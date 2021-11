L'oroscopo di mercoledì 1° dicembre si preannuncia ricco di sorprese per tutti i segni zodiacali. I pianeti, grazie alla loro influenza, avranno un'impronta importante sulla vita sentimentale, lavorativa e sociale.

In particolare, il Cancro e i Pesci apriranno il loro cuore a persone care, mentre lo Scorpione preferirà cavarsela da solo. Il Leone avrà tanti progetti e l'Acquario si concentrerà sul lavoro. I Gemelli e la Vergine saranno alla ricerca del vero amore, mentre il Capricorno rimarrà deluso dal partner.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 1° dicembre.

Previsioni zodiacali di martedì 1° dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarà una giornata piuttosto rilassante perché potrete stare insieme al partner. Proverete a rendere questi momenti indimenticabili e ricchi di significato. Il tempo dedicato al lavoro vi aiuterà ad aumentare la concentrazione e il piacere per l'attesa.

Toro: sarete molto testardi. Niente e nessuno riuscirà a farvi cambiare idea perché vorrete andare avanti per la vostra strada. Gli amici avranno a cuore il vostro futuro, ma le loro parole non faranno altro che aumentare il nervosismo. Il lavoro sarà caratterizzato da alti e bassi.

Gemelli: non vedrete l'ora di poter stringere tra le braccia il vostro potenziale partner.

La ricerca non sarà facile, soprattutto perché sarete molto esigenti. Vorrete trovare nell'altra persona dei requisiti specifici, che vi permettano di vivere serenamente e secondo i vostri principi.

Cancro: finalmente, riuscirete a parlare con le persone care e a rivelargli i vostri pensieri. Non sarà una conversazione facile, ma subito dopo vi sentirete subito meglio.

Il partner sarà molto comprensivo nei vostri confronti e vi aiuterà a superare gli ostacoli della giornata.

Oroscopo di domani 1° dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi sentirete felici del vostro percorso di vita, soprattutto perché adesso avrete tanti progetti da sviluppare. Forse, la mancanza di tempo vi metterà un po' in crisi ma, con un pizzico di astuzia e di organizzazione, non avrete niente di cui preoccuparvi.

Vergine: sarete stanchi di stare soli. Sentirete il bisogno di avere accanto una persona che possa capirvi, nel bene e nel male. Inizierete a guardarvi intorno, in modo da poter spostare l'attenzione sui vostri conoscenti. Qualcuno potrebbe avere in serbo delle belle sorprese.

Bilancia: sarete molto altruisti. Non saprete rifiutare le richieste d'aiuto provenienti dagli amici e anche in famiglia vi dimostrerete piuttosto generosi. L'oroscopo di domani, però, vi consiglia di non sottovalutare il vostro benessere personale.

Scorpione: avrete piena fiducia nelle vostre capacità e vi impegnerete per dimostrarlo anche agli altri. Il lavoro vi consentirà di emergere rispetto ai vostri colleghi e di esprimere tutto il vostro potenziale.

Il capo rimarrà molto colpito dal vostro impegno.

Astrologia del 1° dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: vi sentirete particolarmente fortunati in amore. Non avrete paura di mostrare i vostri sentimenti perché sarete stanchi di tenerle nascosti. La reazione della persona amata potrebbe sorprendervi. In ogni caso, sarà fondamentale non abbandonarsi a scenate di gelosia.

Capricorno: avrete bisogno di dare una svolta alla vostra storia amorosa. Non riuscirete a liberarvi, infatti, della delusione provata. L'oroscopo di domani consiglia di prendervi un po' di tempo per voi, in modo da poter riflettere sulla situazione e prendere le giuste decisioni.

Acquario: il lavoro sarà molto importante per voi e non solo per migliorare la situazione economica.

Proverete una vera e propria passione nei confronti della vostra professione e farete di tutto per dare il massimo. Il partner, però, potrebbe sentirsi un po' trascurato.

Pesci: vi fiderete moltissimo dei vostri amici, al punto da rivelargli cose molto importanti sul vostro conto. Non avrete paura di essere traditi, al contrario, vi sentirete molto più legati al loro. Il lavoro vi offrirà delle opportunità molto vantaggiose. Starà solo a voi coglierle.