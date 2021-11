Secondo l'oroscopo dal 29 novembre al 5 dicembre, sarà una settimana un po' grigia per gli innamorati nati sotto il segno dell'Ariete. Ci saranno situazioni positive in ambito personale per i nati in Gemelli, mentre per il segno della Bilancia si prospetterà una settimana frizzante soprattutto in amore. Se volete sapere che cosa accadrà al vostro segno dello zodiaco, di seguito trovate le dettagliate previsioni astrologiche relative alla settimana che va da lunedì 29 novembre a domenica 5 dicembre.

L'oroscopo dedicato alla settimana 29 novembre-5 dicembre: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, sarà un periodo un po’ grigio per gli innamorati. Potreste essere impulsivi ma l’Oroscopo suggerisce di dialogare e di aprirvi con la vostra dolce metà. Di sicuro per i single non sarà un periodo noioso e se cercate stimoli particolari proteste essere accontentati con qualche incontro fugace ma piccante. In campo lavorativo, sarà un periodo ottimo per coloro che vogliono dare una grande svolta alla propria carriera. In salute, non avrete una grande vitalità ma andrete avanti con forza di volontà.

Toro – Periodo altalenante per l’amore, sarete insoddisfatti e vi sembrerà che manchi sempre qualcosa.

Vorreste sentirvi più desiderati, corteggiati e vorreste più passione dal partner. Il consiglio delle stelle è quello di parlare apertamente con il vostro partner e vedrete che riuscirete a trovare un compromesso. I single che si faranno consumare dalla gelosia dovranno fare un passo indietro e recuperare il rispetto di se stessi.

Per il lavoro questo periodo sarà un trampolino di lancio, potreste ottenere una conferma di un incarico o perfino una nuova proposta. In salute, dovreste cercare di rilassarvi più spesso, almeno nel tempo libero.

Gemelli – In campo amoroso, questa settimana porterà situazioni molto positive in ambito personale. Forse vi sentirete appagati da una novità che riguarda la famiglia, felici per un rapporto che tornerà a decollare, oppure per la realizzazione di un qualcosa che attendevate da troppi anni.

Anche per i single sarà una splendida settimana per trovare l’anima gemella, oppure per vivere qualche flirt. Sul fronte lavoro, più sarete concentrati e organizzati, meglio andrà questa settimana. Per il denaro non sarà un periodo al top ma sicuramente vedrete i frutti del vostro impegno e di questi tempi non è affatto poco. In salute, fisicamente sarete forti ma il vostro punto debole sarà lo stress mentale.

Cancro – In amore, la vostra voglia di apportare piccoli o grandi cambiamenti in casa potrebbe scontrarsi con il parere contrario di un familiare o del partner. Gli amori che sbocceranno in questa settimana saranno molto romantici ma dovrete evitare interferenze esterne. In campo lavorativo, sarà una settimana produttiva e anche fortunata.

Se desiderate migliorare i vostri affari, dovrete riflettere con molta attenzione perché le vostre scelte potrebbero rivelarsi azzeccate. In salute, attenzione al nervosismo che potrebbe spingervi a chiudervi in voi stessi e diventare impulsivi.

Previsioni settimanali dal 29 novembre al 5 dicembre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, gli ultimi due giorni di novembre saranno splendidi, approfittate per mettere in cantiere qualcosa a cui tenete molto, oppure per confessare i vostri sentimenti. Con la persona che vi sta accanto avrete una grande sintonia mentale e avrete la possibilità di discutere serenamente dei vostri progetti. Anche per i single ci saranno ottime opportunità per conoscere gente nuova.

In campo lavorativo, troverete nuove collaborazioni. Le vostre finanze saranno un po' scarse ma ve la caverete benissimo. In salute, non dovrete esagerare con gli eccessi: potrebbero avere effetti collaterali.

Vergine – In campo amoroso, la settimana vi regalerà felicità a patto che non diventiate irritanti. Dovrete ascoltare ciò che vi detta il vostro cuore, non abbiate paura di mostrare la vostra vulnerabilità e i vostri sentimenti. I single dovranno essere spontanei e sorridenti, mostrarsi più fiduciosi e abbandonare la diffidenza. Periodo fortunato per il lavoro, attenzione, però, ai dettagli. L’oroscopo consiglia di segnare scadenze e appuntamenti, di non perdere di vista collaboratori e fornitori.

In salute, avrete difficoltà a fare sonni tranquilli a causa di qualche fastidio fisico.

Bilancia – In campo amoroso, settimana frizzante ed efficace, piena di entusiasmo e voglia di fare. Arriveranno giornate dense di novità e di cambiamenti interiori. Sarete chiari e diretti con la persona che vi sta accanto e dialogherete anche di argomenti scomodi. I cuori solitari del segno saranno pronti a mettersi in gioco. In campo lavorativo, questo periodo sarà di grande aiuto, potreste ricevere una conferma o una nuova mansione. In salute, sarà un periodo ottimo per rimettersi in forma per le festività natalizie.

Scorpione – In questo periodo avrete voglia di godervi la vita e l’amore più di ogni altra cosa.

Se la vostra storia d’amore è datata, ricorderete i momenti belli e quelli difficili, e capirete che voi e il partner avete compiuto un percorso importante. Se la vostra unione è nata di recente, penserete alle storie precedenti e ai tanti errori fatti e alle delusioni subite. Rifletterete per capire quale direzione vorreste prendere. L’oroscopo sconsiglia ai single del segno le mezze storie, meglio aspettare l’anima gemella. Sul fronte lavoro, questa settimana parlerà di progetti, entrate, miglioramenti, fortuna e situazioni che capiteranno. In salute, la vitalità sarà buona, anche se in modalità pigrizia.

Oroscopo per la settimana di fine novembre e inizio dicembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In campo amoroso, questa settimana vi farà assaporare certezze nuove, emozioni profonde e sincere.

Se di recente ci sono state tensioni, approfittate della positività di questo periodo per fare sentire il vostro affetto al partner. I single potrebbero incontrare qualcuno che magari all’inizio avevano sottovalutato. Se state cercando lavoro, i colloqui potrebbero avere un buon esito. Arriveranno conferme per chi le sta aspettando da tempo.

Capricorno – In amore, qualcuno in ambito professionale o familiare potrebbe complicarvi la vita. In ogni caso, sarà meglio non affrontare questa situazione con impulsività, perché presto, almeno per il cuore, la situazione migliorerà. Alcuni cuori solitari del segno potrebbero essere arrabbiati per una persona che li fa attendere troppo ma alla fine, se i sentimenti sono autentici, sarà l’amore a trionfare.

In campo lavorativo, dovrete essere prudenti, non rispondere alle provocazioni e rimanere in guardia. Dovrete preparare bene il terreno per la vostra ascesa e siate cauti, presto le cose miglioreranno. In salute, sarete molto impulsivi e quindi dovrete fare attenzione agli incidenti lavorativi e domestici.

Acquario – In amore, vi sentirete uniti al partner, innamorati e soddisfatti, questa settimana non poteva iniziare meglio. Solo in pochi rapporti le emozioni non saranno bianche o nere, ma sfumate. I single saranno dei grandi rubacuori. Gli amori di questa settimana saranno passionali e contraddittori. In campo lavorativo, in questa settimana potrebbero arrivare alcune novità interessanti, forse una conferma, un impiego, oppure un colloquio che avrà un esito positivo.

In salute, vi sentirete così in forma da dedicarvi alle attività sportive. Attenzione, però, all’alimentazione e alle bevande gassate.

Pesci – Per l’amore sarà un periodo abbastanza positivo. Si riaccenderà la passione che pensavate spenta. L'oroscopo consiglia di non ascoltare le critiche e i pettegolezzi. Per i single sarà una settimana spedita, se troverete una persona interessante, dovrete assecondare il vostro istinto e farete centro senza sbagliare. In campo lavorativo, avrete la testa piena di pensieri, ma dovrete reagire per essere positivi. Presto la situazione migliorerà, quindi armatevi di pazienza e non distraetevi mai. In salute, sarete un po' stressati e dormirete male. Rilassatevi e staccate la spina prima di andare a letto.