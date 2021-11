Inizia il mese di dicembre per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà mercoledì 1° dicembre 2021 a livello lavorativo, sentimentale e salutare per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in campo sentimentale in questa giornata con Venere contraria potrebbero esserci dei dubbi riguardanti la coppia. A livello lavorativo possibili discussioni, fate valere le vostre idee.

Toro: Venere è favorevole, il mese di dicembre inizia in modo interessante per la vostra sfera sentimentale. Per quel che riguarda il lavoro attenzione ai ritardi.

Gemelli: per i nati sotto il terzo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da indecisioni in campo amoroso, cercate di gestire i vostri rapporti con maggiore pazienza. Nel lavoro con Giove e Saturno favorevoli in arrivo delle novità.

Cancro: sarà meglio evitare discussioni inutili in campo amoroso, potreste vivere delle situazioni di disagio con il partner. Nel lavoro possibili accordi potrebbero arrivare con il nuovo anno.

Leone: con Mercurio favorevole buon momento in amore, alcuni incontri fatti negli ultimi tempi potrebbero rivelarsi davvero molto importanti. In campo professionale se qualcosa non vi soddisfa, meglio trovare una soluzione.

Vergine: sfruttate i diversi pianeti dalla vostra parte per fare dei passi avanti a livello sentimentale, senza perdervi in inutili discussioni.

Nel lavoro non manca concentrazione, potrete sfruttare delle situazioni a vostro favore.

Astrologia del giorno da bilancia a Pesci

Bilancia: siate prudenti nei rapporti sentimentali, potrebbero sorgere alcune dispute con il partner. Nel lavoro riuscirete a superare delle problematiche solo affrontandole con calma.

Scorpione: periodo interessante a livello sentimentale, i single del segno potrebbero fare degli incontri particolari.

Seguite il vostro istinto. Nel lavoro cercate di non polemizzare, in questo modo sarà difficile trovare delle soluzioni.

Sagittario: le stelle sono dalla vostra parte per quel che riguarda la situazione sentimentale, sarà meglio sfruttarle. In campo lavorativo potreste ricevere delle conferme, è un momento di ripresa per voi.

Capricorno: se ci sono delle problematiche nella coppia sarà meglio parlarne con calma, in questo modo sarà possibile trovare un modo per superare la crisi. In ambito professionale vi sentite un po' agitati.

Acquario: giornata di calo, in particolare a livello fisico. In amore attenzione alle polemiche, mentre nel lavoro possibilità di fare dei passi avanti.

Pesci: vi sentite più forti rispetto alle giornate precedenti, abbiate pazienza e i problemi potranno risolversi. Nel lavoro momenti di insoddisfazione.