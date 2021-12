L'oroscopo di giovedì 2 dicembre 2021 riapre le valutazioni relative ai singoli giorni della settimana spostando l'attenzione sul quarto giorno della settimana nonché il secondo del mese. Ad essere direttamente interessati, per quanto riguarda le nuove previsioni zodiacali nonché la classifica quotidiana, esclusivamente i segni appartenenti alla prima sestina dello zodiaco. Ansiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati di giovedì? Partiamo subito con il mettere in evidenza i migliori e peggiori del momento estrapolandoli dai seguenti: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Domani a gongolare in vetta alla classifica stelline saranno coloro del Cancro, considerati al "top del giorno". Benissimo l'amore e il lavoro per gli amici Gemelli, valutati in questa parte della settimana con le cinque stelle della buona sorte. Non all'altezza delle attese, invece, il periodo per quelli del Toro, sottoscritti dalle tre stelline indicative di una probabile giornata "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 2 dicembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Cancro

2° posto - ★★★★★: Gemelli;

3° posto - ★★★★: Ariete, Leone, Vergine;

4° posto - ★★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 2 dicembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★.

L'oroscopo del 2 dicembre al segno dell'Ariete predice un un giovedì davvero non male, ovviamente se preso con lo spirito giusto e senza strafare. In amore, grazie alla posizione delle stelle, vi lascerete alle spalle degli episodi che hanno a lungo condizionato l'umore, ritrovando quindi la giusta ilarità nelle cose e soprattutto una grande forza d'animo.

Sarete pronti a reagire e ad afferrare la vostra vita con un'insolita grinta: finalmente ritroverete la serenità anche in coppia. Single, una strana atmosfera scandisce la giornata, meno eccitante di quanto vorreste ma ideale per spostarsi o organizzare. Una vacanza anche breve per il fine settimana sarà un'occasione per svagarsi e stare in compagnia di gente simpatica.

E in amore invece andrete alla ricerca di stimoli: sensazioni nuove che potrete trovare tanto all'interno quanto all'esterno del vostro gruppo di amici. Nel lavoro, le stelle seguiranno in maniera positiva la sfera lavorativa. Ottime occasioni di collaborazione con i colleghi e possibilità di avanzamento.

Toro: ★★★. Questo giovedì procedete a fatica, considerati gli ostacoli che avete di fronte. Ma, nonostante le difficoltà, non perdete né lo smalto né la grinta. Ottimo il modo in cui reagite: sdrammatizzando e tirando fuori il senso dell’umorismo. in questo modo ogni caduta fa meno male... In campo sentimentale, per trascorrere in pace questo giovedì, dovreste ammorbidire il vostro approccio nei confronti delle persone che hanno opinioni differenti dalle vostre.

Le ostilità non fanno bene a nessuno, né a voi né a coloro che vi circondano, ma soprattutto al vostro rapporto di coppia. Single, avrete un po' di malumore, e ce l'avrete soprattutto con voi stessi che non riuscite a chiarire i problemi o li covate dentro rischiando di implodere. Utile sarà l'attività fisica o il contatto con la natura, l'unico modo che vi permette di scaricare stress e tensioni. Nel lavoro, avrete bisogno di attenzione e concentrazione per evitare di gettare al vento le belle occasioni che vi verranno offerte. Le stelle raccomandano di avere tanta pazienza.

Gemelli: ★★★★★. Intuito, tenerezza e talenti creativi in questo periodo vengono alla luce. Lascerete tutti di stucco trovando soluzioni innovative a vecchi problemi.

Allegri, ottimisti e fascinosi più di sempre, avete un’altissima probabilità di fare centro in qualcuno dei vostri tanti obbiettivi. In amore state sereni, perché le stelle faranno il tifo per voi e vi aiuteranno a vincere eventuali paure, soprattutto nell'ambito della coppia. Troverete il tempo di rinnovare le vostre promesse alla persona che amate già da lunga data, grazie alle stelle. Un vortice di emozioni potrà rendere la vostra giornata veramente straordinaria. Forse non sarete particolarmente lucidi o brillanti, ma col vostro intuito sarete sicuramente in grado di compiere delle scelte importanti per la vostra vita a due. Single, potreste essere protagonisti di un nuovo incontro. una passione nascerà quasi per caso e poi potrebbe mettere radici in fretta.

Sprizzerete energia da tutti i pori e questo vi renderà attraenti e ricercati. Potrete manifestare apertamente i vostri sentimenti a chi vi ha rapito il cuore. Nel lavoro, sarete molto responsabili nello svolgere una mansione che vi è stata affidata da poco e la porterete a termine con successo, ricevendo note di merito.

Oroscopo e stelle di giovedì 2 dicembre

Cancro: 'top del giorno'. Con il sostanzioso aiuto che arriva dal cielo potete realizzare ciò che avete in mente. Fatti e persone si muovono nella direzione desiderata. Giornata da dedicare agli studi, all’attività sportiva, agli affari. Notte di passione tra le braccia di chi si ama. Per i sentimenti, grazie alla presenza armonica delle stelle, potrete godervi momenti di passione e di perfetta sintonia con il partner, senza eccessi ma con tanta sincerità e armonia.

Single, il Sole in Sagittario vi consegnerà il trofeo del miglior segno zodiacale del giorno: organizzatevi in modo da sfruttare al massimo le occasioni che vi si presentano su un piatto d'argento! Per le questioni più importanti avrete, comunque, l'appoggio di persone di fiducia che si interessano a voi e vi regaleranno tanta allegria. Nel lavoro, la vostra mente non si ferma mai, lavora continuamente: è l'influenza di Astri positivi a rendervi così istintivi e propositivi. Avrete la soddisfazione di utilizzare efficacemente idee ed energie.

Leone: ★★★★. Dovete intensificare gli sforzi per evitare di lasciare troppe cose in sospeso e arrivare al prossimo Natale alleggeriti e con ogni questione al proprio posto.

Tirate fuori tutta la vostra riserva di concentrazione e di senso pratico e attendete che il tempo faccia il proprio corso. In amore, la giornata sarà tutta da dedicare al relax, al partner e alla famiglia. Non affaticatevi, quello che più importa è di non lasciare che l'armonia di coppia, oppure familiare, venga turbata da qualcosa che è stato tenuto nascosto per qualche tempo. Ricordatevi che la trasparenza e la sincerità sono sempre le scelte migliori. Single, non sarà solo il caso a promettervi occasioni fortunate, ma anche un insieme di sforzi capaci di favorire il benessere del presente, consentendo di guardare con più fiducia al futuro. Potrete così risolvere facilmente un problema, cogliere al volo un'opportunità o fare conoscenze importanti.

Nel lavoro, durante questa giornata vincerete la pigrizia e sarete iperattivi, riuscendo ad organizzarvi al meglio. Sarete così puntuali negli impegni e avvertirete uno spirito positivo.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 2 dicembre, consiglia lucidità e fermezza. Questo è quanto di meglio poter desiderare per non abboccare ad esche allettanti offerte da persone malevole e molto astute. Ridimensionate eventuali progetti che danno poche garanzie o potrebbero costare caro, in tutti i sensi. In campo sentimentale, vi sveglierete con le idee chiare, sarete molto determinati e soprattutto sicuri di voi stessi. Sarete carichi e pronti ad affrontare di petto le questioni che vi stanno più a cuore con l'obiettivo di risanare delle situazioni che ultimamente hanno subito un cambiamento poco piacevole.

Nella vita di coppia sessualità in risalita. Single, basta una parola per trasmettere un sentimento sincero: che si tratti di una telefonata o di un messaggino, nell'arte della comunicazione siete dei maestri. Vi attende una vita sociale intensa, in cui vi divertirete misurando le vostre capacità seduttive. Nel lavoro, avrete la possibilità di ricevere delle gratifiche inattese. Forse arriveranno positivi cambiamenti nel vostro quotidiano lavorativo.

