L'Oroscopo di sabato 13 novembre è pronto a rivelare come sarà la sesta giornata della corrente settimana. In evidenza in questo contesto sono le previsioni relative a tutti i 12 segni dello zodiaco.

Buone occasioni, lucide intuizioni e un pizzico di fortuna sono questi i doni portati dagli astri a più di qualche segno: perfetti per alzare l’umore e far procedere a meraviglia l'amore e la vita sociale in generale. Le previsioni zodiacali annunciano incontri inaspettati per molti single con momenti di intensa sensualità.

Per comprendere nel modo migliore possibile il quadro astrologico quotidiano allo scopo di capire come gli influssi astrali influenzeranno sulla vita quotidiana, è necessario individuare i principali aspetti planetari.

Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in 'casa 7' nel segno dello Scorpione;

Luna e Nettuno in 'casa 11' nel campo dei Pesci;

Venere e Plutone in 'casa 9' nel settore del Capricorno;

Giove in 'casa 11' nel comparto dell'Acquario;

Saturno in 'casa 10' nel settore dell'Acquario;

Urano in 'casa 12' nel segno del Toro;

Marte e Mercurio in 'casa 6' nel settore dello Scorpione.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 13 novembre.

Previsioni zodiacali del giorno 13 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Questa potrebbe essere una giornata con diversi quesiti da interpretare. In alcuni casi assumerà l'aspetto di ciò che voi chiamate 'follia'. Sarete un pochino sballottati di qua e di là e sarà normale essere un pochino confusi, ma non dovrete disperare e soprattutto dovrete cercare di chiarire la situazione prima di coinvolgere altre persone che potrebbero capirne meno di voi.

La vostra quotidianità non vi peserà, poiché le persone che vi saranno intorno non vi daranno modo di avvertire questa noia. Siete molto più propensi che in passato a rischiare e a mettere in discussioni alcuni vostri comportamenti, che da soli, ritenete essere sbagliati e questo è un atteggiamento positivo.

Toro - L’oroscopo del 13 novembre al segno del Toro presuppone una giornata nella quale in tanti sarete un pochino più riflessivi del solito, forse perché una persona a voi cara vi ha deluso ultimamente e quindi avete anche voi bisogno del vostro tempo per prenderne atto e superarlo.

Gli eventi più strani delle volte, ci portano ad assumere determinate posizioni, quindi si può sbagliare come si può aver ragione. Vedrete che troverete la via della liberazione dai pensieri negativi molto presto. Dovreste prendere maggiore confidenza con una persona che potrebbe rivelarsi davvero utile per i vostri affari, ma anche per la vostra vita sociale.

Leale e sincera questa persona, potrebbe regalarvi dei momenti indimenticabili.

Gemelli - Questo sabato potreste sicuramente essere appesantiti da alcuni sentimenti che in queste giornate vi hanno toccato nel profondo e che non siete riusciti a esprimere. Tutta la serenità di cui avrete bisogno la potrete trovare tra le braccia di chi vi ama incondizionatamente e che non vi vuole opprimere. Avrete la sensazione che il tempo scorra più lentamente e questo perché vi troverete a fare cose che non vi piacciono o che comportano una particolare concentrazione che proprio non volete usare in questo momento. Siete liberi di pensarla come volete, ma comunque non dimenticate che avete una serata intera per rilassarvi.

Cancro - La parte iniziale del weekend predice che in molti potreste essere ossessionati da un pensiero che riguarderà il vostro ambito familiare, tuttavia, soltanto in questo modo sarete in grado di risolvere quello che vi opprime e quindi ciò che è causa della vostra ansia. Troverete ovviamente molti alleati sulla vostra strada, ma starà a voi saperli riconoscere. Dovreste cercare di prendere del tempo per capire bene il da farsi, infatti non potete permettere a quanti vi sono vicino di dubitare di voi e della vostra onestà, quindi, per quanto possibile, dovrete ricercare le cause e le ragioni che potrebbero aver portato queste persone a ritenere che non siate persone molto serie o affidabili.

Oroscopo e consigli delle stelle del 13 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Quasi senza problemi la giornata di sabato 13 novembre. E non potete di certo pretendere più di quello che avete già, in quanto ci sono tutti gli elementi per essere felici e quindi non dovete proprio lamentarvi di nulla. Cercate di prendere più di petto alcune situazioni, in modo da non trovarvi alla fine a dover scegliere una strada piuttosto che l'altra, senza sapere dove vi porteranno entrambe. Potrete sicuramente dire di avere più chiare alcune questioni che hanno riguardato la vostra vita sentimentale, mentre l'ultima cosa che potete fare è quella di rivoluzionare troppo la vostra professione. Anche se è vero che ci sono dei progetti che andrebbero valutati molto più intensamente, è anche vero che non potete pretendere di risolvere tutto in un attimo.

Vergine - L’affetto degli astri nei vostri confronti non viene meno neanche in questo sabato, concedendo una giornata a dir poco meravigliosa. Potete finalmente godere in pieno il weekend, senza dover pensare a nulla. Relax totale: è questo il vostro motto. Accantonate la prudenza e permettetevi di osare di più nelle richieste. In questo momento, non ci sono oppositori da fronteggiare e otterrete tutto ciò che desiderate Essere single intanto è una situazione che molti amici invidiano. In passato, voi stessi avete desiderato questa libertà ma, chissà perché, ora sognate di essere felici in altra maniera. Ottima forma fisica: forse, soltanto un pizzico di pigrizia di troppo.

Bilancia - Questo inizio weekend fareste bene a dare delle opportunità migliori alle persone che vi sono vicino, in quanto queste le meritano e non meritano invece un trattamento superficiale come quello che vorreste riservare loro, per fargliela pagare di qualcosa di cui non sapete bene neppure la motivazione.

Agite troppo per partito preso. Potete sicuramente trovare un motivo in più per essere sereni: le persone che vi sono vicino e che vi stimoleranno in questo senso. Siete fortunati ad avere accanto persone che sono in grado di condizionarvi fino a questo punto e che non si lamentano per la vostra scarsa partecipazione, ma che hanno una buona parola per voi.

Scorpione - Ci sono delle questioni più urgenti da trattare piuttosto che prendersi troppo a cuore gli affari altrui, per cui buttatevi a capofitto in quello che sapete fare meglio e vedrete che ne otterrete risultati strabilianti. Non dovete disperare ogni qual volta non riuscite al primo colpo a sistemare un impiccio, poiché dovete essere più tenaci.

In questa giornata qualcosa vi suonerà un po' strano alle vostre orecchie e quindi un po' di disappunto sarà normale. Questo all'inizio, poiché poi vi abituerete o comunque capirete le ragioni di alcune questioni, per cui vi sistemerete in modo tale da adeguarvi. Il vostro spirito di adattamento è invidiabile per chiunque.

Astrologia di sabato 13 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - In queste recenti giornate siete stati molto impegnati e ciò non vi è affatto dispiaciuto, in quanto lo avete trovato molto interessante. Avere una vita frenetica non vi dispiace insomma, l'importante è che troviate anche il modo per coltivare i vostri hobby e anche questo tempo non vi è mancato, quindi da ora in poi proprio non avete nulla di cui lamentarvi.

Vi sentirete particolarmente riflessivi e tutto ciò andrà a discapito di coloro che vorranno da voi delle risposte celeri, ma che non potranno quindi ottenerle. Rallenterete il vostro lavoro, con i suoi pro ed i suoi contro. Siete pronti ad affrontare le conseguenze, per cui non abbiate paura adesso, di seguire il vostro istinto.

Capricorno - Il vostro temperamento potrebbe aiutarvi a non cadere nella trappola di chi vi sta intorno e che cerca in tutti i modi di portarvi dalla loro parte. Se voi avete una opinione diversa a proposito di una questione, è giusto che la manteniate, fino a quando gli eventi non vi daranno torto. Fino a quel momento, potreste avere ragione entrambi. In questa giornata sarete particolarmente portati a restare in casa, in quanto vi sentirete molto più sicuri e protetti con la vostra famiglia piuttosto che in giro, indifesi.

Ciò dipende dal vostro umore e dal fatto che ogni tanto esce fuori questa vostra insicurezza, che vi impedisce di reagire a determinati eventi, che invece dovreste affrontare.

Acquario - Questo sabato sarete molto focalizzati su alcuni obiettivi e forse perderete un pochino di vista le persone che vi sono intorno e che cercano di farvi capire il loro stato d'animo senza essere troppo pressanti e senza farvi pesare la loro condizione. Voi dovreste apprezzarlo, ma non ignorare del tutto quello che sta accadendo intorno a voi alle persone che amate. E' possibile che abbiate il morale alle stelle soprattutto perché state per affrontare una nuova avventura e non vedete l'ora di potervi mettere alla prova.

Abbiate pazienza ancora un po' ed intanto cercate di prepararvi a quello che sta per arrivare. Di certo vi sentirete meno pressati se vi prenderete qualche momento per pensare o per rilassarvi.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 13 novembre predice un sabato all’insegna dello spirito d’iniziativa e della fiducia in se stessi, grazie ad uno splendido Nettuno che risulta essere in congiunzione alla Luna nel segno. Difendete con piglio i vostri punti di vista e ne otterrete il rispetto anche da chi non li condivide. Se non aveste nulla da fare, potrete riflettere su come mettere a punto delle strategie che vi aiutino a snellire noiose questioni. Avrete con la dolce metà un’intesa appagante, il che vi aiuterà a superare ogni possibile dissidio e trovare invece sensuali accordi. Allentare il ritmo dei doveri e delle incombenze, creando spazio per il riposo, certamente equivarrebbe a guadagnare benessere e serenità.