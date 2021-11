Inizia l'ultima settimana del mese di novembre 2021, è quindi interessante approfondire come andrà - sul piano astrologico - la giornata di lunedì 22 novembre? Di seguito l'Oroscopo e le stelle relative a lavoro, salute e amore per tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in questa giornata a livello sentimentale con Venere favorevole potrete trovare delle soluzioni, rimandate quindi eventuali discussioni. In ambito lavorativo è un buon momento soprattutto per iniziare nuovi progetti, le idee non mancano.

Toro: la giornata di lunedì 22 novembre sarà caratterizzata dalla Luna favorevole, probabilmente farete degli incontri interessanti.

A livello professionale potrete ricevere delle conferme.

Gemelli: in amore sarà meglio cambiare atteggiamento, solo in questo modo potrete ottenere l'attenzione della persona che vi interessa. Con Giove e Saturno favorevoli e potrete prendere delle decisioni. In ambito lavorativo esponetevi solo se necessario.

Cancro: nei sentimenti vi sentite sfiduciati, ma con la Luna nel segno riuscirete a comprendere quale direzione prendere. In ambito lavorativo cercate di prendere le cose con calma, così otterrete dei risultati.

Leone: in questa giornata a livello lavorativo - con Saturno in opposizione - bisogna essere cauti. Per quel che riguarda l'amore sarà meglio saper gestire i conflitti con il partner.

Vergine: non sottovalutate gli incontri che potreste fare in questa giornata in ambito sentimentale. Con la Luna favorevole non mancheranno belle emozioni da vivere. Nel lavoro possibili nuove proposte.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: siete in cerca di maggior equilibrio, in particolare a livello lavorativo, fate attenzione alle situazioni che riguardano il lato finanziario.

Per quel che riguarda l'amore momento di stanchezza.

Scorpione: con la Luna favorevole e Venere dalla vostra parte potrete vivere sensazioni piacevoli d'amore. Per quel che riguarda il lavoro in arrivo il recupero che che però necessita di tempo.

Sagittario: Mercurio presto tornerà nel segno, potete sfruttarlo per quel che riguarda le nuove conoscenze in ambito sentimentale.

Nel lavoro siete in cerca di maggiore stabilità, vi sentite comunque meglio rispetto alle giornate precedenti.

Capricorno: Luna in opposizione, attenzione a possibili tensioni che riguardano il lato amoroso. Per quel che riguarda il lavoro, i progetti necessità di maggior impegno per ottenere risultati.

Acquario: possono arrivare delle belle notizie a livello lavorativo, riflettete su ciò che desiderate. In amore con il sole favorevole è un buon momento per gli incontri.

Pesci: potreste ricevere delle proposte in ambito sentimentale, è una fase di ripresa. Per quel che riguarda il lavoro sarà possibile esporsi e fare delle richieste.