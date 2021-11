Secondo l'oroscopo del 7 novembre, i nati sotto il segno del Leone vivranno una battuta d'arresto. I Pesci e i Gemelli, invece, sono in grande rimonta.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: piccola battuta d'arresto per i nati sotto questo segno. Dopo aver vissuto una settimana alquanto prospera e positiva sotto più punti di vista, adesso vi sentite un po' giù di corda. Datevi il giusto tempo per rimettervi in sesto.

11° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del 7 novembre denotano una certa insoddisfazione. In campo professionale non vi sentite molto appagati, mentre dal punto di vista personale siete un po' tesi.

Cercate di non compiere scelte avventate.

10° Vergine: impegnatevi un po' di più per raggiungere i vostri obiettivi. Questo è un momento di grande slancio per voi, soprattutto dal punto di vista professionale, tuttavia, le cose potrebbero prendere una piega diversa se non siete diligenti.

9° Sagittario: importanti risvolti in ambito professionale. In ambito sentimentale, invece, siete un po' agitati. Forse avete scoperto qualcosa che vi ha turbato o, semplicemente, avete una brutta sensazione.

Previsioni astrali 7 novembre posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: le troppe cose da fare potrebbero prendere il sopravvento su di voi. Se c'è una cosa che detestate è quando qualcosa scombussola i vostri progetti.

Cercate di essere cauti.

7° Acquario: secondo l'oroscopo del 7 novembre, i nati sotto questo segno devono prestare un po' di attenzione in più per quanto riguarda le faccende di cuore. Tra oggi e domani potrebbero nascere delle discussioni futili.

6° Toro: in amore siete abbastanza sicuri di voi, tuttavia, evitate di dare per scontate persone o situazioni.

Cercate di essere sempre riconoscenti e di non essere troppo irruenti.

5° Bilancia: sul lavoro ci sono delle conseguenze rispetto alle vostre azioni. Cercate di mantenere la calma e di evitare di impelagarvi in questioni troppo complesse. Il periodo è positivo per quanto riguarda i sentimenti.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Capricorno: buon momento per quanto riguarda la sfera economica.

In questo periodo è previsto l'ingresso di una somma di denaro. Ad ogni modo, se non sapete ancora da dove possa provenire, aspettate

3° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del giorno 7 novembre 2021 vi invitano ad agire. In amore potrebbe esserci stata qualche turbolenza di recente, ma adesso è il momento di darsi da fare.

2° Gemelli: in amore potrete finalmente tornare a sorridere. In questo periodo siete stati un po' distratti e confusi, pertanto, cercate di non essere troppo irruenti. Le conquiste vanno fatte un passo alla volta.

1° Pesci: in ambito professionale ci sono delle ottime opportunità di ottenere dei risultati interessanti. Se state pensando di cimentarvi in un nuovo progetto, questo è il momento giusto per investire.