Si conclude la terza settimana del mese di novembre 2021. Come andrà la giornata di domenica 21 novembre? Di seguito l'Oroscopo e le stelle per il lavoro, la salute e l'amore di tutti i segni, dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: a livello sentimentale questa giornata non sarà semplice da gestire, potrete recuperare nei prossimi giorni. Se alcuni rapporti sono in bilico potrete trovare delle soluzioni. In ambito professionale sarà meglio non affrettare i tempi.

Toro: la giornata di domenica 21 novembre sarà caratterizzata da possibili problematiche in campo amoroso.

Nel lavoro attenzione a non cedere all'ansia, cercate di mantenere la calma.

Gemelli: in campo sentimentale la situazione potrebbe migliorare, soprattutto se di recente avete vissuto delle tensioni. Se ci sono delle discussioni da affrontare è meglio farlo con sincerità. Non mancheranno occasioni in ambito professionale per farvi valere.

Cancro: con Marte nel segno alcune situazioni professionali potranno essere prese con maggiore consapevolezza. Per quel che riguarda l'ambito sentimentale potrete pensare a nuovi progetti con le persone che amate.

Leone: le relazioni nate da poco tempo sono protette dagli astri, attenzione però a possibili momenti di tensione, sarà meglio essere prudenti nel gestire le polemiche.

Per quel che riguarda il lavoro potrete portare avanti dei nuovi progetti.

Vergine: se desiderate delle novità sentimentali, dovrete mettervi in gioco e fare nuovi incontri. In ambito lavorativo è un momento di recupero, vi sentite più forti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: possibili complicazioni amorose in questa giornata, alcune questioni potrebbero non soddisfarvi.

Per quel che riguarda la sfera lavorativa, con Mercurio favorevole, potreste trovare qualcosa di interessante da fare.

Scorpione: in ambito lavorativo attenzione a conflitti lavoro con i colleghi, mantenete la pazienza. In amore con Venere favorevole potrete esprimere i vostri sentimenti.

Sagittario: per quel che riguarda l'amore, con la Luna in opposizione, è meglio non esporsi troppo.

Nel lavoro a causa di una stanchezza generale potreste non riuscire a portare avanti alcuni progetti.

Capricorno: potrebbero sorgere delle problematiche nella sfera sentimentale in questo periodo del mese. Nel lavoro occorre fare attenzione ai conflitti che potrebbero presentarsi a causa di incomprensioni.

Acquario: Luna favorevole per il segno, sarà comunque meglio cercare di controllare lo stress in ambito professionale e sentimentale. Vi sentite comunque agitati in questa giornata di fine settimana.

Pesci: ci sono poche novità al livello lavorativo, portate avanti i vostri progetti. In ambito sentimentale vi sentite sottotono.