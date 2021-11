L'oroscopo di venerdì 19 novembre prevede una giornata ricca di sorprese e colpi di scena. I segni zodiacali si confronteranno con aspetti inediti della loro vita e verranno messi alla prova da alcuni imprevisti.

Stando alla configurazione planetaria di domani, il Cancro si abbandonerà alle sue emozioni e il Leone dovrà combattere contro pensieri negativi. Lo Scorpione rimarrà sorpreso, mentre i Pesci decideranno di trascorrere un po' di tempo da soli.

Previsioni zodiacali di venerdì 19 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: il partner potrebbe sentirsi trascurato e richiedere maggiori attenzioni.

Il lavoro vi porterà via molto tempo ma, per non rovinare il rapporto di coppia, sarà necessario trovare un nuovo equilibrio. Con un pizzico di organizzazione in più, le cose prenderanno una piega migliore.

Toro: sarà una giornata di importanti cambiamenti. Dovrete adattarvi per stare al passo con il ritmo frenetico degli eventi ma, alla fine, ce la farete. Il partner si mostrerà interessato al vostro lavoro. Vorrà conoscere tutti i dettagli e gli obiettivi prefissati per il futuro.

Gemelli: le persone care proveranno a darvi consigli preziosi, ma voi deciderete di non ascoltarli. Vorrete farcela con le vostre sole forze, senza intromissioni esterne. Questo atteggiamento potrebbe creare una frattura nei rapporti sociali.

Fate attenzione al modo di porvi.

Cancro: non riuscirete a ragionare con razionalità. Vi farete trasportare dal vostro lato più emotivo, rischiando di mettere a rischio tutto ciò che siete riusciti a costruire fino a questo momento. L'Oroscopo vi consiglia di prendere le decisioni importanti in un secondo momento.

Oroscopo e consigli dalle stelle di domani 19 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: la malinconia rischierà di rovinarvi la giornata di domani. Vi sentirete preda di pensieri cupi e di disagi interiori non indifferenti. Per riuscire a superare questo momento, dovrete fare appello a tutte le vostre risorse. Le parole degli amici potrebbero esservi di aiuto.

Vergine: sarete molto critici nei vostri confronti. Non accetterete l'idea di commettere gli errori e proverete a dare il massimo sul posto di lavoro. Anche se questo atteggiamento potrebbe dare buoni risultati all'inizio, a lungo andare non farà altro che aumentare il livello di stress.

Bilancia: dovrete affrontare qualche piccolo problema di salute. La stanchezza potrebbe peggiorare le cose e quindi sarà opportuno non affaticarvi troppo. Il partner vi darà tutte le attenzioni necessarie e, grazie alle sue premure, presto vi sentirete molto meglio.

Scorpione: la giornata di domani vi riserverà delle incredibili sorprese. Vivrete qualcosa di inaspettato, che vi spingerà a cambiare il vostro punto di vista su diverse questioni.

In amore, vi sentirete pronti a compiere il primo passo. Anche se non sarete certi del risultato, vi rifiuterete di aspettare ancora.

Astrologia del 19 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: il lavoro vi metterà in difficoltà a causa di alcuni problemi da risolvere. Proverete a fare tutto da soli, ma sarete costretti a chiedere l'aiuto dei vostri colleghi. Se riuscirete a collaborare, le cose miglioreranno. In amore, tutto andrà per il meglio.

Capricorno: la relazione con il partner sarà caratterizzata da emozioni contrastanti. Sarete legati da un profondo affetto, ma non sempre sarete d'accordo sulle decisioni da prendere. Questo potrebbe causare delle discussioni e dei tormenti interiori.

Acquario: sarete stanchi di dover mettere da parte i vostri hobby. Avrete bisogno di una piccola pausa, in modo da poter prendere le distanze dalle fatiche del lavoro. Gli amici saranno lieti di trascorrere del tempo con voi e di proporre nuove attività da fare insieme.

Pesci: vedrete la solitudine come una risorsa e non come un limite. Vi piacerà non dipendere da nessuno e prendere le decisioni con le vostre sole forze. A lungo andare, però, potreste cambiare idea e sentirvi imprigionati. L'oroscopo vi consiglia di trovare il giusto equilibrio.