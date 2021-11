Una nuova giornata per tutti e dodici i segni zodiacali sta per prendere il via e porterà con sè diverse novità e cambiamenti per tutti i segni dal punto di vista astrologico. Leggiamo quali con l'Oroscopo del 23 novembre 2021.

Ariete: in amore, per i single del segno ci si avvicina un periodo importante che culminerà nel mese di dicembre. Nel lavoro cercate di scegliere solo progetti validi è meglio evitare alcune proposte non per voi.

Toro: per i sentimenti con la Luna favorevole giornata interessante che porterà qualche novità. Nel lavoro momento che porta più occasioni da sfruttare.

Gemelli: a livello sentimentale con il Sole in opposizione le coppie che hanno vissuto dei momenti di crisi dovranno ora fare attenzione. Nel lavoro meglio agire adesso in vista di progetti futuri.

Cancro: in amore alcuni stanno per chiudere definitivamente una storia, per questo motivo attenzione ad eventuali provocazioni. A livello lavorativo stato di maggiore tensione, siete in una fase di maggiore difficoltà.

Leone: a livello sentimentale non mancano alcune novità grazie anche al Sole favorevole. Nel lavoro siete alla ricerca di qualcosa in più da fare al momento, per questo motivo valutate bene quello che arriva.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore meglio passare più tempo con la persona amata, per alcuni invece potrebbe arrivare una fase di stallo.

Nel lavoro nuove proposte per coloro che hanno voglia di andare avanti.

Previsioni e oroscopo del 23 novembre 2021: la giornata

Bilancia: per i sentimenti, in questa giornata potrebbe essere qualche discussione, in particolare se durante il mese ci sono state delle separazioni. Nel lavoro prima di prendere una decisione importante è meglio pensarci bene.

Scorpione: a livello amoroso con la Luna favorevole meglio rimandare ai prossimi giorni attuali discussioni. In particolare per le coppie che devono risolvere un problema. A livello lavorativo c'è voglia di fare e ottenere qualcosa in più.

Sagittario: in amore grazie al Sole nel segno arrivano buone notizie. Dovrete però fare maggiore attenzione in una storia.

Nel lavoro potrebbe non mancare qualche occasione interessante.

Capricorno: per i sentimenti con la Luna in opposizione meglio gestire alcune polemiche. A livello sarà necessario evitare azzardi in questa giornata.

Acquario: per i sentimenti sfruttate questo momento per chiarire qualcosa che portate avanti da tempo. Le storie comunque sono positive. Nel lavoro, se qualcuno è contro di voi cercate ora di superare l'ostacolo.

Pesci: in amore con la Luna favorevole i nuovi incontri sono favoriti. Giornata che aiuta. Nel lavoro c'è più voglia di fare in questo momento.