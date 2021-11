L'ultima domenica del mese di novembre sta per prendere il via per tutti i segni zodiacali: per molti non mancheranno novità e cambiamenti sia in amore che nel lavoro.

Per scoprire quali, approfondiamo nel dettaglio l'Oroscopo del 28 novembre 2021.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore in queste ore potreste vivere alcune polemiche di troppo, cercate per questo motivo di non andare contro qualcuno. Nel lavoro attenzione ad alcune incertezze che potrebbero nascere.

Toro: per i sentimenti sfruttate Venere nel segno che potrà aiutare. Riuscirete a recuperare dopo alcuni battibecchi.

Nel lavoro state vivendo una fase di recupero che vi aiuterà a mettere da parte le ultime difficoltà.

Gemelli: a livello sentimentale la giornata potrebbe portare alcune discussioni, per questo motivo evitate di essere troppo agitati. Nel lavoro c'è una fase di calo, recupererete nei prossimi giorni.

Cancro: in amore meglio evitare complicazioni, supererete comunque dei momenti difficili. A livello lavorativo non mancheranno potenziali nuovi accordi.

Leone: per i sentimenti gli incontri della giornata potranno essere importanti, otterrete qualcosa in più. Nel lavoro meglio evitare di vivere alcune situazioni in modo negativo.

Vergine: a livello amoroso con la Luna nel segno potrete vivere una storia in modo interessante.

Nel lavoro alcune questioni sono da lasciare da parte.

Previsioni e oroscopo del 28 novembre 2021: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore con la Luna nel segno avrete la possibilità di vivere al meglio i rapporti. Siate prudenti. Nel lavoro alcune polemiche potranno nascere per motivi futili, qualcuno è contro di voi.

Scorpione: per i sentimenti la giornata pare interessante, dovrete solo evitare alcune polemiche. Nel lavoro ci sono alcune questioni tipo economico da dover rivedere.

Sagittario: in amore, se ci sono delle difficoltà, ora potrebbero essere superate, state però attenti alle parole. A livello lavorativo cielo che è dalla vostra parte e vi aiuta a gestire alcune difficoltà.

Capricorno: a livello sentimentale con la Luna favorevole avrete la possibilità di vivere al meglio questa giornata. Le emozioni non mancheranno. Nel lavoro è un momento positivo, avete la possibilità di essere vincenti.

Acquario: per i sentimenti, con la Luna positiva, avrete la possibilità di superare le agitazioni del passato. Nel lavoro non mancano nuove responsabilità, attenzione comunque dal punto di vista economico.

Pesci: in amore la Luna è in opposizione, per questo motivo fate attenzione ai rapporti con gli altri. Nel lavoro fase di cambiamento, potrete però vivere qualche momento non esaltante.