e affaticati dai troppi impegni, dovrete trovare il tempo per rilassarvi, almeno a fine giornata, altrimenti vi rovinerete la serata e la rovinerete anche agli altri. Nel lavoro, piccoli ritardi vi potrebbero mettere i bastoni tra le ruote, e vi faranno vedere nemici ovunque, cercate di calmarvi.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del giorno a voi nativi indica un periodo tranquillo. La giornata partirà e proseguirà sui binari mesti ma assolutamente positivi della normalità.

Sarà un periodo abbastanza positivo in ambito famigliare, in primis nei rapporti con figli e parenti conviventi. In amore, la fantasia galoppa sfrenata, portando sogni arditi che sarete tentati di tradurre in realtà. Le coccole e il romanticismo prenderanno il posto delle discussioni che qualche tempo fa hanno caratterizzato la vostra relazione, regalandovi una serata speciale con chi avete accanto. Single, fidatevi delle promesse di un cielo sorridente e occupatevi delle vostre amicizie: invitate quelle storiche, quelle più piacevoli e trascorrete insieme la serata. Potreste anche finalmente realizzare un sogno che coltivate da tempo: incontrare l'anima gemella. Con caute manovre d'avvicinamento, facendo leva sulla simpatia, sulla comunicativa e su un pizzico di faccia tosta potreste coronare un sogno.

Nel lavoro, potrete osare un po' di più, esporvi ed esprimere sia le vostre esigenze che i vostri suggerimenti. Le stelle suoneranno una splendida musica per le vostre orecchie, rendendo la situazione più vantaggiosa.

Oroscopo e stelle di sabato 6 novembre

Cancro: ★★★. L'oroscopo di domani al segno del Cancro indica l'arrivo di una giornata sotto le misere avvisaglie dei periodi "sottotono". La giornata, dunque, non si prevede troppo positiva per voi nativi: soprattutto in famiglia non vi sentirete del tutto a vostro agio. Per i sentimenti, se vi sentirete un po' giù all'inizio della giornata non vuol dire che tutto andrà per il verso sbagliato, ma avrete solamente bisogno di più grinta per affrontare un nuovo giorno, non vi converrà restare indietro per pigrizia o per mancanza di coraggio.

Evitate i contrasti e le discussioni ed affrontate il partner, con determinazione, anche se sarà più facile a dirsi che a farsi, provateci almeno. Single, nervosismo e tensione potrebbero provocare emicrania, meglio affrontare tutto con calma, ne trarrete giovamento. Non sarà una giornata in cui potrete permettervi di fare e disfare a vostro piacimento, cercate quindi di mantenere un equilibrio, la mente ringrazierà. Nel lavoro, se non carburate e tutto vi appare più faticoso del solito. Staccate la spina e mettetevi a riposo, perché dovrete mostrarvi ben organizzati per tenere sotto controllo imprevisti, e tutti gli impegni che avete.

Leone: ★★★★. L'oroscopo preannuncia una giornata abbastanza in linea con la solita quotidianità generale.

L'Astrologia prevede però, in casi sporadici, una certa instabilità soprattutto sul finire della prima mattinata. In amore, la vostra visione della vita sarà molto semplice. Farete di tutto per andare d'accordo con il prossimo e pretendete che gli altri facciano lo stesso con voi. Infatti potrete ottenere molto di più con le buone maniere, soprattutto cercando di parlare e spiegare al partner, la vostra condizione di difficoltà e risolvere il tutto insieme. Single, sarà una giornata tranquilla: mentre gli altri fanno qualcosa di speciale, voi riposatevi. I vostri impegni, comunque, scivoleranno via senza il minimo intoppo grazie allo zelo e all'abilità. L'amore sarà tutta la vostra ricchezza, la sorgente di ogni benessere, importante come la vita stessa.

Sul lavoro, nulla da ridire, dovete solamente sfoderate la vostra prorompente creatività, ispirata da tutte le cose belle che avete visto e fatto nel tempo.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, sabato 6 novembre, annunciano una giornata in prevalenza giudicata da "ko". Da segnalare nel periodo un qualche "movimento strano" da parte di qualcuno in procinto di mettere i bastoni fra le ruote. In campo sentimentale, se avete lasciato alcune questioni in sospeso, è arrivato il momento di affrontarle con serenità, per far rifiorire il rapporto di coppia. Qualche errore del passato metterà dubbi nel partner, il che vi potrebbe fare qualche domanda in più rispetto al solito. Attenzione alle vostre risposte: siate brevi e precisi, così da non buttare benzina sul fuoco.

Single, in famiglia state attraversando un momento indubbiamente difficile per molte ragioni, ma forse voi non fate nulla per migliorare la situazione. Questo sabato andate pure a fondo nelle questioni, ma senza esagerare, specialmente in famiglia: perché quando si è stanchi è facile dire qualche parola di troppo. Nel lavoro, chi opera in squadra con altri deve evitare egocentrismi. Mostratevi più disponibili ad ascoltare le ragioni e le esigenze degli altri colleghi.

