Oroscopo del giorno per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà sabato 20 novembre a livello sentimentale, salutare e lavorativo per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questo fine settimana dovrete fare attenzione a livello sentimentale, potrebbero esserci delle problematiche di coppia da affrontare. Per quel che riguarda la sfera lavorativa possibili tensioni.

Toro: per il secondo segno zodiacale la giornata di sabato 20 novembre sarà caratterizzato da una ripresa sentimentale, con Venere favorevole potrete risolvere delle problematiche.

Nel lavoro nuovi progetti in pista.

Gemelli: con la luna dalla vostra parte potrete chiarire a livello sentimentale, sarà possibile recuperare un rapporto. Nel lavoro attenzione a qualche problema con i collaboratori.

Cancro: in ambito sentimentale potreste vivere una giornata agitata, in particolare a livello familiare. Per quel che riguarda il lavoro non mancano nuove idee, potrete portare avanti dei progetti per il nuovo anno.

Leone: in ambito sentimentale con la luna favorevole questo weekend potrete vivere emozioni positive. Attenzione alle discussioni familiari. Possibili disagi in ambito lavorativo, affrontateli con calma.

Vergine: per il sesto segno zodiacale questa giornata sarà caratterizzata da miglioramenti in particolare in amore, anche se ci sono delle decisioni importanti da prendere.

In ambito lavorativo potrete programmare i progetti in vista del nuovo anno.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: in amore possibile instabilità nelle coppie che da tempo hanno delle crisi. Per quel che riguarda il lavoro vi sentite stressati, ma potrete comunque ricevere una buona ricompensa.

Scorpione: possibile stress in questa giornata del weekend, sarà meglio provare a rilassarsi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In ambito sentimentale avete voglia di risolvere dei problemi. Per quel che riguarda il lavoro sarà meglio mantenere la pazienza anche se non è facile.

Sagittario: le coppie che negli ultimi tempi hanno avuto delle discussioni potrebbero sentirsi distanti in questa giornata, attenzione ai diverbi. In ambito professionale sarà possibile chiarire qualche dubbio sorto ultimamente.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale la giornata di sabato 20 novembre vedrà la luna nuovamente attiva, attenzione comunque discussioni d'amore. Nel lavoro la situazione astrologica è tranquilla rispetto le settimane precedenti.

Pesci: attenzione alle polemiche d'amore, vi sentite particolarmente agitati in questo sabato a causa di alcune mancanze che rilevate nella coppia. Nel lavoro potrete fare delle richieste nella prossima settimana.